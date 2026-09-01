Deviza
EUR/HUF365,36 +0,04% USD/HUF314,86 +0,16% GBP/HUF426,26 +0,09% CHF/HUF388,95 0% PLN/HUF84,45 +0,1% RON/HUF69,46 0% CZK/HUF15,12 0% EUR/HUF365,36 +0,04% USD/HUF314,86 +0,16% GBP/HUF426,26 +0,09% CHF/HUF388,95 0% PLN/HUF84,45 +0,1% RON/HUF69,46 0% CZK/HUF15,12 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 777,68 +0,41% MTELEKOM2 532 +0,08% MOL5 100 +0,88% OTP45 370 +0,29% RICHTER13 160 +0,23% OPUS309 -3,4% ANY6 640 -0,15% AUTOWALLIS134 -0,74% WABERERS4 500 0% BUMIX9 531,06 -0,09% CETOP5 002,27 -0,58% CETOP NTR3 226,44 +0,36% BUX149 777,68 +0,41% MTELEKOM2 532 +0,08% MOL5 100 +0,88% OTP45 370 +0,29% RICHTER13 160 +0,23% OPUS309 -3,4% ANY6 640 -0,15% AUTOWALLIS134 -0,74% WABERERS4 500 0% BUMIX9 531,06 -0,09% CETOP5 002,27 -0,58% CETOP NTR3 226,44 +0,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Oroszország
pénz
rubel

Ma vezeti be Oroszország új fizetőeszközét: őrületes tempó következik a rubelnél – irigykedhet az Európai Központi Bank

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megkezdődött a digitális rubel tömeges bevezetése Oroszországban. Szeptember 1-jétől a legnagyobb bankok és kiskereskedelmi szereplők fokozatosan megnyitják infrastruktúrájukat az új fizetési forma előtt, amely a készpénz és a hagyományos bankszámlapénz mellett az orosz nemzeti valuta harmadik formája lesz. A digitális rubel ezzel elsősbbséget szerez, mert az Európai Központi Bank csak 2029-re ígéri a digitális euró bevezetését.
VG
2026.09.01, 08:32

A digitális rubel bevezetése az orosz jegybank, a Bank Rosszii (Centralnij bank Rossziszkoj Federácii) által fejlesztett technológiára épül. A cél, hogy az új digitális fizetőeszköz a készpénzmentes fizetések és átutalások következő fejlődési szintjét jelentse – írja a TASZSZ. A rendszerhez elsőként Oroszország legnagyobb bankjai csatlakoznak, ügyfeleik pedig fokozatosan lehetőséget kapnak arra, hogy digitális rubelben is fizessenek és utaljanak. A teljes hitelintézeti szektort 2028 szeptemberéig kapcsolják be a rendszerbe.

Conceptual,Story,About,Digital,Ruble,-,Coin,With,Russian,Ruble, digitális rubel
Szeptember 1-jén kezdődik Oroszországban a digitális rubel bevezetése (illusztráció)
Fotó: MaxZolotukhin / Shutterstock

Ingyenes lesz a magánszemélyeknek a digitális rubel használata

A digitális rubel használatának egyik fontos eleme, hogy a magánszemélyek számára a fizetések és az átutalások díjmentesek lesznek. A vállalkozások számára ugyanakkor átmeneti időszakot biztosítanak: az idei év végéig a digitális rubelben végzett fizetések és átutalások után ők sem fizetnek díjat.

2027-től azonban már díjakat vezetnek be az egyéni vállalkozók és a vállalatok számára. Az orosz jegybank szerint ezek a díjak a fizetési piac legalacsonyabbjai között lesznek.

A digitális rubel így nem egy új, önálló valuta, hanem ugyanannak az orosz nemzeti valutának egy új formája. A készpénz és a bankszámlákon vezetett nem készpénzes rubel mellett jelenik meg a digitális változat.

Egyetlen digitális számla magánszemélyenként

A közlés szerint a digitális rubel használatához a felhasználóknak számlát kell nyitniuk az orosz jegybank platformján. Ezt a csatlakozott bankok mobilalkalmazásaiban megjelenő Digitális rubel menüponton keresztül lehet megtenni.

A szabályok szerint magánszemélyek és vállalatok egy-egy digitális rubelszámlával rendelkezhetnek.

 Az egyéni vállalkozók két számlát használhatnak: egyet magánszemélyként, egyet pedig üzleti célokra.

A magánszemélyek bankszámlájukról havonta legfeljebb 300 ezer rubelt (kb. 1,1 millió forint) tölthetnek fel digitális rubelszámlájukra. A vállalkozások esetében nincs ilyen feltöltési korlát.

A már rendelkezésre álló digitális rubel teljes egyenlege szabadon felhasználható: sem magánszemélyek, sem vállalatok esetében nincs korlátozás arra, hogy mekkora összeget költhetnek el a digitális tárcájukból.

A szeptember 1-jén kezdődő tömeges bevezetés tehát nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra minden oroszországi fizetés digitális rubelben történik majd. 

A rendszerhez fokozatosan csatlakoznak a bankok és a kereskedők, miközben a hagyományos készpénzes és bankszámlás fizetési lehetőségek továbbra is megmaradnak.

A moszkvai jegybank ugyanakkor azt várja, hogy a digitális rubel hosszabb távon az ország pénzforgalmának fontos elemévé válhat. A teljes banki rendszer bekapcsolásának 2028 szeptemberére kitűzött határideje azt jelzi, hogy Oroszország többéves átállással számol az új digitális fizetési infrastruktúrára.

Jöhet a digitális euró

Mint arról július végén beszámoltunk, megkezdődtek a végső tárgyalások a digitális euró szabályairól az Európai Parlament, a tagállamok és az Európai Bizottság között. Ha sikerül még idén megállapodni, az Európai Központi Bank (EKB) 2027 elején hivatalosan is jóváhagyhatja az elektronikus jegybankpénzt, amely várhatóan 2029-ben jelenhet meg a mindennapokban.

Kapcsolódó

Mozaik

Mozaik
2499 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu