Orosz tűzbe kerülnek a magyar nagyváros buszai, a polgármesterek Magyarországon jelentették be

A harkivi delegáció tovább bővíti partnerségét Debrecennel. A most aláírt megállapodással a két város közötti együttműködés új szintre lépett, és hivatalosan is testvérvárosi kapcsolatot alakítottak ki.

Papp László, Debrecen polgármestere/Fotó: Czeglédi Zsolt

Harkiv és Debrecen 2016 óta működik együtt

Harkiv polgármestere, Ihor Terehov és Debrecen polgármestere, Papp László szeptember 16-án testvérvárosi megállapodást írt alá a két város között.

A Dumka beszámolója szerint erről a Harkivi Városi Tanács sajtószolgálata tájékoztatott. A városháza közlése alapján Harkiv és Debrecen 2016 óta működik együtt partnertelepülésként. A most aláírt dokumentummal a két város kapcsolata új szintre, a testvérvárosi együttműködés szintjére emelkedett.

A megállapodás értelmében a felek az együttműködést többek között a gazdaság és a kereskedelem, a tudomány és a technológia, az oktatás, a kultúra, a turizmus és a sport területén kívánják továbbfejleszteni. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak a két város kulturális örökségének megőrzésére is.

A debreceni városházán tartott találkozón a felek az együttműködés gyakorlati lehetőségeiről is egyeztettek. Szóba került

a hallgatók és oktatók cseréje,

közös kezdeményezések megvalósítása,

valamint az Európai Unió pályázati programjaiban való közös részvétel.

A harkivi delegáció konkrét projektjavaslatokat is előkészített, amelyeket a magyar partnerek megvizsgálnak.

A megbeszélésen külön napirendi pontként szerepelt autóbuszok átadása Harkiv számára

Terehov hangsúlyozta: a két város együttműködése hozzájárulhat az ukrán-magyar kapcsolatok erősítéséhez is. Mint mondta, a közös kezdeményezéseknek mindkét közösség javát kell szolgálniuk.

„Biztos vagyok benne, hogy városaink és országaink javára számos projektet valósítunk majd meg. Mindenekelőtt országaink gazdasági fejlődése terén, természetesen a kultúra területén is. Legfontosabb célunk pedig az, hogy a jövőbe, a fiataljainkba fektessünk”

– fogalmazott Terehov.

A harkivi polgármester köszönetet mondott azért is, hogy lehetővé tették harkivi gyermekek debreceni üdültetését. A következő lépésként azt javasolta, hogy a két város egyetemei között is alakítsanak ki szorosabb együttműködést.