Csődtömegbe fullad a német gazdaság, számolgatják az elveszett eurótízmilliárdokat a befuccsolt cégek

Több mint egy évtizedes csúcsra emelkedett a vállalati csődök száma Németországban az idei első félévben, annak ellenére, hogy Európa legnagyobb gazdaságában a fellendülés első jelei mostanában kezdtek csak megmutatkozni.

Tizenhárom éve nem jelentett csődött annyi német cég, mint 2026 első felében / Fotó: Shutterstock

A helyi bíróságok január és június között 12 812 vállalati csődkérelmet regisztráltak, ami 6,7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, derül ki a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) pénteken közzétett adataiból.

A leginkább érintett szektorok a logisztikához kapcsolódó közlekedés és a raktározás voltak.

Legutóbb 13 éve jelentett csődöt ennél több német vállalat az első félévben, akkor 13 253 csődesetet regisztráltak.

A vállalatok fizetésképtelenségéből eredő hitelezői követeléseket körülbelül 18,5 milliárd euróra becsülte a Destatis.

Ez jelentősen kevesebb, mint 2025 eső hat hónapja során jelentett 28,2 milliárd euró. A jelentős eltérés oka, hogy tavaly gazdaságilag jelentősebb vállalatok mentek csődbe.

A magáncsőd-eljárások száma ugyan szerényebb mértékben, de szintén emelkedett: 2,4 százalékkal több 38 932 esetet jelentettek.

A német gazdaság a közelmúltban visszanyerte egyensúlyát:

a második negyedévben az eredeti, 0,2 százalékos becsléseknél erőteljesebben, 0,3 százalékkal bővült a GDP,

míg az ifo üzleti hangulat index augusztusban az elmúlt egy év legmagasabb szintjére, 88,8 pontra emelkedett.

A vállalati csődeljárások számának 2013 óta nem látott szintre emelkedése ugyanakkor jelzi, hogy legalábbis szektorszinten még súlyos problémákkal küzdenek a helyi cégek és a német ipar.

Az idén csődvédelem alá kerültek többek között a DOMO Chemicals német leányvállalatai, a helyi játékkereskedelmi piac egyik meghatározó szereplője, a ROFU Kinderland. Csődöt jelentett több mint száz év működés után a német járműgyártó Atlas GmbH, valamint az egykor globális piacvezetőnek számító autóipari beszállító, az Erich Jaeger is.