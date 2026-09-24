Figyelmeztetést adott ki a CIA: európai célpontokat támadhat Oroszország – Spanyolország, Franciaország és Olaszország is a listán, hajóról indítanák a gyilkos drónokat

A CIA figyelmeztetése szerint Oroszország kereskedelmi hajók fedélzetéről indított, Gerbera típusú drónokkal indíthat támadást Európa ellen a Földközi-tenger térségében.

A CIA-jelentésben szereplő Gerbera típusú drón egy példánya Moldovában / Fotó: AFP

Az erről szóló cikket az El Mundo spanyol napilap közölte egy neve elhallgatását kérő litván hírszerzési forrás beszámolója alapján.

A CIA szerint több ország is potenciális célpont lehet

Az amerikai hírszerzéstől származó információk szerint Spanyolország, Franciaország és Olaszország lehetnek a potenciális célpontok. A drónokat a Földközi-tengerről indítanák, ahonnan egy-két óra alatt érhetnék el a part mentén elterülő országokat.

Egy ilyen művelethez a Gerbera típusú drónok megfelelőek lehetnek, mivel kisméretűek, szárnyfesztávolságuk pedig mindössze 2,5 méter. Ebből következik, hogy könnyen elrejthetők kereskedelmi hajókon is. A pilóta nélküli eszközök maximális hatótávolsága a szállított teher súlyától, valamint a környezeti körülményektől függően megközelítőleg 600 kilométer. A Gerbera viszonylag kis robbanófej hordozására képes, de alkalmas lehet a kritikus infrastruktúra elemeinek megsemmisítésére, vagy jelentős gazdasági kár okozására.

Az El Mundo forrásai szerint a drónok konténerekbe rejtve érkezhetnének az indítás helyszínére, amit

egyáltalán nem nehéz megoldani.

Ezt követően katapultok segítségével lehetne elindítani az eszközöket a nyugat-mediterrán országok irányába.

A rejtélyes látogatást követően jött a figyelmeztetés

A források szerint Litvániát és az európai országokat nem sokkal azután figyelmeztették a lehetséges támadásról, hogy John Ratcliffe, a CIA igazgatója augusztus 25-én Moszkvában járt.

Ratcliffe titokban utazott, majd orosz kollégáival, Szergej Nariskinnel, az SZVR külföldi hírszerzési szolgálat vezetőjével, valamint Alekszandr Bortnyikovval, az FSZB igazgatójával találkozott. Sajtóértesülések szerint elsősorban az orosz-ukrán béketárgyalások esetleges folytatásáról esett szó, azonban annak lehetősége is felmerült, hogy Washington a háború eszkalációjának lehetőségére akarta figyelmeztetni Moszkvát.

Az El Mundo szerint szeptember közepén már egy, az európai vezetők körében terjedő, fontos CIA-jelentésről lehetett hallani. Ez abból a szempontból is érdekes, mert Emmanuel Macron francia elnök nagyjából ekkor jelentette be, hogy szeptember 16-ra összehívja a Védelmi Tanácsot, illetve megbeszélésre hívta valamennyi párt vezetőjét, valamint a közelgő elnökválasztás jelöltjeit is.