Ma vezeti be Oroszország új fizetőeszközét: őrületes tempó következik a rubelnél – irigykedhet az Európai Központi Bank
A digitális rubel bevezetése az orosz jegybank, a Bank Rosszii (Centralnij bank Rossziszkoj Federácii) által fejlesztett technológiára épül. A cél, hogy az új digitális fizetőeszköz a készpénzmentes fizetések és átutalások következő fejlődési szintjét jelentse – írja a TASZSZ. A rendszerhez elsőként Oroszország legnagyobb bankjai csatlakoznak, ügyfeleik pedig fokozatosan lehetőséget kapnak arra, hogy digitális rubelben is fizessenek és utaljanak. A teljes hitelintézeti szektort 2028 szeptemberéig kapcsolják be a rendszerbe.
Ingyenes lesz a magánszemélyeknek a digitális rubel használata
A digitális rubel használatának egyik fontos eleme, hogy a magánszemélyek számára a fizetések és az átutalások díjmentesek lesznek. A vállalkozások számára ugyanakkor átmeneti időszakot biztosítanak: az idei év végéig a digitális rubelben végzett fizetések és átutalások után ők sem fizetnek díjat.
2027-től azonban már díjakat vezetnek be az egyéni vállalkozók és a vállalatok számára. Az orosz jegybank szerint ezek a díjak a fizetési piac legalacsonyabbjai között lesznek.
A digitális rubel így nem egy új, önálló valuta, hanem ugyanannak az orosz nemzeti valutának egy új formája. A készpénz és a bankszámlákon vezetett nem készpénzes rubel mellett jelenik meg a digitális változat.
Egyetlen digitális számla magánszemélyenként
A közlés szerint a digitális rubel használatához a felhasználóknak számlát kell nyitniuk az orosz jegybank platformján. Ezt a csatlakozott bankok mobilalkalmazásaiban megjelenő Digitális rubel menüponton keresztül lehet megtenni.
A szabályok szerint magánszemélyek és vállalatok egy-egy digitális rubelszámlával rendelkezhetnek.
Az egyéni vállalkozók két számlát használhatnak: egyet magánszemélyként, egyet pedig üzleti célokra.
A magánszemélyek bankszámlájukról havonta legfeljebb 300 ezer rubelt (kb. 1,1 millió forint) tölthetnek fel digitális rubelszámlájukra. A vállalkozások esetében nincs ilyen feltöltési korlát.
A már rendelkezésre álló digitális rubel teljes egyenlege szabadon felhasználható: sem magánszemélyek, sem vállalatok esetében nincs korlátozás arra, hogy mekkora összeget költhetnek el a digitális tárcájukból.
A szeptember 1-jén kezdődő tömeges bevezetés tehát nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra minden oroszországi fizetés digitális rubelben történik majd.
A rendszerhez fokozatosan csatlakoznak a bankok és a kereskedők, miközben a hagyományos készpénzes és bankszámlás fizetési lehetőségek továbbra is megmaradnak.
A moszkvai jegybank ugyanakkor azt várja, hogy a digitális rubel hosszabb távon az ország pénzforgalmának fontos elemévé válhat. A teljes banki rendszer bekapcsolásának 2028 szeptemberére kitűzött határideje azt jelzi, hogy Oroszország többéves átállással számol az új digitális fizetési infrastruktúrára.
Jöhet a digitális euró
Mint arról július végén beszámoltunk, megkezdődtek a végső tárgyalások a digitális euró szabályairól az Európai Parlament, a tagállamok és az Európai Bizottság között. Ha sikerül még idén megállapodni, az Európai Központi Bank (EKB) 2027 elején hivatalosan is jóváhagyhatja az elektronikus jegybankpénzt, amely várhatóan 2029-ben jelenhet meg a mindennapokban.