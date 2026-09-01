Ma vezeti be Oroszország új fizetőeszközét: őrületes tempó következik a rubelnél – irigykedhet az Európai Központi Bank

A digitális rubel bevezetése az orosz jegybank, a Bank Rosszii (Centralnij bank Rossziszkoj Federácii) által fejlesztett technológiára épül. A cél, hogy az új digitális fizetőeszköz a készpénzmentes fizetések és átutalások következő fejlődési szintjét jelentse – írja a TASZSZ. A rendszerhez elsőként Oroszország legnagyobb bankjai csatlakoznak, ügyfeleik pedig fokozatosan lehetőséget kapnak arra, hogy digitális rubelben is fizessenek és utaljanak. A teljes hitelintézeti szektort 2028 szeptemberéig kapcsolják be a rendszerbe.

Szeptember 1-jén kezdődik Oroszországban a digitális rubel bevezetése (illusztráció)

Fotó: MaxZolotukhin / Shutterstock

Ingyenes lesz a magánszemélyeknek a digitális rubel használata

A digitális rubel használatának egyik fontos eleme, hogy a magánszemélyek számára a fizetések és az átutalások díjmentesek lesznek. A vállalkozások számára ugyanakkor átmeneti időszakot biztosítanak: az idei év végéig a digitális rubelben végzett fizetések és átutalások után ők sem fizetnek díjat.

2027-től azonban már díjakat vezetnek be az egyéni vállalkozók és a vállalatok számára. Az orosz jegybank szerint ezek a díjak a fizetési piac legalacsonyabbjai között lesznek.

A digitális rubel így nem egy új, önálló valuta, hanem ugyanannak az orosz nemzeti valutának egy új formája. A készpénz és a bankszámlákon vezetett nem készpénzes rubel mellett jelenik meg a digitális változat.

Egyetlen digitális számla magánszemélyenként

A közlés szerint a digitális rubel használatához a felhasználóknak számlát kell nyitniuk az orosz jegybank platformján. Ezt a csatlakozott bankok mobilalkalmazásaiban megjelenő Digitális rubel menüponton keresztül lehet megtenni.

A szabályok szerint magánszemélyek és vállalatok egy-egy digitális rubelszámlával rendelkezhetnek.

Az egyéni vállalkozók két számlát használhatnak: egyet magánszemélyként, egyet pedig üzleti célokra.

A magánszemélyek bankszámlájukról havonta legfeljebb 300 ezer rubelt (kb. 1,1 millió forint) tölthetnek fel digitális rubelszámlájukra. A vállalkozások esetében nincs ilyen feltöltési korlát.

A már rendelkezésre álló digitális rubel teljes egyenlege szabadon felhasználható: sem magánszemélyek, sem vállalatok esetében nincs korlátozás arra, hogy mekkora összeget költhetnek el a digitális tárcájukból.