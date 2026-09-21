Hiába a kereskedelmi háború, mégis a kínai óriás fejleszt akkumulátorokat az amerikai kisteherautóknak - így törne be az amerikai piacra a CATL

A CATL új akkumulátortechnológiát fejlesztett amerikai járművek számára annak ellenére, hogy a kínai vállalatot biztonsági aggályok, valamint a Washington és Peking közötti feszült kapcsolatok miatt az amerikai kereskedelmi korlátozások nagyrészt elzárják az Egyesült Államok piacától.

Speciális akkumulátorokat fejleszt a CATL pickupok számára - ezekkel törne be az amerikai piacra / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Zhu Lingbo, a CATL nemzetközi üzletágának technológiai igazgatója elmondta, hogy a világ legnagyobb akkumulátorgyártója kifejezetten az amerikai pickupok jövedelmező piacára fejlesztett magasabb felépítésű akkumulátorokat. Közlése szerint az akkumulátorokat már amerikai autógyártók is tesztelték, azt azonban nem árulta el, mely vállalatokról van szó.

Selyemcukorkák a Trump - Hszi Csin-ping találkozó előtt

A bejelentés azzal egy időben érkezett, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és kínai kollégája, He Lifeng New Yorkban találkozott, még az előtt, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök hatalmas jelentőségű csúcstalálkozót tart Washingtonban.

A világ két legerősebb gazdaságának vezetői – akik legutóbb májusban, Pekingben találkoztak – a héten várhatóan

a mesterséges intelligenciáról,

a Kína által uralt ritkaföldfém-ellátási láncokhoz való hozzáférésről, valamint

a kereskedelmi háború novemberben lejáró fegyverszünetéről tárgyalnak.

A CATL évek óta próbál betörni az amerikai piacra

A CATL uralja az elektromos járművek akkumulátorainak piacát, és agresszívan terjeszkedik az energiatárolás, valamint az adatközpontok számára készülő akkumulátorok piacán is.

A vállalat – a kínai elektromosjármű- és akkumulátoripar jelentős részével együtt – évek óta próbál bejutni az amerikai autó- és energiaiparba alacsony költségű, fejlett technológiájú autókkal és akkumulátorokkal.

A kínai vállalatok azonban magas vámokkal, a helyi gyártást előíró követelményekkel, valamint a Washington által nemzetbiztonsági megfontolásokra hivatkozva kilátásba helyezett tiltások veszélyével szembesülnek.

A Pentagonnak tavaly az volt az álláspontja, hogy a CATL-nek állítólagos katonai kapcsolatai vannak; a vállalat azonban ezt tagadja.

Rájár a rúd a villanyautókra Amerikában

Az elektromos járművek amerikai értékesítése meredeken visszaesett az elektromosautó-vásárlásokhoz kapcsolódó adókedvezmények megszüntetése, valamint azután, hogy Trump visszavonta a járművek károsanyag-kibocsátásának csökkentését célzó szabályozásokat. A Benchmark Mineral Intelligence kutatócsoport szerint

az elektromos autók és plug-in hibridek együttes aránya az amerikai piacon idén várhatóan 10 százalék alatt marad, szemben a kínai 65 százalékkal.

A korlátozások együttesen gyakorlatilag lehetetlenné teszik, hogy a kínai vállalatok versenyképesen exportáljanak elektromos járműveket vagy azok akkumulátorait az Egyesült Államokba, illetve hogy amerikai gyárakba fektessenek be.