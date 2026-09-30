Újabb hatalmas amerikai beruházást körvonalazódik a világ legnagyobb chipgyártója. A tajvani TSMC Texasban bővítheti félvezetőgyártását, méghozzá a már bejelentett, 265 milliárd dolláros arizonai programján felül. Végleges döntés egyelőre nincs, a beruházás pontos helyszíne, értéke és ütemezése sem ismert, de már maga a lehetőség is komoly változást lehet.

Újabb óriásgyárat építhet Amerikában a világ legnagyobb chipgyártója: Texas lehet a következő célpont – ez már jóval többről szól, mint egy új üzem / Fotó: Around the World Photos

Arizona önmagában is elképesztő méretű beruházás

A Texasban vizsgált beruházást a Reuters két, névtelenséget kérő forrása is megerősítette. Ez azért lényeges, mert a vállalat már most is minden korábbinál nagyobb amerikai terjeszkedés közepén van. A TSMC júliusban további 100 milliárd dollárral emelte meg az arizonai fejlesztési programját, így az ott vállalt beruházások értéke már 265 milliárd dollárra nőtt.

C. C. Wei vezérigazgató akkor arról beszélt, hogy további négy vagy még több gyártóegység épülhet. A jelenlegi és már tervezett beruházásokkal együtt az arizonai komplexum végül

összesen 12 félvezetőgyártó,

fejlett tokozási és egyéb létesítményből,

valamint egy kutatás-fejlesztési központból állhat.

Már ez önmagában történelmi léptékű átrendeződés a félvezetőiparban.

A TSMC eredeti amerikai terve még nagyságrendekkel kisebb volt. A vállalat 2025 márciusában 165 milliárd dolláros amerikai beruházási programról beszélt, amely három további chipgyárat, két fejlett tokozóüzemet és egy kutatás-fejlesztési központot tartalmazott. A program mögött egyértelműen az AI iránti robbanásszerű kereslet és az amerikai chipellátási lánc kiépítése állt. A mostani texasi terv viszont azt jelezheti, hogy még a 265 milliárd dolláros arizonai kapacitás sem jelenti az amerikai terjeszkedés végét.

Különösen nagy dolog lenne a texasi beruházás

Egy, az arizoniai mellé épülő második nagy termelési központ létrehozásával a TSMC már az Egyesült Államokon belül is csökkentené annak kockázatát, hogy túlságosan egyetlen térségre koncentrálja a gyártását – ez a félvezetőiparban különösen fontos. Egy modern chipgyár működéséhez

folyamatos villamosenergia- és vízellátásra,

hatalmas beszállítói hálózatra,

speciális vegyszerekre,

berendezésekre és magasan képzett munkaerőre van szükség.

Ha ezek nagy része egyetlen földrajzi területen koncentrálódik, egy természeti katasztrófa, infrastruktúrahiba vagy más rendkívüli esemény egyszerre jelentős kapacitást tehet elérhetetlenné. Texas ezért nem egyszerűen újabb termelést jelentene, hanem egy második amerikai gyártási pillért. Ráadásul a TSMC számára az állam sem teljesen új terep: a vállalatnak már jelenleg is működik tervezési központja Austinban.