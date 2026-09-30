Vészjósló hír érkezett az eurozónából - erre Varga Mihályék is nagyon figyelnek, szűkül az MNB mozgástere

Az euróövezet több legnagyobb gazdaságában a vártnál jóval gyorsabban emelkedett az infláció ebben a hónapban az iráni háború okozta energiaársokk miatt, ami fokozza az Európai Központi Bankra (EKB) nehezedő nyomást, hogy ismét kamatot emeljen.

Christine Lagarde, az EKB elnöke - a vártnál nagyobb infláció erősödő kamatemelési nyomás alá helyezi a jegybankot / Fotó: AFP

Az EKB idén már kétszer emelt kamatot, hogy megakadályozza a gyors áremelkedés tartóssá válását. A befektetők az elmúlt hetekben jelentősen növelték a további kamatemelésekre vonatkozó várakozásaikat, miután a földgáz, a benzin és a dízel ára egyaránt meredeken emelkedett.

Franciaország harmonizált inflációs rátája szeptemberben éves összevetésben 3,4 százalék volt, szemben az augusztusi 2,6 százalékkal.

Olaszországban az infláció az augusztusi 3,2 százalékról 4,1 százalékra ugrott.

Mindkét érték meghaladja az EKB 2 százalékos inflációs célját – derült ki a szerdán közzétett adatokból.

Németország öt meghatározó tartományában jelentősen gyorsult az infláció szeptemberben, ami arra utal, hogy a német országos inflációs ráta – amelyet később, szerdán tesznek közzé – szintén emelkedhet ebben a hónapban.

Spanyolországban az infláció az augusztusi 4,6 százalékról szeptemberben 5,0 százalékra emelkedett – derült ki kedden közzétett adatokból.

Mariana Monteiro, a J.P. Morgan elemzője szerint az energiaárak inflációja az eddig adatot közlő valamennyi országban a vártnál magasabbnak bizonyult. Az élelmiszer-infláció szintén meghaladta a várakozásokat, bár jóval kisebb mértékben.

A nemzeti adatok az euróövezeti infláció pénteki közzététele előtt érkeztek.

A Reuters által megkérdezett közgazdászok arra számítanak, hogy az infláció az előző havi 3,2 százalékról szeptemberben 3,6 százalékra emelkedik az euróövezetben.

Magasabb lehet az infláció az EKB várakozásainál

Az EKB arra számított, hogy az infláció a harmadik negyedévi 3,3 százalékról az év utolsó három hónapjában 3,6 százalékra gyorsul.

Közgazdászok szerint azonban a rendkívül magas energiaköltségek miatt a tényleges inflációs csúcs valószínűleg inkább 4 százalék közelében lesz.

A piacok ezért a következő egy évben további négy kamatemelést áraznak, az idei nyáron már végrehajtott két emelésen felül.

Mivel egyelőre alig láthatók arra utaló jelek, hogy a közel-keleti feszültségek belátható időn belül rendeződnének, és közeledik a tél, nem valószínű, hogy az energiaárak a közeljövőben érdemben korrigálnának

– kommentálta a helyzetet Rory Fennessy, az Oxford Economics vezető európai közgazdásza.