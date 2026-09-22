A lengyel Tusk olyan adósságpofont kapott, hogy Budapesten is szikráznak a szemek – „lopnak, csalnak, eladósítanak"
Egy pillanat alatt fordult kormánya ellen Donald Tusk miniszterelnök hangulatjavító adócsökkentése és üzemanyagár-támogatása. Egy évtized óta nem történt olyan malőr Lengyelországgal, mint most: a Moody’s Ratings pénteken egy fokozattal, A3-ra – a befektetésre ajánlott kategória negyedik legalacsonyabb szintjére – rontotta Lengyelország államadós-besorolását, és arra figyelmeztetett, hogy az ország nehezen tudja kordában tartani költségvetési hiányát.
A Moody's döntése aligha jöhetett volna rosszabb pillanatban Tusk számára – értékel a Bloomberg hírügynökség. A kormány a 2027 végén esedékes parlamenti választásokra tekintettel azt tervezi, hogy csökkenti a középosztály adóterheit, valamint támogatással mérsékli az emelkedő üzemanyagárakat.
Ehelyett azonban most várhatóan az ország romló költségvetési helyzete kerül a választási kampány középpontjába.
Donald Tusk friss baja rossz ómen Magyar Péter számára is
Magyar Péter kormánya egyelőre csak reméli, amit Közép-Európa legnagyobb gazdasága már elért az utóbbi évek 3 százalékot is elérő és meghaladó lengyel GDP-növekedési rátákhoz, ezzel szemben a magyar gazdaság 1,7 százaléknál jobb számot nem tudott produkálni.
Ezért is figyelmeztető a lengyel hír: még ha sikerülne is feljebb pörgetni a a magyar gazdaságot, népszerűségjavító intézkedésekre biztos nincs hely a költségvetésben. A lengyel esetben még a népszerűségjavítás sem sikerült, mindenki már a költségvetési problémákra figyel, és nem változott a helyzet: Tuskék a mostani mérések szerint vesztésre állnak egy évvel az esedékes következő választás előtt.
A két ország ellen ugyanakkor indított túlzottdeficit-eljárást az Európai Unió: 2024. július 26-án. Az egy fokozattal most A3-ra rontott Moody's osztályzat még most is három fokozattal jobb a magyarnál, de miközben a lengyel GDP felpörgött, a költségvetésben már a Covid évében valami "eltört", emiatt a GDP-arányos lengyel államadósság elkezdett vészes ütemben közeledni a magyarhoz:
- 2019-ben még majdnem 20 százalékponttal volt kisebb a magyar 65 százaléknál,
- idén azonban már csak ennek körülbelül a fele lesz a különbség, ha a magyar megáll 75 százaléknál.
Ha az EU egyik legpörgősebb gazdasága sem nyújt elegendő muníciót egy kis népszerűséghajhászásra, mit szóljon Magyarország?
Ahol közel sincs meg a 3 százalékos növekedés, a költségvetést vizslató szemek pedig még szigorúbbak: a forinterősítő euróbevezetési ígéret után Magyar Péter még kevésbé engedhet meg magának költségvetési gyengeséget, mint Donal Tusk, miközben a magyar beruházások már így is gyatrán állnak, és azt ígérték: lakossági megszorítás nem lesz.
Választás azonban legalább jövőre nem lesz Magyarországon, miközben Tusk – Magyar Péter politikai barátja, és a volt kormányfő Orbán Viktor ősellenlábasa – már érzi a szorítást. Választás azonban Magyarországon is lesz, ha később is.
Tusk ma elvesztené a választást, a politikai ellenfél kíméletlen: a kormány "lop, hazudik"
A legtöbb közvélemény-kutatás szerint a kormányzó négypárti koalíció várhatóan elveszíti parlamenti többségét a választás után – szögezi le a Bloomberg-jelentés.
Jelentős különbség Magyarországtól, hogy Lengyelországban nagyobb a köztársasági elnök hatalma, mint Magyarországon: nálunk a Tisza-kormány nemes egyszerűséggel, a nemzetközi normrákra fittyet hányva félretette Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki amúgy sem tudta volna megnehezíteni a költségvetési kiigazítást.
Lengyelországban a kormánnyal szemben álló Karol Nawrocki államfő már többször megvétózta a kabinet jogszabályait, köztük olyan terveket is, amelyek javították volna a költségvetés helyzetét, például az olaj- és gázipari vállalatokra kivetendő extraprofitadót.
„Lengyelországnak nincsenek költségvetési tartalékai ahhoz, hogy újabb gazdasági vagy geopolitikai sokkokra reagáljon” – mondta Piotr Arak, a varsói VeloBank SA vezető közgazdásza. „További probléma, hogy nincs meg a hiány kezeléséhez szükséges politikai akarat” – tette hozzá. „A kormány és az elnök együttműködése a költségvetési politikában jelenleg gyakorlatilag nem létezik.”
A Moody’s is kitért ezekre a feszültségekre, és úgy fogalmazott, hogy „a kormány és az elnök közötti tartós patthelyzet”, valamint a választások közelsége „korlátozza az érdemi költségvetési konszolidáció lehetőségét”. Andrzej Domański pénzügyminiszter azt mondta, hogy Lengyelország „következetesen meg fogja erősíteni az államháztartás helyzetét”, ehhez azonban „az összes állami intézmény, köztük az elnök együttműködésére szükség van”.
Nawrocki kabinetfőnöke, Paweł Szefernaker válaszából nem maradt kétség a politikai ellentétről. A kormány
lop, hazudik, és adóssággal terheli meg országunkat
– írta az X-en. „Sajnos ennek az árát mi, lengyelek fizetjük meg!”
Magyarországnak is üzenet: jó költségvetés nélkül mítosz, hogy a növekedés mindent megold
A kormány a múlt hónapban bemutatta 2027-es költségvetési tervezetét, amely a GDP 7,1 százalékára rúgó hiánnyal számol, ugyanakkorával, mint amekkora deficit erre az évre várható.
Tusk hároméves kormányzása alatt – emlékeztet a Bloomberg –
- Lengyelország több európai uniós forrást hívott le,
- az ukrajnai háború miatt jelentősen növelte a védelmi kiadásokat, miközben nem csökkentette a szociális kiadásokat.
- Ennek eredményeként az ország költségvetési hiánya lett a legnagyobb a 27 tagú Európai Unióban, és az államháztartás sebezhetővé vált egy esetleges lassulással szemben az ország 1 billió dolláros gazdaságában.
A kockázati megítélés szempontjából Lengyelország kezd közelebb kerülni Romániához – mondta Arak. Romániában a hónapok óta tartó politikai patthelyzet miatt a Fitch Ratings a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy az ország hitelminősítése akár a befektetésre nem ajánlott, bóvli kategóriába is kerülhet.
„A kulcskérdés most az, hogy Lengyelország fenn tudja-e tartani a gyorsan emelkedő katonai kiadásokat anélkül, hogy a költségvetés bevételi vagy kiadási oldalán kiigazításokat hajtana végre” – mondta Arak. „Az újabb adósságfelhalmozás mozgástere egyre szűkül.”
Az, hogy a gazdasági növekedés oldaj meg a problémákat, mítosz.
„A leminősítés figyelmeztetés” – írta az X-en Sławomir Dudek, a független költségvetési felügyeleti intézmény vezetőj, aki rég hangoztatja, hogy Lengyelország nem tarthatja fenn egyszerre az ír szinthez hasonlóan alacsony adókat és a svédországihoz mérhető szociális kiadásokat. „Hiányzik egy hiteles, több évre szóló helyreállítási terv, a politikai patthelyzet pedig akadályozza annak kidolgozását és végrehajtását” – írta.
Az az elképzelés, hogy a gazdasági növekedés önmagában megoldja ezeket a problémákat, mítosz.