Támogatja a dízel exportjának tilalmát, amelyet a mezőgazdasági államok törvényhozói szorgalmaznak az energiaárak emelkedésének megfékezése érdekében jelentette ki Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden, írja a Reuters.

Brutális lépésre készül Donald Trump: a magyar autósok is megemlegetik, betiltaná a dízel amerikai exportját Fotó: Bonnie Cash / AFP

Brutális lépésre készül Donald Trump, amit a magyar autósok is megemlegethetnek: betiltaná a dízel amerikai exportját

A dízelárak rekordmagasságokba szöktek az Egyesült Államokban és Európában, mivel az iráni és ukrajnai háborúk jelentősen csökkentették a legnagyobb termelők, például Oroszország, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek exportját.

Azt mondtam, hogy ne adjuk ki a dízelt. Sok dízelt gyártunk... Felszólítottam rá. Felszólítottam a népemet is

– mondta Trump újságíróknak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozója előtt. A magas üzemanyagárak sebezhetővé teszik Trumpot a november 3-i félidős választásokon, amelyeken republikánus kollégái megpróbálják fenntartani a többséget a kongresszus mindkét kamarájában.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter ugyanazon a találkozón azt mondta, hogy a kormányzat vizsgálja, hogy megvalósítható-e egy ilyen tilalom, és hogy egy teljes vagy részleges tilalom működne-e.

A megjegyzések Chuck Grassley, Iowa állam republikánus szenátorának nyomására hangzottak el, aki a múlt héten az X-ben azt nyilatkozta, hogy „a magas dízelárak MEGÖLJÉK A GAZDÁLKOZÓK JÖVEDELMÉT”.

Trump dízelexport-tilalomra vonatkozó támogatása ellentmondásba kerül saját magas rangú energiaügyi tisztviselőivel, akik arra figyelmeztetnek, hogy ez növelheti az üzemanyagárakat a part menti területeken, és szűkítheti az európai szövetségesek ellátását.

Kockázatokra figyelmeztetnek

Chris Wright energiaügyi miniszter a múlt héten a Daily Callernek adott interjújában azt nyilatkozta, hogy egy ilyen tilalom a termék túlkínálatához vezetne az Egyesült Államok Mexikói-öböl partvidékén, és arra késztetné az amerikai finomítókat, hogy csökkentsék a termelési rátákat, ami gyorsan visszavetné a benzintermelést. „Ha elkezdjük korlátozni az áramlásokat, az elég gyorsan csökkenti a termelést, és kevesebb lesz a kínálat. Több kínálatra van szükségünk, nem kevesebbre” – mondta Wright.