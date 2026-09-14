Csődvédelmet kért egy nemzeti európai légitársaság, ez érintheti a budapesti járataikat is – ezt kell tudniuk a magyar utasoknak

A többségi állami tulajdonban lévő airBaltic lett légitársaság hétfőn nyújtotta be kérelmét a New York-i bíróságon az amerikai csődtörvény 11. fejezete alapján. Az AirBalticban a Lufthansa 10 százalékos részesedéssel rendelkezik. Az ún. Chapter 11 nem a légitársaság azonnali leállását jelenti: a cég bírósági felügyelet mellett rendezheti át pénzügyeit, miközben folytatja üzleti tevékenységét. Az AirBaltic közlése szerint valamennyi járata és az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások továbbra is működnek a csődvédelem időszaka alatt is.

Csődvédelem az airBalticnál: előre memenkül a lett nemzeti légitársaság

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Csődvédelem: előre menekül az airBaltic

A társaság célja az adósságállomány csökkentése és egy stabilabb tőkeszerkezet kialakítása. A reorganizáció idejére 350 millió eurós finanszírozást sikerült a vállalat részére biztosítani, többek között

a Strategic Value Partners,

a Barclays,

a Hayfin Capital Management,

a Morgan Stanley és az Oaktree Capital Management részvételével.

A légitársaság pénzügyi helyzetét az elmúlt hónapokban különösen a kerozinárak emelkedése rontotta. Az iráni háború következtében a repülőgép-üzemanyag ára megduplázódott, ami a koronavírus-járvány óta az egyik legsúlyosabb válságot okozza a légiközlekedési ágazatban.

Megtette hatását az iráni háború

A magas olajárak elsősorban azokat a légitársaságokat sújtják, amelyeknek eleve magas az adósságállományuk, illetve kevésbé tudják kivédeni az üzemanyagárak ingadozását.

Az AirBaltic pénzügyi mozgásterét már korábban is szűkítette, hogy áprilisban 30 millió eurós állami hitelt kapott Lettországtól.

A vállalat szerint az elmúlt hónapokban az emelkedő üzemanyagköltségek miatt tovább romlott a likviditási helyzete. A légitársaság most a hitelezőkkel, köztük repülőgép-lízingcégekkel is új megállapodásokat próbál kialakítani.

Az AirBaltic felügyelőbizottságának elnöke, Andrejs Martinovs szerint az amerikai csődtörvény vonatkozó fejezete olyan jogi keretet biztosít, amelyben a társaság a hitelezőkkel rendezheti a fennálló kötelezettségeit. A vállalat célja, hogy a folyamat végén pénzügyileg megerősödve és jelentősen alacsonyabb adósságteherrel folytassa működését.