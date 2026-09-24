Felfoghatatlan következményekkel járhat Trump terve: Amerika átmenetileg megmenekül, de teljes Európát beáldozhatják – „a gyógymód drágább lehet magánál a betegségnél"

A rekordmagas dízelárakra keres gyors választ az Egyesült Államok, így egyre nagyobb politikai támogatást kap a dízelexport korlátozása vagy teljes betiltása. Donald Trump kedden közölte, hogy kormánya vizsgálja a lehetőséget, és gyors döntést ígért. Az olajpiaci szakértők szerint az intézkedés rövid időre valóban lenyomhatná a dízel belföldi árát, ám később a benzinnél és a repülőgép-üzemanyagnál is drágulást okozhatna.

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb dízelexportőre: naponta átlagosan mintegy 1,4 millió hordó desztillált üzemanyagot szállít külföldre. / Fotó: Justin Sullivan / Newsweek

Az amerikai gazdálkodók és fuvarozók minden korábbinál többet fizetnek a dízelért

Az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynökségének adatai alapján a gázolaj országos átlagár ezen a héten gallononként 6,53 dollárra emelkedett. Ezzel megdőlt a 2022 júniusában, az ukrajnai háború első hónapjaiban felállított 5,81 dolláros rekord.

Az árrobbanás hátterében elsősorban a közel-keleti háború és az olajinfrastruktúrát érő támadások állnak. A drága dízel közvetlenül növeli a mezőgazdasági termelés és a közúti áruszállítás költségeit, így az élelmiszerektől a ruházati termékekig számos áru árába beépülhet – írja a Washington Post. Washingtonban ezért került elő a dízelexport betiltásának lehetősége is.

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb dízelexportőre: naponta átlagosan mintegy 1,4 millió hordó desztillált üzemanyagot szállít külföldre, elsősorban Latin-Amerikába és Európába.

Az elképzelés első látásra egyszerű: ha az amerikai finomítók nem értékesíthetik külföldön a dízelt, több üzemanyag maradhat a belpiacon, ami lefelé nyomhatná az árakat. Az elemzők szerint ez a hatás azonban gyorsan kifulladhatna.

Debnil Chowdhury, az S&P Global Energy amerikai és európai üzemanyag- és finomítórészlegének vezetője szerint az árcsökkenés csak nagyon rövid ideig tartana, utána az amerikai autósok magasabb benzinárakkal szembesülhetnének. Ennek oka a finomítók működésében keresendő, hiszen

a benzin,

a dízel

és a kerozin

előállítása szorosan összekapcsolódik. Az amerikai finomítók jelenleg jóval több dízelt gyártanak annál, mint amennyit a belföldi piac felhasznál.

Ha megszűnne az export lehetősége, a vállalatok egy idő után nem tudnák hová tenni a felesleget. A készletek felhalmozása helyett ezért visszafoghatnák a finomítói termelést. Ezzel viszont a benzin és az egyéb finomított termékek kínálata is csökkenne.