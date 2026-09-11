Csődtömegbe fullad a német gazdaság, számolgatják az elveszett eurótízmilliárdokat a befuccsolt cégek
Több mint egy évtizedes csúcsra emelkedett a vállalati csődök száma Németországban az idei első félévben, annak ellenére, hogy Európa legnagyobb gazdaságában a fellendülés első jelei mostanában kezdtek csak megmutatkozni.
A helyi bíróságok január és június között 12 812 vállalati csődkérelmet regisztráltak, ami 6,7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, derül ki a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) pénteken közzétett adataiból.
A leginkább érintett szektorok a logisztikához kapcsolódó közlekedés és a raktározás voltak.
Legutóbb 13 éve jelentett csődöt ennél több német vállalat az első félévben, akkor 13 253 csődesetet regisztráltak.
A vállalatok fizetésképtelenségéből eredő hitelezői követeléseket körülbelül 18,5 milliárd euróra becsülte a Destatis.
Ez jelentősen kevesebb, mint 2025 eső hat hónapja során jelentett 28,2 milliárd euró. A jelentős eltérés oka, hogy tavaly gazdaságilag jelentősebb vállalatok mentek csődbe.
A magáncsőd-eljárások száma ugyan szerényebb mértékben, de szintén emelkedett: 2,4 százalékkal több 38 932 esetet jelentettek.
A német gazdaság a közelmúltban visszanyerte egyensúlyát:
- a második negyedévben az eredeti, 0,2 százalékos becsléseknél erőteljesebben, 0,3 százalékkal bővült a GDP,
- míg az ifo üzleti hangulat index augusztusban az elmúlt egy év legmagasabb szintjére, 88,8 pontra emelkedett.
A vállalati csődeljárások számának 2013 óta nem látott szintre emelkedése ugyanakkor jelzi, hogy legalábbis szektorszinten még súlyos problémákkal küzdenek a helyi cégek és a német ipar.
Az idén csődvédelem alá kerültek többek között a DOMO Chemicals német leányvállalatai, a helyi játékkereskedelmi piac egyik meghatározó szereplője, a ROFU Kinderland. Csődöt jelentett több mint száz év működés után a német járműgyártó Atlas GmbH, valamint az egykor globális piacvezetőnek számító autóipari beszállító, az Erich Jaeger is.