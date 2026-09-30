Oroszország könyörtelen lépést tett: továbbra sem ad dízelt – ha most az USA is lezárja az exportot, jöhet a teljes káosz és őrület

Az orosz kormány döntött arról, hogy 2026. október végéig meghosszabbítja a dízel exportjára vonatkozó korlátozást – írja az RBC. A korlátozásokat az év során többször meghosszabbították, júliusban pedig már valamennyi üzemanyag-termelőre kiterjesztették. Az orosz energiaügyi minisztérium szerint az intézkedéseket a belföldi kínálat, a készletek és a kereslet alakulásától függően módosíthatják.

Amerika szállt be az orosz üzemanyagexport kiesésének pótlására; egy washingtoni exportstop tovább emelné a dízel árát / Fotó: Hans Lucas via AFP

A tilalom hátterében az orosz finomítói rendszer problémái állnak. Az ukrán dróntámadások jelentős nyomást helyeztek a finomítói infrastruktúrára, miközben több orosz régióban ellátási zavarok jelentkeztek. Moszkva ezért igyekszik az országban tartani a megtermelt üzemanyagot.

Az intézkedés világpiaci következménye már most is látható. Az OPIS adatai szerint az Európába érkező orosz dízelexport

az áprilisi napi 508 ezer hordóról

augusztusra mindössze 92 ezer hordóra zuhant.

Ezzel párhuzamosan az ultraalacsony kéntartalmú dízel mediterrán ára július eleje és augusztus vége között tonnánként 953,5 dollárról 1314,75 dollárra emelkedett.

A piac azonban eddig talált helyettesítő forrásokat. Nagyrészt az Egyesült Államok lépett Oroszország helyére: a Mexikói-öböl menti térségből a Mediterráneumba irányuló dízelszállítás augusztusban

napi 296 ezer hordóra emelkedtek,

az egy évvel korábbi mindössze 86 ezer hordó után.

India ugyancsak növelte szállításait.

Éppen ezért lenne különösen érzékeny a piac arra, ha Donald Trump kormánya is korlátozná az amerikai dízelexportot.

Trump támogatja az ötletet, de a kormány megosztott

Trump szeptember 22-én nyilvánosan jelezte, hogy támogatja az export visszafogásának gondolatát. Scott Bessent pénzügyminiszter ugyancsak megerősítette, hogy a kormány vizsgálja az exportkorlátozás lehetőségét. A háttérben a rendkívül magas amerikai dízelárak és az ezek miatt növekvő belpolitikai nyomás áll.

Az amerikai export 2026-ban közben napi 1,5 millió hordó környékére emelkedett, részben az orosz és közel-keleti kiesés pótlása miatt

– írja az S&P Global.

A Trump-kormányon belül ugyanakkor nincs egyetértés a teljes tilalomról. Chris Wright energiaügyi miniszter kifejezetten ellenzi azt. A Reutersnek azt mondta: ha az amerikai finomítók nem exportálhatják a dízelt, idővel elfogyna a tárolókapacitás, ezért csökkenteniük kellene a termelést. Csakhogy a dízel mellett ugyanazok a finomítók benzint és repülőgép-üzemanyagot is előállítanak. A dízelár csökkentését célzó intézkedés így végül a benzin és a kerozin drágulásához vezethetne.