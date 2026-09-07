Deviza
EUR/HUF362,06 -0,04% USD/HUF311,24 -0,19% GBP/HUF421,41 0% CHF/HUF384,76 -0,04% PLN/HUF83,97 0% RON/HUF68,96 0% CZK/HUF14,96 -0,06% EUR/HUF362,06 -0,04% USD/HUF311,24 -0,19% GBP/HUF421,41 0% CHF/HUF384,76 -0,04% PLN/HUF83,97 0% RON/HUF68,96 0% CZK/HUF14,96 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX147 462,26 -0,19% MTELEKOM2 588 -1,39% MOL5 010 +1,16% OTP45 000 +0,13% RICHTER12 660 -1,26% OPUS311 0% ANY6 510 -0,46% AUTOWALLIS134 +0,75% WABERERS4 500 +0,44% BUMIX9 440,64 -0,04% CETOP5 075,79 +0,5% CETOP NTR3 261,94 -0,02% BUX147 462,26 -0,19% MTELEKOM2 588 -1,39% MOL5 010 +1,16% OTP45 000 +0,13% RICHTER12 660 -1,26% OPUS311 0% ANY6 510 -0,46% AUTOWALLIS134 +0,75% WABERERS4 500 +0,44% BUMIX9 440,64 -0,04% CETOP5 075,79 +0,5% CETOP NTR3 261,94 -0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Dacia
autóipar
gyár
termelés

Ez most sokkolta Romániát: iszonyúan kiborult a Dacia vezére, végveszélyben a legendás mioveni autógyár – a franciák a Duster és a Bigster gyártását is elvehetik tőlük

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kemény üzenetet küldött a bukaresti kormánynak Mihai Bordeanu, a Dacia romániai vezetője. Szerinte a mioveni üzem egyre kevésbé versenyképes a Renault-csoport többi gyárához képest, az energiaköltségek miatt pedig különösen nehéz helyzetbe került a romániai termelés. A következő Duster és Bigster generáció gyártásáról egyelőre nincs döntés, miközben a Dacia mögött álló Renault-csoport az elmúlt időszakban több új modell gyártását is más országokba helyezte.
VG
2026.09.07, 06:40

„Egyre kevésbé vagyunk versenyképesek” – fogalmazott Bordeanu egy üzleti újságírókkal tartott kerekasztal-beszélgetésen az egyik román gazdasági lap tudósítása szerint. A Dacia vezetője szerint az energia az egyik legfontosabb probléma, és ezen a területen egyelőre semmi kedvező nem látszik. Bordeanu szerint nem pusztán az aktuális energiaárak jelentenek problémát, hanem az is, hogy a vállalat nem tud előre tervezni. A gyár versenyképességét ugyanis nem néhány hónapos, hanem legalább 2030-ig tartó időtávon kellene látni.

Románia, Dacia, gyár, Mioven
A romániai Dacia-gyár komoly kihívásokkal küzd, őjabb modellek ottani gyártása válhat kérdésessé
Fotó: AFP / AFP

Dacia-gyár: már a következő Duster és Bigster sorsa is kérdéses

A helyzet azért különösen fontos a romániai autóipar számára, mert a Renault-csoport az utóbbi időszakban több gyártási döntésnél más országokat választott: a Sandero és a Jogger gyártása Marokkóba került, a Striker modell gyártását a törökországi Bursába helyezték, az új Spring pedig Szlovéniában készül.

A mioveni üzem jelenleg továbbra is gyártja a Duster és a Bigster modelleket, de a következő generációk gyártására még nincs végleges döntés.

Amíg nem tisztázzuk a versenyképesség kérdését, egy 2030 végéig tartó versenyképességi pályát, világos mérföldkövekkel és javítandó pontokkal, addig nem hiszem, hogy bármi újat eldöntenének a gyártással kapcsolatban

– mondta Bordeanu.

A Dacia vezetője szerint ezért jelenleg nem is feltétlenül egy harmadik modell megszerzése a legfontosabb. Sokkal inkább az, hogy a két jelenlegi modell gyártása megmaradjon Mioveniben a modellváltások után is.

A vállalat elsősorban a közpolitikák, az adók és az energiaárak területén vár változást. Bordeanu szerint a romániai versenyképességnek ismét közelebb kellene kerülnie a korábbi szinthez. A Renault-csoporton belül ugyanis nem önmagában azt nézik, hogy a mioveni gyár mennyire hatékony, hanem azt is, hogyan teljesít a spanyolországi, marokkói, törökországi vagy más üzemekhez képest. „Mi romlottunk, miközben mások javultak. Ez a problémám” – mondta.

Három új modellel és az elektromos kínálat bővítésével fordítaná meg az első félév gyengébb eredményeit a román autógyártó. A Dacia szerint az év második felében ismét növekedési pályára állhatnak az eladások, miközben 2030-ig négy teljesen elektromos modellt is piacra dobnak – írtuk meg júliusban.

Kétszámjegyű visszaesés jöhet a termelésben

A romániai gyár versenyképességi problémái már a foglalkoztatásban és a termelésben is megmutatkoznak. Bordeanu szerint 2026-ban a termelés kétszámjegyű mértékben csökkenhet, miközben tavaly óta mintegy 1700 munkavállaló távozott a vállalattól.

A Dacia vezetője ugyanakkor azt is elismerte, hogy a gyárnak házon belül is van mit tennie:

  • a logisztikai költségeket csökkenteni kell, és 
  • javítani kell a beszerzési folyamatokon is. 

Szerinte a bérek sem emelkedhetnek tartósan az inflációt meghaladó ütemben, miközben más országokban működő üzemeknél a munkavállalók és a vállalatok egyaránt alkalmazkodtak a megváltozott környezethez.

„Minden részlegen vannak egyértelmű dolgok, amelyeken dolgozni kell, ezek a hatékonyságról és az összehasonlításról szólnak” – mondta.

A cél szerinte az, hogy a mioveni üzem bizonyos, az elmúlt időszakban romló versenyképességi mutatóit vissza lehessen javítani a korábbi szintre.

Bordeanu arra is felhívta a figyelmet, hogy a Renault-csoport több évtizede jelen van Romániában, és jelentős összegeket fektetett az országba. „Nem nulláról indulunk, hanem abból a négymilliárd euróból, amelyet a Renault-csoport Romániában befektetett” – mondta. A Dacia vezetője szerint a romániai üzemnek ennek megfelelő elbírálást kellene kapnia a vállalatcsoporton belül.

A tét így már nem csupán egy új Dacia-modell megszerzése. A mioveni gyár számára az a kérdés, hogy a Renault-csoport hosszú távon továbbra is stratégiai gyártóhelyszínként tekint-e Romániára. Ehhez azonban a vállalatvezetés szerint Bukarestnek is bizonyítania kell, hogy képes javítani az ország ipari versenyképességén.

Történelmi múltú a bajban lévő Dacia-üzem

Az 1968-ban megnyitott, majd 1999-ben a Renault-csoport által felvásárolt mioveni üzem a Dacia márka történelmi gyártóhelye. A telephely azóta a Renault-csoport egyik meghatározó ipari központjává fejlődött: karosszéria- és összeszerelő üzem, alvázgyártó egység, valamint logisztikai platform is működik itt. A gyár a Renault-csoport nemzetközivé válási stratégiájának egyik pilléréhez, a Global Access programhoz tartozó járműveket gyárt. A Mioveniben előállított autók 90 százalékát exportálják. A gyár 1968-as megnyitása óta 8 millió jármű készült Mioveniben. A telephelyen elindult a Dacia Bigster gyártása is.

Kapcsolódó

Energiaválság

Energiaválság
1894 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu