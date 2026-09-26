HÉTVÉGÉRE Nem is gondolnánk, mekkora üzlet a videójátékos csalás: dollármilliárdokat keresnek rajta évente a fejlesztők

Könnyen gondolhatnánk, hogy a videójátékos csalásokat segítő programokat néhány ügyes programozó készíti el, amolyan mellékállásként. Ez viszont messze távol van attól, amit most a Call of Duty-sorozatot fejlesztő Activision csapata feltárt: becslések szerint az online játékok köré épült csalási piac évente akár 8,5 milliárd dollárt, vagyis mintegy 2686 milliárd forintot is megmozgathat. Ez már nem hobbi, hanem egy folyamatosan bővülő üzlet – arról nem is beszélve, hogy könnyen szervezett bűncselekmény válhat belőle.

Nem is gondolnánk, mekkora üzlet a videójátékos csalás: dollármilliárdokat kereshetnek évente a fejlesztők / Fotó: Andrii Medvediuk

Az Intorqa fenyegetéselemző vállalat 15 játék vizsgálata alapján arra jutott , hogy önmagában a csalóprogramok fejlesztői évente körülbelül 3,5 milliárd dollárhoz, vagyis mintegy 1106 milliárd forinthoz juthatnak. Ha ehhez hozzászámítják a kapcsolódó szolgáltatásokat, például a játékosok digitális azonosítóinak meghamisítását, a tiltások kijátszását vagy a felhasználói fiókok értékesítését, az összeg 8,5 milliárd dollárra nő.

Ez az összeg a csalások köré épült üzlet méretéről, illetve az abból származó bevételekről szól. A profit ennél kisebb, de hogy pontosan mennyivel, azt a rendelkezésre álló adatokból nem lehet kiszámítani. Nem tudni sajnos, mennyibe kerül a csalóprogramok fejlesztése, a szerverek fenntartása, a viszonteladói hálózat működtetése vagy az új védelmi rendszerek folyamatos kijátszása.

Az viszont már önmagában beszédes, hogy ekkora üzlet tudott felépülni köréjük. A csalás elleni technológia folyamatos fejlődése ellenére újabb és újabb szolgáltatók jelennek meg, a meglévők pedig egyre fejlettebb módszerekkel próbálnak a játékfejlesztők előtt járni. Ha nem lenne komoly pénz a rendszerben, nehéz lenne megmagyarázni, miért alakult ki ennyire kiterjedt fejlesztői, értékesítési és szolgáltatói háttér.

A Call of Duty fejlesztői ipari méretű hálózatokkal harcolnak

Az Activision külön csalás elleni csapata, a Team Ricochet jól mutatja, mekkora erőforrást igényel a probléma kezelése. A vállalat közlése szerint eddig több mint 375 viszonteladói hálózat működését zavarták meg, több mint 80 felszólítást küldtek ki, és 31 nagy csalóprogram-forgalmazó bezárásában segítettek. Csak az előző hónapban több mint 70 ezer új hardveres tiltást osztottak ki. Ezeknél már nem pusztán egy felhasználói fiókot zárnak ki, hanem az adott számítógéphez köthető hardverazonosítókat is megpróbálják letiltani.

A csalók válasza erre újabb szolgáltatási területet hozott létre: külön eszközökkel igyekeznek elrejteni vagy meghamisítani ezeket az azonosítókat.

Az Anybrain csalás elleni technológiákat fejlesztő vállalat ezt már „Cheating as a Service”, vagyis szolgáltatásként kínált csalás néven írja le. A modell lényege hasonló más internetes előfizetéses üzletekhez: a felhasználó fizet, cserébe rendszeresen frissített csalóprogramot vagy a lebukás esélyét csökkentő szolgáltatást kap.