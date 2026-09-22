A lengyel Tusk olyan adósságpofont kapott, hogy Budapesten is szikráznak a szemek – „lopnak, csalnak, eladósítanak"

Egy pillanat alatt fordult kormánya ellen Donald Tusk miniszterelnök hangulatjavító adócsökkentése és üzemanyagár-támogatása. Egy évtized óta nem történt olyan malőr Lengyelországgal, mint most: a Moody’s Ratings pénteken egy fokozattal, A3-ra – a befektetésre ajánlott kategória negyedik legalacsonyabb szintjére – rontotta Lengyelország államadós-besorolását, és arra figyelmeztetett, hogy az ország nehezen tudja kordában tartani költségvetési hiányát.

Donald Tusk most nem szolgálhat biztató üzenettel Magyar Péternek Fotó: AFP

A Moody's döntése aligha jöhetett volna rosszabb pillanatban Tusk számára – értékel a Bloomberg hírügynökség. A kormány a 2027 végén esedékes parlamenti választásokra tekintettel azt tervezi, hogy csökkenti a középosztály adóterheit, valamint támogatással mérsékli az emelkedő üzemanyagárakat.

Ehelyett azonban most várhatóan az ország romló költségvetési helyzete kerül a választási kampány középpontjába.

Donald Tusk friss baja rossz ómen Magyar Péter számára is

Magyar Péter kormánya egyelőre csak reméli, amit Közép-Európa legnagyobb gazdasága már elért az utóbbi évek 3 százalékot is elérő és meghaladó lengyel GDP-növekedési rátákhoz, ezzel szemben a magyar gazdaság 1,7 százaléknál jobb számot nem tudott produkálni.

Ezért is figyelmeztető a lengyel hír: még ha sikerülne is feljebb pörgetni a a magyar gazdaságot, népszerűségjavító intézkedésekre biztos nincs hely a költségvetésben. A lengyel esetben még a népszerűségjavítás sem sikerült, mindenki már a költségvetési problémákra figyel, és nem változott a helyzet: Tuskék a mostani mérések szerint vesztésre állnak egy évvel az esedékes következő választás előtt.

A két ország ellen ugyanakkor indított túlzottdeficit-eljárást az Európai Unió: 2024. július 26-án. Az egy fokozattal most A3-ra rontott Moody's osztályzat még most is három fokozattal jobb a magyarnál, de miközben a lengyel GDP felpörgött, a költségvetésben már a Covid évében valami "eltört", emiatt a GDP-arányos lengyel államadósság elkezdett vészes ütemben közeledni a magyarhoz:

2019-ben még majdnem 20 százalékponttal volt kisebb a magyar 65 százaléknál,

idén azonban már csak ennek körülbelül a fele lesz a különbség, ha a magyar megáll 75 százaléknál.

Ha az EU egyik legpörgősebb gazdasága sem nyújt elegendő muníciót egy kis népszerűséghajhászásra, mit szóljon Magyarország?