David Beckham 51 millió dollárt keresett a focivébén - egyre jobban megy az üzlet

Sir David Beckham 51 millió dolláros osztalékbevételhez jutott gyorsan növekvő üzleti érdekeltségeiből, miután a labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó számos márkaegyüttműködése rekordmagasságba emelte vállalkozásainak eredményét tavaly.

David Beckham és családja az idei focivébén / Fotó: AFP

Beckham gyakran feltűnt a nyáron Észak-Amerikában rendezett labdarúgó-világbajnokság mérkőzésein: számos találkozót személyesen tekintett meg, emellett pedig olyan márkák nagyköveteként szerepelt a televízióban, mint a Bank of America, a McDonald’s, a Verizon és a PepsiCo tulajdonában lévő Lay’s.

David Beckham hosszútávú márkaszerződéseket köt

Az egykori futballista mintegy tucatnyi különböző reklámkampányban szerepelt a torna idején – húsz évvel azután, hogy játékosként utoljára világbajnokságon lépett pályára.

Az üzleti tevékenységét ismerő források szerint ezek szinte kivétel nélkül többéves márkaszerződések voltak, nem pedig egyszeri, rövid távú reklámmegállapodások. Ez is azt tükrözi, hogy Beckham hosszú távon fenntartható üzleti vállalkozást kíván felépíteni.

A Beckham márkaüzletét összefogó DRJB Holdings közölte,

bevétele 2025-ben ötödével, a 2024-es 92,3 millió dollárról rekordot jelentő 110,5 millió dollárra emelkedett.

Az adózás előtti nyereség szintén rekordot döntött: 46 százalékkal, 65,7 millió dollárra nőtt az előző évhez képest.

A 2025 végéig tartó 12 hónapban 51,1 millió dollár rendes osztalékot fizettek ki a társaság részvényeseinek, valamivel kevesebbet az egy évvel korábbi 53 millió dollárnál.

Beckham a vállalat 45 százalékát birtokolja, a fennmaradó részesedést 2022-ben 200 millió fontért értékesítette az Authentic Brands Groupnak.

A brit cégnyilvántartásba benyújtott beszámoló azonban azt is mutatja, hogy idén, a világbajnokság évében további 61,6 millió dollár rendkívüli osztalékot fizettek ki. Beckham részesedése a kifizetésekből így összesen mintegy 51 millió dollárra rúgott. A vállalathoz közel álló források szerint az idei pénzügyi eredmények hasonló ütemű bevételnövekedést mutathatnak majd.

Beckham saját magából épített globális márkát

Az 51 éves Beckham 2013-ban véget ért futballkarrierje után rendkívül sikeres üzleti vállalkozást épített fel. Sok korábbi csapattársával ellentétben nem a televíziós szakértői pályát választotta, hanem saját személyére mint globális márkára épülő üzleti és médiabirodalmat hozott létre.