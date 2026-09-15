Állva hagyja az oroszok gyilkos fegyvere az ukránokat, Kijev képtelen leszedni Moszkva új technikáját: ebből újabb kalapozás lesz Zelenszkij részéről – nagyon sok pénzt kérhet az elnök

Oroszország egyre több drónját szereli fel kis méretű sugárhajtóművekkel, így azok nehezebben elfoghatók. Ukrajna ebből adódóan nehéz helyzetbe került, mivel a gyors csapásmérő eszközök ellen bonyolult és költséges a védekezés.

Orosz Gerany típusú drónok / Fotó: Oleg Elkov

A Moszkva által korábban alkalmazott Shahed típusú drónokat az ukrán légvédelem viszonylag hatékonyan semmisítette meg, azonban a Gerany legújabb verziója már képes lehagyni az elfogóeszközöket. A technológiai verseny így tovább folytatódik, azonban ehhez Volodimir Zelenszkijnek pénzügyi forrásokra és szakértelemre van szüksége.

Ukrajna a sugárhajtású drónok ellenszerét keresi

A sugárhajtású drónok megjelenése komoly veszélyt jelent Ukrajna számára a téli időszak előtt. Amennyiben Kijev nem lesz képes hatékony módszert találni a védekezésre, akkor az ország energetikai infrastruktúrája hatalmas nyomás alá kerülhet. Jelenleg elsősorban vadászgépek és légvédelmi rakéták nyújtanak védelmet az újabb típusú Geranyokkal szemben, azonban ezek alkalmazása jóval költségesebb, mint a drón előállítása.

Több tucat ukrán vállalattal együtt keressük az olcsón és nagy mennyiségben gyártható megoldásokat, különösen a sugárhajtású drónok elfogására. Egyes rendszereket már harci körülmények között tesztelnek

− mondta korábban Jevhenyij Hmara ukrán védelmi miniszter Ukrajna szövetségeseinek találkozóján.

Országa szorult helyzetével Volodimir Zelenszkij elnök is tisztában van. A politikus pénteken arról beszélt, hogy minden eddiginél nagyobb figyelmet kell fordítani a légvédelemre, valamint hangsúlyozta, hogy bővíteni kell az orosz drónok elleni képességeket, mivel

Oroszország tökéletesíti a gyilkolás eszköztárát.

Az is problémát jelent, hogy amennyiben az ukrán légvédelem a ballisztikus és cirkálórakéták ellen bevethető eszközöket a drónok elfogására alkalmazza, az gyorsan kimerítheti ezen készleteket.

A Politico forrásai szerint már több mint 60 ukrán hadiipari vállalat dolgozik olyan eszközök fejlesztésén, amelyek bevethetők a sugárhajtású drónok ellen.

Három-öt vállalat már képes volt felmutatni eredményeket

− mondta korábban Zelenszkij, valamint azt is hozzátette, hogy a következő lépés a tömeggyártás beindítása lesz.