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diszkontlánc
Szlovénia
Pepco
terjeszkedés

Brutális tempóban terjeszkedik a Pepco riválisa: újabb magyar szomszédnál nyitott üzletet – a diszkontlánc bejelentette további terjeszkedési terveit

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Újabb európai piacon jelent meg az Action: a boltszáma és forgalma alapján jelentős holland non-food diszkontlánc pénteken megnyitotta első szlovéniai üzletét, ezzel már 16 európai országban van jelen. A vállalat terjeszkedése azonban nem áll meg, hamarosan Bulgáriában is megjelenik, miközben az Egyesült Államokban piacra lépne a diszkontlánc. A régiós orszgáok közül szinte csak Magyarország maradt ki eddig.
Juhász Péter
2026.09.19, 08:16

Az Action első szlovéniai üzlete Velenjében, Ljubljanától mintegy 75 kilométerre északkeletre nyílt meg szeptember 18-án. A vállalat azonban máris készül a következő üzlet megnyitására: kevesebb mint két hét múlva Mariborban is megjelenik. A holland diszkontlánc az elmúlt időszakban látványos ütemben terjeszkedett Európában. Megírtuk: tavaly ősszel Romániában is megnyitotta első üzletét, ahol a tervek szerint az erdélyi városok következhetnek. Idén tavasszal a horvát piacon is megjelent, míg Szlovákiában többek között Pozsonyban és Eperjesen is működtet üzleteket.

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Szlovéniában is piacra lépett a holland Action diszkontlánc (illusztráció)
Fotó: Stefan_Sutka /  Shutterstock

Több ezer új üzletben látják a lehetőséget a holland diszkontláncnál

Az Action növekedési tervei alapján az európai terjeszkedésnek még nincs vége. Hajir Hajji vezérigazgató az év elején arról beszélt, hogy annak ellenére, hogy az európai növekedési ütem valamelyest lassult, a vállalat még mintegy 4650 további üzlet megnyitására lát lehetőséget a kontinensen.

A lánc következő új európai piaca Bulgária lesz, ahol a vállalat az idei ősszel tervezi az indulást. Ezzel a diszkontlánc 17. európai piacára léphet be.

Az Action 2025-ös pénzügyi éve is a gyors növekedést tükrözte. 

A vállalat 16 milliárd eurós nettó árbevételt ért el, ami 16,1 százalékos növekedés az előző évhez képest. A már korábban is működő üzletek forgalma önmagában 4,9 százalékkal emelkedett.

Az Action 2025 végén már 3302 üzletet üzemeltetett 14 európai országban, és az év során a svájci piacra is belépett. A vállalatcsoport világszerte több mint 84 ezer munkatársat foglalkoztat.

A holland vállalat nemcsak Európában terjeszkedik. Az Action részletes piaci vizsgálatot követően megerősítette, hogy 2027 végén vagy 2028 elején megnyitja első amerikai üzleteit.

Az Egyesült Államokban a terjeszkedést a délkeleti régióban kezdenék. Az első üzleteket Észak-Karolinában, Dél-Karolinában és Georgiában tervezik megnyitni. A vállalat célja, hogy 2030 végére mintegy 100 amerikai üzlettel rendelkezzen.

Magyarországi piacra lépésről ugyanakkor egyelőre nincs hír.

Olcsó non-food termékekkel operál az Action

Az 1993-ban, a hollandiai Enkhuizenben alapított Action elsősorban rendkívül olcsó, nem élelmiszer jellegű termékeket kínál. A választékban többek között 

  • háztartási és barkácstermékek, 
  • dekorációs cikkek, 
  • játékok, 
  • irodaszerek és szezonális termékek találhatók, 

miközben korlátozott mennyiségben tartós élelmiszerek és italok is elérhetők.

A vállalat központja az észak-hollandiai Zwaagdijk-Oostban található. Az Action mára Európa egyik leggyorsabban terjeszkedő diszkontláncává vált.

A szlovéniai piacra lépéssel tovább bővült a magyar fogyasztók számára is egyre ismerősebb lánc közvetlen környezete, miközben az Action újabb európai piacok mellett már az Egyesült Államokban is jelentős növekedést tervez.

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