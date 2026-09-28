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Vége a békeidőkben szokásos protokollnak a NATO-ban: már egy radarkép alapján tüzet nyithatnak a vadászgépek – nem kell többé a vizuális azonosítás

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A lengyel hadsereg a következő napokban módosítja a vadászgépek és helikopterek fegyverhasználati protokollját. Az új szabályok szerint nem kell minden esetben vizuálisan azonosítani a lengyel légtérbe behatoló repülőeszközt, drónt, ugyanis a pilóta vagy a műveleti parancsnok radaradatok és más felderítési információk alapján is dönthet a lelövéséről.
VG
2026.09.28, 15:09
Frissítve: 2026.09.28, 15:12

A lengyel pilóták mostantól gyorsabban fogják lelőni a drónokat és az idegen repülőket, ugyanis a hadsereg megváltoztatja az eddigi szabályokat. A pilóta vagy a műveleti parancsnok a célpont előzetes vizuális azonosítása nélkül is dönthet a fegyverek használatáról - írja a Rzeczpospolita. 

drón,Warsaw Celebrates Ukraine's Independence Day
                                          Iráni gyártmányú drónt állítottak ki Varsóban, Ukrajna függetlenségének 35. évfordulójára rendezett ünnepségen Fotó: NurPhoto via AFP

A bejelentés hétfőn, az Apache helikopterek beszerzéséhez kapcsolódó utolsó ellentételezési megállapodás aláírásának alkalmával hangzott el. Cezary Tomczyk a nemzetvédelmi miniszter helyettese beszélt a változásokról a GE Aerospace-szel kötött szerződés aláírási ünnepségen.

Tomczyk azt mondta, az új szabályok lehetővé teszik a pilóta vagy a műveleti parancsnok számára, hogy a felderítő rendszerekből származó adatok alapján döntsön egy külföldi repülőgép lelövéséről. Ez azt jelenti, hogy a lengyel légierő eltávolodik a békeidőben használt vizuális azonosítástól az úgynevezett pozitív azonosítás javára. Megjegyezte, hogy a két eljárás között alapvető különbség van, a döntés oka, hogy nem nem akarnak tétlenek maradni a fenyegetésekkel kapcsolatban. 

A védelmi miniszterhelyettes kifejtette, hogy ez a változás a NATO-n belüli is új megoldásnak számít. Azt is hozzátette, hogy békeidőben a potenciálisan ellenséges repülőgépek, drónok vagy helikopterek azonosítása megfigyeléssel történik. Ennek az a célja, hogy csökkentse az összetévesztés kockázatát például a polgári vagy a szövetséges repülőgépekkel. Az új szabály szerint a pilótának lehetősége lesz majd több független tényező alapján - amelyek arra utalnak, hogy egy objektum ellenséges lehet - döntést hozni. 

Radar, repülési tilalmi zóna és információk Ukrajnából

Tomczyk példaként említette több tényező egyidejű bekövetkezését ezek: 

  • a radarjelentések, 
  • behatolás a repülési tilalmi zónába, 
  • és az ukrán fél által szolgáltatott információk.

A Nemzetvédelmi Minisztérium helyettes vezetője a lengyel légteret fenyegető növekvő veszéllyel indokolta a változtatást. Úgy fogalmazott, eddig csak háborús helyzetben vagy statárium idején használták ezeket a képességeket. Tekintettel azonban a fenyegetésre, és arra a tényre, hogy Lengyelország nap mint nap küzd az ország területére behatoló drónokkal, ezeket a változtatásokat mind a pilóták, mind a nemzetbiztonság érdekében végre kell hajtani – hangsúlyozta Tomczyk. Azt is bejelentette, hogy az új eljárásokat fokozatosan vezetik be. 

légvédelem
drón
Lengyelország
vadászgépek
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