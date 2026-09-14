Lagarde úgy távozik, mint Schwarzenegger, és máris folyik a gigászok harca az Európai Központi Bankért – Le Pent nem várnák meg, de kik a jelöltek?

Késhegyre menő küzdelem folyik az Európai Központi Bankért az európai politikában, pedig Christine Lagarde elnök széke még meg sem ürült. Legkésőbb a jövő év október végén távozik, amikor lejár a mandátuma, de erőteljes a várakozás, hogy sokkal hamarabb. Már készül, és hamarosan meg is jelenik az életrajza: ugyanaz a német újságíró írja, Marc Hujer, aki Arnold Schwarzennegerét jegyezte, mielőtt a testépítő-színész-politikus a kaliforniai kormányzói székből távozott. Az uniós nagypolitikában ugyanakkor már azért megy a harc, kiknek az életrajzába kerüljön új fontos bejegyzés.

Christine Lagarde távozik, de a franciák nem tennék ki a lábukat a második legfontosabb uniós intézmény vezetéséből – és mit szólnak a németek? Fotó: AFP

Scvhwarzenegger republikánusai annak idején elbukták az elnöki széket 2011-ben egy évekig a nyilvánosság előtt folyó nyers politikai küzdelem után.

Christine Lagarde várhatóan megteszi a szívességet, és idő előtt távozik

A franciák nem feltétlenül bukják el Lagarde pozícióját, és viszonylag gyorsan le kell zárniuk a pozícióharcot, mert az uniós politika fő vonala attól tart: a tavaszi elnökválasztáson győz a radikális jobboldal, az EKB-ért folyó alkudozásban pedig nem igazán szeretnék, ha Marine Le Penék is beleszólhatnának.

Az uniós nagypolitikai általában is leosztaná a kártyákat és újrarendezné a terepet a francia választás előtt: ennek az átrendezésnek a része az EKB-s lapok "leosztása". Lagarde pedig az általános várakozás szerint megteszi azt a szívességet, hogy legkésőbb a jövő év elejére távozik: a jól értesültek szerint a tavaly óta botrányok terhelte Világgazdasági Fórum vezetését veszi át.

Az eltérés a kaliforniai példáktól nem csak az, hogy az európai küzdelem az EKB képviselte pénzügyi-gazdasági hatalmi pozíciókért nem nyíltan, hanem a színfalak mögött folyik.

Fotó: AFP

A helyzet is bonyolultabb, alkalmat adva az osztozkodásra: nem csak Lagarde ciklusa jár le ugyanis jövőre, hanem Philip Lane főközgazdászé – ő a bank második legfontosabb vezetője –, illetve a piaci működésért, kutatásért és statisztikért felelős igazgatósági tagé, Isabel Schnabelé is.

A cél az, hogy az év végéig sikerüljön megállapodni egy átfogó csomagról

– mondta a Financial Timesnak egy, a tárgyalásokról tájékoztatott uniós diplomata.