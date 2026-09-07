Ez most sokkolta Romániát: iszonyúan kiborult a Dacia vezére, végveszélyben a legendás mioveni autógyár – a franciák a Duster és a Bigster gyártását is elvehetik tőlük

„Egyre kevésbé vagyunk versenyképesek” – fogalmazott Bordeanu egy üzleti újságírókkal tartott kerekasztal-beszélgetésen az egyik román gazdasági lap tudósítása szerint. A Dacia vezetője szerint az energia az egyik legfontosabb probléma, és ezen a területen egyelőre semmi kedvező nem látszik. Bordeanu szerint nem pusztán az aktuális energiaárak jelentenek problémát, hanem az is, hogy a vállalat nem tud előre tervezni. A gyár versenyképességét ugyanis nem néhány hónapos, hanem legalább 2030-ig tartó időtávon kellene látni.

A romániai Dacia-gyár komoly kihívásokkal küzd, őjabb modellek ottani gyártása válhat kérdésessé

Fotó: AFP / AFP

Dacia-gyár: már a következő Duster és Bigster sorsa is kérdéses

A helyzet azért különösen fontos a romániai autóipar számára, mert a Renault-csoport az utóbbi időszakban több gyártási döntésnél más országokat választott: a Sandero és a Jogger gyártása Marokkóba került, a Striker modell gyártását a törökországi Bursába helyezték, az új Spring pedig Szlovéniában készül.

A mioveni üzem jelenleg továbbra is gyártja a Duster és a Bigster modelleket, de a következő generációk gyártására még nincs végleges döntés.

Amíg nem tisztázzuk a versenyképesség kérdését, egy 2030 végéig tartó versenyképességi pályát, világos mérföldkövekkel és javítandó pontokkal, addig nem hiszem, hogy bármi újat eldöntenének a gyártással kapcsolatban

– mondta Bordeanu.

A Dacia vezetője szerint ezért jelenleg nem is feltétlenül egy harmadik modell megszerzése a legfontosabb. Sokkal inkább az, hogy a két jelenlegi modell gyártása megmaradjon Mioveniben a modellváltások után is.

A vállalat elsősorban a közpolitikák, az adók és az energiaárak területén vár változást. Bordeanu szerint a romániai versenyképességnek ismét közelebb kellene kerülnie a korábbi szinthez. A Renault-csoporton belül ugyanis nem önmagában azt nézik, hogy a mioveni gyár mennyire hatékony, hanem azt is, hogyan teljesít a spanyolországi, marokkói, törökországi vagy más üzemekhez képest. „Mi romlottunk, miközben mások javultak. Ez a problémám” – mondta.

Három új modellel és az elektromos kínálat bővítésével fordítaná meg az első félév gyengébb eredményeit a román autógyártó. A Dacia szerint az év második felében ismét növekedési pályára állhatnak az eladások, miközben 2030-ig négy teljesen elektromos modellt is piacra dobnak – írtuk meg júliusban.

Kétszámjegyű visszaesés jöhet a termelésben

A romániai gyár versenyképességi problémái már a foglalkoztatásban és a termelésben is megmutatkoznak. Bordeanu szerint 2026-ban a termelés kétszámjegyű mértékben csökkenhet, miközben tavaly óta mintegy 1700 munkavállaló távozott a vállalattól.