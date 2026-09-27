David Beckham 51 millió dollárt keresett a focivébén - egyre jobban megy az üzlet
Sir David Beckham 51 millió dolláros osztalékbevételhez jutott gyorsan növekvő üzleti érdekeltségeiből, miután a labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó számos márkaegyüttműködése rekordmagasságba emelte vállalkozásainak eredményét tavaly.
Beckham gyakran feltűnt a nyáron Észak-Amerikában rendezett labdarúgó-világbajnokság mérkőzésein: számos találkozót személyesen tekintett meg, emellett pedig olyan márkák nagyköveteként szerepelt a televízióban, mint a Bank of America, a McDonald’s, a Verizon és a PepsiCo tulajdonában lévő Lay’s.
David Beckham hosszútávú márkaszerződéseket köt
Az egykori futballista mintegy tucatnyi különböző reklámkampányban szerepelt a torna idején – húsz évvel azután, hogy játékosként utoljára világbajnokságon lépett pályára.
Az üzleti tevékenységét ismerő források szerint ezek szinte kivétel nélkül többéves márkaszerződések voltak, nem pedig egyszeri, rövid távú reklámmegállapodások. Ez is azt tükrözi, hogy Beckham hosszú távon fenntartható üzleti vállalkozást kíván felépíteni.
A Beckham márkaüzletét összefogó DRJB Holdings közölte,
- bevétele 2025-ben ötödével, a 2024-es 92,3 millió dollárról rekordot jelentő 110,5 millió dollárra emelkedett.
- Az adózás előtti nyereség szintén rekordot döntött: 46 százalékkal, 65,7 millió dollárra nőtt az előző évhez képest.
- A 2025 végéig tartó 12 hónapban 51,1 millió dollár rendes osztalékot fizettek ki a társaság részvényeseinek, valamivel kevesebbet az egy évvel korábbi 53 millió dollárnál.
- Beckham a vállalat 45 százalékát birtokolja, a fennmaradó részesedést 2022-ben 200 millió fontért értékesítette az Authentic Brands Groupnak.
A brit cégnyilvántartásba benyújtott beszámoló azonban azt is mutatja, hogy idén, a világbajnokság évében további 61,6 millió dollár rendkívüli osztalékot fizettek ki. Beckham részesedése a kifizetésekből így összesen mintegy 51 millió dollárra rúgott. A vállalathoz közel álló források szerint az idei pénzügyi eredmények hasonló ütemű bevételnövekedést mutathatnak majd.
Beckham saját magából épített globális márkát
Az 51 éves Beckham 2013-ban véget ért futballkarrierje után rendkívül sikeres üzleti vállalkozást épített fel. Sok korábbi csapattársával ellentétben nem a televíziós szakértői pályát választotta, hanem saját személyére mint globális márkára épülő üzleti és médiabirodalmat hozott létre.
Márkája különösen ismert az Egyesült Államokban, ahol többek között a Lay’s és a Home Depot reklámarca.
Egy közelmúltbeli Netflix-dokumentumfilm, valamint erős közösségimédia-jelenléte abban is segített neki, hogy olyan fiatalabb közönséget érjen el, amely játékosként már nem láthatta őt.
Beckham 2007-ben igazolt a Los Angeles Galaxyhez, és ezzel lényegében úttörője lett annak a trendnek, amelyben pályafutásuk vége felé járó világsztárok szerződnek az Egyesült Államok és Kanada első számú férfi profi labdarúgó-bajnokságába, az MLS-be.
A világbajnokság új üzleteket hozott
A DRJB Holdings a 2026-os labdarúgó-világbajnokság előtt több új kereskedelmi partnerséget kötött, köztük egy többéves megállapodást a Bank of Americával. Ennek keretében Beckham a bank globális sportprogramjának nagyköveteként tevékenykedik.
A beszámolási időszakban Beckham férfiruha-kollekciókat is piacra dobott
- a Hugo Boss számára, új David Beckham Eyewear kollekciókat jelentetett meg a Safilóval együttműködésben,
- az Adidasszal pedig limitált kiadású Predator futballcipőket dobott piacra.
- Új megállapodást kötött a Beckham & Friends Live című műsorra is, amelyet a Paramount+ közvetít élőben az UEFA Bajnokok Ligájához kapcsolódóan.
Beckham emellett több vállalkozás befektetőjévé vált. Ezek közé tartozik az általa társalapított, étrend-kiegészítőkkel foglalkozó IM8, valamint a mézalapú gyümölcssnackeket gyártó BeeUp.
Az Inter Miamiban is komoly részesedése van
Beckham DRJB Holdingsban lévő részesedését a Footwork Productions nevű társaságon keresztül birtokolja. Ugyanez a vállalat rendelkezik az Inter Miami futballklubban meglévő befektetésével is.
Beckhamnek körülbelül 25 százalékos részesedése van az Inter Miamiban, amely 2026 áprilisában nyitotta meg új, 26 700 férőhelyes Nu Stadium stadionját a Miami Freedom Parkban.
- A DRJB Holdings a DB Ventures Limited holdingvállalata.
- A DB Ventures egy globális marketingcsoport, amely a David Beckham márkát menedzseli.
- Szintén a holdinghoz tartozik a Studio 99 Group, az a produkciós vállalat, amely a Netflix Beckham című dokumentumfilmje mögött állt, és számos olyan reklámot is gyárt, amelyben Beckham szerepel.