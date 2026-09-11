Kamikaze drónrajok vezérlésére próbálták meg felhasználni az egyik legfejlettebb mesterséges intelligenciát– új veszély les a világra

Az Anthropic szerint az elmúlt egy évben több országban is azonosítottak olyan felhasználókat, akik a vállalat fejlett modelljeit potenciálisan katonai – például harci drónok fejlesztése – vagy egyéb károkozó célokra próbálták alkalmazni. A cég ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyik vizsgált esetben sem használták a két legfejlettebb modelljét, a Fable-t és a Mythost. Az elmúlt hónapokban láthattuk, hány ország szenvedheti meg, ha például Irán drónokkal és rakétákkal az amerikaiaknak vág vissza közvetett módon – mi lenne, ha még a mesterséges intelligencia is segítené ebben?

Harci drónrajok vezérlésére is használták volna az Anthropic mesterséges intelligenciáját (illusztráció)

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Drónrajok és rakéták: ezeknél akarták munkára fogni az MI-t

„Ahogy a modellek egyre nagyobb teljesítményre képesek, a kockázataik is növekedni fognak, hacsak az MI-fejlesztők és a társadalom védelmezői nem tesznek lépéseket a biztonság javítására” – írta az Anthropic.

A jelentés szerint Oroszországhoz köthetőnek tartott, de a cég megállapítása szerint nem állami szereplők megpróbálták a Claude segítségével egy autonóm, úgynevezett FPV-kamikaze drónraj vezérléséhez szükséges szoftver fejlesztését.

A rendszert ukrán harci felvételeken akarták betanítani.

Jemen északi, húszik által ellenőrzött területein működő szereplők ezzel párhuzamosan többféle rakétához fejlesztettek szoftvert a Claude segítségével. Az Anthropic azonban kiemelte: nincs bizonyítéka arra, hogy a fejlesztésekből működőképes fegyverrendszer született volna.

A felhasználók több esetben megpróbálták kijátszani a Claude biztonsági korlátozásait, illetve elrejteni tényleges tartózkodási helyüket – derül ki a Bloomberg beszámolójából.

Biológiai fegyverek kutatásában is felmerült az MI

Az Anthropic öt olyan esetet is bemutatott, amelyekben a Claude használata hozzájárulhatott biológiai fegyverek fejlesztéséhez. Ezek között állami háttérrel rendelkező virológusok is szerepeltek, akik egy súlyos megbetegedést okozó, szúnyogok által terjesztett vírus, a chikungunya továbbfejlesztett változatán dolgozhattak.

Az ügyre egy olyan kérés hívta fel a figyelmet, amelyben a Claude segítségével egy katonai kutatóintézetben végzett kutatás finanszírozásához szükséges pályázatot akartak megírni.

Az országot az Anthropic nem nevezte meg, és ott a vállalat nem is nyújt szolgáltatást.