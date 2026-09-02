Debrecen kavarta fel a hongkongi tőzsdét, ilyen még soha nem történt – magyar pofont kapott az akkuóriás

Hathónapos mélypontra zuhant a CATL akkugyártó óriás részvénye kedden a hongkongi tőzsdén, mert egy biztonsági incidens miatt felfüggesztették magyarországi, debreceni gyárának működését – jelentette a Bloomberg. A történet nem csak azért érdekes, mert nem mindennapi dolog, hogy egy magyar kormányhivatal döntése kifektesse egy világvezető cég részvényét és lenyomja egy nagy tőzsde indexét. Rámutat valamire a világmédia- és piac működésével kapcsolatban, amire aligha gondoltunk.

A CATL tavaly májusi hongkongi tőzsdei bevezetését még ünnepelte, a keddjükből azonban Debrecen gyásznapot csinált Fotó: AFP

CATL: Debrecen lenyomta a világ hetedik legnagyobb tőzsdéjének még a főindexét is

A CATL az elektromos autók akkuinak messze a legnagyobb gyártója a világon. A debreceni hír hatására nem kevesebb, mint 4,8 százalékot estek a tavaly a hongkongi tőzsdére bevezetett részvényei, hogy aztán 4,65 százalékos mínuszban zárjanak.

Nem az övék volt az egyetlen rosszul teljesítő részvény a börzén, de a Hang Seng index 0,07 százalékos gyengülésének majdnem felét a CATL zakója okozta. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal ugyan nem tudta egymaga a mínuszba nyomni a világ egyik legnagyobb tőzsdéjét, de hajszálnyira járt ettől a figyelemreméltó teljesítménytől.

Aki azonban figyeli a híreket – Debrecenben legalábbis biztosan nagy port vert fel a döntés, és az országos sajtót is átjárta –, annak szöget üthet a fejébe egy apró, ámde fontos részlet.

A hír ugyanis, ami részvényeladásra ösztökélte a befektetőket Hongkongban, enyhén szólva – szakállas.

A Világgazdaság, és mások is, augusztus 26-án, azaz egy hete jelentette a következőt:

Hivatalos: baj van Magyarország legnagyobb akkugyárával, azonnal léptek a kínaiak – a kormányhivatal közleményben magyarázta el, mi történik

Fokozott nikkelterhelést azonosítottak kilenc munkavállalónál a debreceni CATL-nél, a hatóság pedig súlyos munkavédelmi hiányosságokat állapított meg. A gyár egyik használatbavételi engedélyét közben megadták, egy másik kérelmet azonban elutasítottak. A CATL maga jelezte a dolgozókkal kapcsolatos problémát.

A kormányhivatal ezért megtiltotta a munkavégzést a cellagyártó épület három részében: a katód- és anódfóliák lézervágó területén, az anód- és katódfóliák tekercselő üzemében, valamint a cellaszárító üzemben.