Orosz tűzbe kerülnek a magyar nagyváros buszai, a polgármesterek Magyarországon jelentették be
A harkivi delegáció tovább bővíti partnerségét Debrecennel. A most aláírt megállapodással a két város közötti együttműködés új szintre lépett, és hivatalosan is testvérvárosi kapcsolatot alakítottak ki.
Harkiv és Debrecen 2016 óta működik együtt
Harkiv polgármestere, Ihor Terehov és Debrecen polgármestere, Papp László szeptember 16-án testvérvárosi megállapodást írt alá a két város között.
A Dumka beszámolója szerint erről a Harkivi Városi Tanács sajtószolgálata tájékoztatott. A városháza közlése alapján Harkiv és Debrecen 2016 óta működik együtt partnertelepülésként. A most aláírt dokumentummal a két város kapcsolata új szintre, a testvérvárosi együttműködés szintjére emelkedett.
A megállapodás értelmében a felek az együttműködést többek között a gazdaság és a kereskedelem, a tudomány és a technológia, az oktatás, a kultúra, a turizmus és a sport területén kívánják továbbfejleszteni. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak a két város kulturális örökségének megőrzésére is.
A debreceni városházán tartott találkozón a felek az együttműködés gyakorlati lehetőségeiről is egyeztettek. Szóba került
- a hallgatók és oktatók cseréje,
- közös kezdeményezések megvalósítása,
- valamint az Európai Unió pályázati programjaiban való közös részvétel.
A harkivi delegáció konkrét projektjavaslatokat is előkészített, amelyeket a magyar partnerek megvizsgálnak.
A megbeszélésen külön napirendi pontként szerepelt autóbuszok átadása Harkiv számára
Terehov hangsúlyozta: a két város együttműködése hozzájárulhat az ukrán-magyar kapcsolatok erősítéséhez is. Mint mondta, a közös kezdeményezéseknek mindkét közösség javát kell szolgálniuk.
„Biztos vagyok benne, hogy városaink és országaink javára számos projektet valósítunk majd meg. Mindenekelőtt országaink gazdasági fejlődése terén, természetesen a kultúra területén is. Legfontosabb célunk pedig az, hogy a jövőbe, a fiataljainkba fektessünk”
– fogalmazott Terehov.
A harkivi polgármester köszönetet mondott azért is, hogy lehetővé tették harkivi gyermekek debreceni üdültetését. A következő lépésként azt javasolta, hogy a két város egyetemei között is alakítsanak ki szorosabb együttműködést.
Papp László ezzel kapcsolatban jelezte, hogy Debrecen kész segíteni Harkivnak az európai partnerekkel való kapcsolatainak bővítésében, többek között az Eurocities hálózat keretében. Emellett közös uniós pályázati lehetőségek kidolgozását is szorgalmazta.
„Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy Európának egy erős Ukrajnára van szüksége”
– hangsúlyozta Papp.
A megbeszélésen külön napirendi pontként szerepelt autóbuszok átadása Harkiv számára. Debrecenben már megkezdték az ezzel kapcsolatos előkészületeket, és a közeljövőben azt is szeretnék meghatározni, hogy pontosan mely buszokat tudják átadni az ukrán városnak.
Terehov megköszönte a kezdeményezést, kiemelve annak jelentőségét a közelgő tél előtt.
A harkivi polgármester, aki egyben a Frontvárosok és -közösségek Szövetségének vezetője, azt is javasolta, hogy más ukrán és magyar települések között is építsenek ki hasonló partnerségeket. Papp László jelezte, hogy Debrecen kész elősegíteni az ilyen kapcsolatok létrejöttét.
Harkiv városát jelenleg heti rendszerességgel, sokszor naponta többször is érik orosz drón- vagy rakétacsapások, miközben a teljes Harkiv megyében ennél is sűrűbbek a támadások. A legfrissebb összesítés szerint 2026. szeptember 7–13. között csak Harkiv városát 21 orosz csapás érte, vagyis átlagosan napi három. Ezek közel fele FPV-drónos támadás volt; emellett Molnija-, Italmas- és Shahed-drónokat is használtak. Egy ember meghalt, tízen megsebesültek, köztük három gyerek.