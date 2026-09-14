Borotvaélen a hazai üzemanyagegyensúly, országok sora versenyez az importért

A hétvégén tovább romlott a nemzetközi olajpiaci helyzet. A Brent ára a múlt héten már a 110 dollár/hordós szint közelébe emelkedett, miközben a piac egyre inkább a fizikai kínálat szűkösségét árazza. Elemzői becslések szerint jelenleg napi 6-7 millió hordó olaj hiányzik a piacról a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) heti értékelése szerint, amely kitér a hazai benzin- és dízelhelyzetre is.

Nagyon kell a térségnek a dízel/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A legnagyobb problémát továbbra is a Hormuzi-szoros jelenti. A háború előtt a Közel-Kelet napi mintegy 20-22 millió hordó olajat és olajterméket szállított a világpiacra, ami a globális mennyiség nagyjából ötöde. A szoroson áthaladó mennyiség mára napi 6-9 millió hordóra csökkent, miközben folytatódnak a hajók elleni támadások.

A kerülőútvonal sem működik

Erre rakódik rá a szaúdi Kelet–Nyugat (East–West) olajvezeték leállása, amely éppen a Hormuzi-szoros megkerülésének egyik kulcsfontosságú útvonala. A napi 7 millió hordós kapacitású vezetéken az elmúlt időszakban napi mintegy 4-5 millió hordó – a globális kínálat 4-5 százalékának megfelelő mennyiséget – irányítottak át a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjébe. Most ez a kerülőút kiesett. Közben a Vörös-tengeri útvonal biztonsága is romlik: a húszik szaúdi energetikai létesítményeket támadnak, és egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a Bab el-Mandeb térségének hajóforgalmára.

Mindez egy már eleve rendkívül szűk üzemanyagpiacot ér – mutatott rá a szövetség helyzetképe:

A Közel-Kelet és Oroszország – a világ két meghatározó dízel- és kerozinszállítója – egyszerre esett vissza a piacon,

miközben a globális dízelexport az év eleje óta 21 százalékkal,

a benzinexport pedig éves összevetésben 14 százalékkal csökkent.

Európában ezt tovább nehezítik az őszi finomítói karbantartások és a közelgő dízel-csúcsszezon.

Verseny van a dízelimportért

Ebben a helyzetben Magyarország számára az import fenntartása kulcskérdés. Ráadásul az egész régió dízelből importra szorul: a környező piacokon – Szlovákia kivételével – a helyi termelés nem fedezi a keresletet, így ugyanazért a szűkülő nemzetközi kínálatért több ország is versenyez.

Egy védett ár bevezetése a mostani, rendkívül szűk és bizonytalan nemzetközi piaci környezetben minden korábbinál nagyobb ellátásbiztonsági kockázatot jelentene.

Ha a hazai üzemanyagárakat mesterségesen a régiós árszint alá szorítanánk, az importőröknek egyszerűen nem érné meg Magyarországra üzemanyagot hozni. Az import gyors visszaesése pedig a jelenlegi szűk nemzetközi kínálat mellett akár napokon belül benzin- és dízelhiányhoz vezethetne. A MÁSZ e kijelentése kapcsán azonban ismert, hogy a dízelhasználó ágazatok mégiscsak szeretnének valamilyen árkompenzációt. Erre a Világgazdaság mai cikke szerint a vasúti fuvarozásban az uniós szabályozás mindenképpen lehetőséget ad. Igaz, az ágazat szakmai képviselete, a Hungrail nem a dízelár leszorítását, hanem valamilyen támogatás szeretne.