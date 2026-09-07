Ez most sokkolta Romániát: iszonyúan kiborult a Dacia vezére, végveszélyben a legendás mioveni autógyár – a franciák a Duster és a Bigster gyártását is elvehetik tőlük
„Egyre kevésbé vagyunk versenyképesek” – fogalmazott Bordeanu egy üzleti újságírókkal tartott kerekasztal-beszélgetésen az egyik román gazdasági lap tudósítása szerint. A Dacia vezetője szerint az energia az egyik legfontosabb probléma, és ezen a területen egyelőre semmi kedvező nem látszik. Bordeanu szerint nem pusztán az aktuális energiaárak jelentenek problémát, hanem az is, hogy a vállalat nem tud előre tervezni. A gyár versenyképességét ugyanis nem néhány hónapos, hanem legalább 2030-ig tartó időtávon kellene látni.
Dacia-gyár: már a következő Duster és Bigster sorsa is kérdéses
A helyzet azért különösen fontos a romániai autóipar számára, mert a Renault-csoport az utóbbi időszakban több gyártási döntésnél más országokat választott: a Sandero és a Jogger gyártása Marokkóba került, a Striker modell gyártását a törökországi Bursába helyezték, az új Spring pedig Szlovéniában készül.
A mioveni üzem jelenleg továbbra is gyártja a Duster és a Bigster modelleket, de a következő generációk gyártására még nincs végleges döntés.
Amíg nem tisztázzuk a versenyképesség kérdését, egy 2030 végéig tartó versenyképességi pályát, világos mérföldkövekkel és javítandó pontokkal, addig nem hiszem, hogy bármi újat eldöntenének a gyártással kapcsolatban
– mondta Bordeanu.
A Dacia vezetője szerint ezért jelenleg nem is feltétlenül egy harmadik modell megszerzése a legfontosabb. Sokkal inkább az, hogy a két jelenlegi modell gyártása megmaradjon Mioveniben a modellváltások után is.
A vállalat elsősorban a közpolitikák, az adók és az energiaárak területén vár változást. Bordeanu szerint a romániai versenyképességnek ismét közelebb kellene kerülnie a korábbi szinthez. A Renault-csoporton belül ugyanis nem önmagában azt nézik, hogy a mioveni gyár mennyire hatékony, hanem azt is, hogyan teljesít a spanyolországi, marokkói, törökországi vagy más üzemekhez képest. „Mi romlottunk, miközben mások javultak. Ez a problémám” – mondta.
Három új modellel és az elektromos kínálat bővítésével fordítaná meg az első félév gyengébb eredményeit a román autógyártó. A Dacia szerint az év második felében ismét növekedési pályára állhatnak az eladások, miközben 2030-ig négy teljesen elektromos modellt is piacra dobnak – írtuk meg júliusban.
Kétszámjegyű visszaesés jöhet a termelésben
A romániai gyár versenyképességi problémái már a foglalkoztatásban és a termelésben is megmutatkoznak. Bordeanu szerint 2026-ban a termelés kétszámjegyű mértékben csökkenhet, miközben tavaly óta mintegy 1700 munkavállaló távozott a vállalattól.
A Dacia vezetője ugyanakkor azt is elismerte, hogy a gyárnak házon belül is van mit tennie:
- a logisztikai költségeket csökkenteni kell, és
- javítani kell a beszerzési folyamatokon is.
Szerinte a bérek sem emelkedhetnek tartósan az inflációt meghaladó ütemben, miközben más országokban működő üzemeknél a munkavállalók és a vállalatok egyaránt alkalmazkodtak a megváltozott környezethez.
„Minden részlegen vannak egyértelmű dolgok, amelyeken dolgozni kell, ezek a hatékonyságról és az összehasonlításról szólnak” – mondta.
A cél szerinte az, hogy a mioveni üzem bizonyos, az elmúlt időszakban romló versenyképességi mutatóit vissza lehessen javítani a korábbi szintre.
Bordeanu arra is felhívta a figyelmet, hogy a Renault-csoport több évtizede jelen van Romániában, és jelentős összegeket fektetett az országba. „Nem nulláról indulunk, hanem abból a négymilliárd euróból, amelyet a Renault-csoport Romániában befektetett” – mondta. A Dacia vezetője szerint a romániai üzemnek ennek megfelelő elbírálást kellene kapnia a vállalatcsoporton belül.
A tét így már nem csupán egy új Dacia-modell megszerzése. A mioveni gyár számára az a kérdés, hogy a Renault-csoport hosszú távon továbbra is stratégiai gyártóhelyszínként tekint-e Romániára. Ehhez azonban a vállalatvezetés szerint Bukarestnek is bizonyítania kell, hogy képes javítani az ország ipari versenyképességén.
Történelmi múltú a bajban lévő Dacia-üzem
Az 1968-ban megnyitott, majd 1999-ben a Renault-csoport által felvásárolt mioveni üzem a Dacia márka történelmi gyártóhelye. A telephely azóta a Renault-csoport egyik meghatározó ipari központjává fejlődött: karosszéria- és összeszerelő üzem, alvázgyártó egység, valamint logisztikai platform is működik itt. A gyár a Renault-csoport nemzetközivé válási stratégiájának egyik pilléréhez, a Global Access programhoz tartozó járműveket gyárt. A Mioveniben előállított autók 90 százalékát exportálják. A gyár 1968-as megnyitása óta 8 millió jármű készült Mioveniben. A telephelyen elindult a Dacia Bigster gyártása is.