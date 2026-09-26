HÉTVÉGÉRE Nem is gondolnánk, mekkora üzlet a videójátékos csalás: dollármilliárdokat keresnek rajta évente a fejlesztők
Könnyen gondolhatnánk, hogy a videójátékos csalásokat segítő programokat néhány ügyes programozó készíti el, amolyan mellékállásként. Ez viszont messze távol van attól, amit most a Call of Duty-sorozatot fejlesztő Activision csapata feltárt: becslések szerint az online játékok köré épült csalási piac évente akár 8,5 milliárd dollárt, vagyis mintegy 2686 milliárd forintot is megmozgathat. Ez már nem hobbi, hanem egy folyamatosan bővülő üzlet – arról nem is beszélve, hogy könnyen szervezett bűncselekmény válhat belőle.
Az Intorqa fenyegetéselemző vállalat 15 játék vizsgálata alapján arra jutott , hogy önmagában a csalóprogramok fejlesztői évente körülbelül 3,5 milliárd dollárhoz, vagyis mintegy 1106 milliárd forinthoz juthatnak. Ha ehhez hozzászámítják a kapcsolódó szolgáltatásokat, például a játékosok digitális azonosítóinak meghamisítását, a tiltások kijátszását vagy a felhasználói fiókok értékesítését, az összeg 8,5 milliárd dollárra nő.
Ez az összeg a csalások köré épült üzlet méretéről, illetve az abból származó bevételekről szól. A profit ennél kisebb, de hogy pontosan mennyivel, azt a rendelkezésre álló adatokból nem lehet kiszámítani. Nem tudni sajnos, mennyibe kerül a csalóprogramok fejlesztése, a szerverek fenntartása, a viszonteladói hálózat működtetése vagy az új védelmi rendszerek folyamatos kijátszása.
Az viszont már önmagában beszédes, hogy ekkora üzlet tudott felépülni köréjük. A csalás elleni technológia folyamatos fejlődése ellenére újabb és újabb szolgáltatók jelennek meg, a meglévők pedig egyre fejlettebb módszerekkel próbálnak a játékfejlesztők előtt járni. Ha nem lenne komoly pénz a rendszerben, nehéz lenne megmagyarázni, miért alakult ki ennyire kiterjedt fejlesztői, értékesítési és szolgáltatói háttér.
A Call of Duty fejlesztői ipari méretű hálózatokkal harcolnak
Az Activision külön csalás elleni csapata, a Team Ricochet jól mutatja, mekkora erőforrást igényel a probléma kezelése. A vállalat közlése szerint eddig több mint 375 viszonteladói hálózat működését zavarták meg, több mint 80 felszólítást küldtek ki, és 31 nagy csalóprogram-forgalmazó bezárásában segítettek. Csak az előző hónapban több mint 70 ezer új hardveres tiltást osztottak ki. Ezeknél már nem pusztán egy felhasználói fiókot zárnak ki, hanem az adott számítógéphez köthető hardverazonosítókat is megpróbálják letiltani.
A csalók válasza erre újabb szolgáltatási területet hozott létre: külön eszközökkel igyekeznek elrejteni vagy meghamisítani ezeket az azonosítókat.
Az Anybrain csalás elleni technológiákat fejlesztő vállalat ezt már „Cheating as a Service”, vagyis szolgáltatásként kínált csalás néven írja le. A modell lényege hasonló más internetes előfizetéses üzletekhez: a felhasználó fizet, cserébe rendszeresen frissített csalóprogramot vagy a lebukás esélyét csökkentő szolgáltatást kap.
A technológiai verseny ráadásul gyorsul. André Pimenta Ribeiro, az Anybrain vezérigazgatója szerint a modern csalási módszerek között már generatív mesterséges intelligencia, valós időben működő segédprogramok, rejtett hardverek és digitális személyazonosság-hamisítás is megjelent. A fejlesztők ezért nem készíthetnek egyetlen védelmi rendszert, majd tekinthetik lezártnak a problémát: a csalóprogramok készítői folyamatosan alkalmazkodnak az új védelemhez.
A játékfejlesztőknek már pénzben is fáj
Az Anybrain megbízásából 250 olyan amerikai és brit fejlesztőt kérdeztek meg, akik már készítettek internetes, versengő többjátékos játékot. A válaszadók 69 százaléka szerint a csalás jelentős vagy nagyon jelentős probléma, több mint felük pedig már mérhető játékosvesztést vagy bevételkiesést is tapasztalt miatta.
Ez a játékiparban különösen veszélyes. Egy online cím értéke nagyban függ attól, meddig maradnak aktívak a játékosok. Ha egy közösségben elterjed az érzés, hogy a mérkőzéseket csalók uralják, a tisztességes játékosok egyszerűen másik programra válthatnak. Ezzel nemcsak az aktuális bevétel csökkenhet, hanem egy játék teljes élettartama is rövidülhet.
Nem véletlen, hogy a megkérdezett fejlesztők 76 százaléka már használ valamilyen csalás elleni rendszert,
többségük pedig egyszerre több megoldásra támaszkodik. A válaszadók 93 százalékánál külön csapat foglalkozik a problémával, 88 százalék pedig a következő egy évben tovább akarja növelni az erre fordított összeget.
A másik oldal tehát több milliárd dolláros üzletté nőtt, miközben a játékgyártók egyre több pénzt kénytelenek fordítani a megfékezésére. Hogy a becsült 8,5 milliárd dolláros forgalomból mekkora összeg marad végül a csalóprogramok készítőinél profitként, arra nincs megbízható adat. Az viszont már a piac méretéből, a folyamatos fejlesztésből és a kiépült értékesítési hálózatokból is látszik, hogy a csalás sok szereplő számára jóval több egyszerű mellékesnél.
A csalások csak tovább növelik a videójáték-ipar költségeit
A csalók elleni védekezés ráadásul éppen akkor válik egyre drágábbá, amikor a videójáték-ipar más oldalról is komoly költségnyomással küzd. A mesterséges intelligencia terjedése miatt az adatközpontok egyre több nagy teljesítményű memóriát igényelnek, ezért a gyártók kapacitást vonnak el a konzolokban és számítógépekben használt chipektől. A TrendForce korábbi előrejelzése szerint 2026 elején a DRAM szerződéses ára akár 90–95 százalékkal, a NAND flash memóriáé pedig 55–60 százalékkal is emelkedhetett.
A hardver drágulása mellett a Sony is egyre inkább a digitális értékesítés felé tolja a PlayStation üzleti modelljét, amivel csökkentheti a lemezgyártás és a logisztika költségeit. Ebbe a környezetbe érkezik most újabb teherként a csalások elleni harc, amelyhez külön fejlesztőcsapatokra és folyamatos technológiai beruházásokra van szükség. A játékgyártóknak tehát egyszerre kell megküzdeniük a dráguló hardverrel, az AI által átrendezett félvezetőpiaccal és egy több milliárd dolláros csalóiparral.