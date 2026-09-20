A választások napján csapott le Ukrajna: drónok érték el Moszkvát, találatot kapott egy olajfinomító – két ember meghalt

Az orosz parlamenti választások utolsó napján érte az egyik legnagyobb ukrán dróntámadás Moszkvát és környékét. Az orosz hatóságok szerint két ember meghalt, egy 21 emeletes lakóházból 400 embert kellett evakuálni, miközben több drón elérte a moszkvai olajfinomító területét is. Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester szerint szombat óta több mint 1600 drónt lőttek le, közülük 450 az orosz főváros felé tartott – közölte a Reuters.

Korábbi felvétel egy ukrán dróntámadásról/Fotó: Anadolu via AFP

Különösen érzékeny időpontban érte nagyszabású dróntámadás Moszkvát és térségét, ugyanis Oroszországban vasárnap tartják a parlamenti választások utolsó napját. Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester közlése szerint az orosz légvédelem szombat óta több mint 1600 drónt semmisített meg, amelyek közül 450 Moszkva felé tartott. A főpolgármester szerint több drón ennek ellenére elérte az olajfinomító területét, egy pedig egy lakóépületet talált el. Szobjanyin közlése alapján magában Moszkvában nem voltak áldozatok.

A választások megzavarásáról beszél Moszkva

A moszkvai főpolgármester szerint a példátlan támadást egyértelműen azzal a céllal tervezték, hogy megzavarják a választásokat. Hozzátette: szerinte ezt a célt nem sikerült elérni. Ez azonban az orosz fél állítása, a Reuters szerint Ukrajna egyelőre nem kommentálta a támadásokat. Mind Moszkva, mind Kijev azt állítja, hogy nem vesz célba civileket.

A támadás egyik legfontosabb célpontja a moszkvai olajfinomító volt. A Reuters helyszínen tartózkodó munkatársai robbanásokat hallottak az orosz fővárosban, és füstoszlopokat láttak felszállni a finomító területéről. Egyelőre nem ismert, milyen súlyos károk keletkeztek az üzemben. A finomítót már korábban is többször támadták. A létesítmény mérete miatt ugyanakkor egy komolyabb kiesésnek már gazdasági jelentősége is lehet. A Reuters által közölt legutóbbi rendelkezésre álló adatok szerint a moszkvai üzem 2024-ben 11,6 millió tonna kőolajat dolgozott fel, és ebből

2,9 millió tonna benzint,

valamint 3,2 millió tonna dízelüzemanyagot állított elő.

Az ukrán támadások az elmúlt időszakban az orosz olajfeldolgozó kapacitás jelentős részét kiütötték. A Reuters szerint ennek következtében Oroszország több régiójában üzemanyaghiány alakult ki, emelkedtek az üzemanyagárak, és hosszú sorok jelentek meg a benzinkutaknál.