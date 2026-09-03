Eddig nem látott útvonalon kap dízelt Európa, a fél világot megkerülik az üzemanyaggal – kihasználja a piaci rést a Piramos, ezzel képtelenség felvenni a versenyt

Dél-koreai dízelszállítmány tart Nyugat-Európa felé szeptemberben egy ritka kereskedelmi ügylet keretében, ami jól mutatja, hogy a térség igyekszik megerősíteni üzemanyagkészleteit az északi félteke téli időszaka előtt.

Dél-koreai dízelszállítmány tart Nyugat-Európa felé/Fotó: Philip Dulian

Európa jelentős mértékben függ a dízelimporttól

A Bloomberg által látott hajózási megbízások szerint mintegy 90 000 tonna ipari üzemanyagot rakodnak fel a Priamos nevű, újonnan épített tartályhajóra, amely az északnyugat-európai térségbe szállítja majd a rakományt, feltehetően az Egyesült Királyságba vagy Rotterdamba. Az ügyletet a Trafigura Group bonyolítja le.

Európa finomítói kapacitása korlátozott, ezért a régió jelentős mértékben függ a dízelimporttól. A közel-keleti konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború azonban tovább szűkítette a globális kínálatot. Dél-Korea jellemzően az ázsiai és csendes-óceáni térség országaiba exportál üzemanyagot, a Priamos azonban több mint 12 000 mérföldes (19 000 kilométeres) útra indul, amely várhatóan a Szuezi-csatornán keresztül vezet majd.

Az európai dízelárak jóval meghaladják az ázsiai árakat, ami magyarázatot ad arra, hogy egy olyan hajóút is gazdaságossá válhat, amely normál körülmények között aligha lenne kifizetődő. A két régió közötti árkülönbséget mérő egyik fontos swapügyletekből származó mutató nemrég 2023-ig visszamenőleg a legnagyobb különbségre tágult

– közölte a PVM brókercég.

A Közel-Keletről érkező nyersolajszállításokban tapasztalható fennakadások ellenére számos ázsiai finomító továbbra is termeli a finomított olajtermékeket, például a dízelt. Kína ebben a hónapban várhatóan növeli üzemanyag-exportját is, miután fokozatosan enyhítette a háborús időszakban bevezetett exportkorlátozásokat.