Nehéz nap elé néz a forint, minden azon múlik, hogy mit mond Christine Lagarde

A piac szinte egyhangúan kamatemelést vár az Európai Központi Bank (EKB) mai ülésén. Ugyanakkor elemzők szerint az amerikai–iráni háború körüli bizonytalanság elhomályosítja a hosszabb távú monetáris politikai pályára vonatkozó kilátásokat.

Az EKB kamatemelését beárazta a piac, a kérdés -a forint számára is - a hogyan tovább / Fotó: AFP

Az LSEG adatai szerint a piacok 100 százalékos valószínűséggel árazzák, hogy az EKB legalább 25 bázisponttal 2,5 százalékra megemeli irányadó kamatát. Az EKB döntéshozói az amerikai–iráni háború kitörése óta többször jelezték, hogy a monetáris politikai döntéseket ülésről ülésre, az aktuális adatok alapján hozzák meg.

A szeptemberi ülésre néhány nappal azután kerül sor, hogy az adatok szerint az euróövezet inflációja

augusztusban 3,3 százalékra gyorsult,

az energiaárak inflációja 14,3 százalékra ugrott.

Az energiaválság az EKB-t is kényszerhelyzetbe hozza

Az nettó energiaimportőrének számító euróövezetben az infláció azóta haladja meg az EKB 2 százalékos célját, hogy a közel-keleti háború veszélybe sodorta a Hormuzi-szoroson keresztüli áruszállítást, aminek következtében az olajárak megugrottak, és továbbra is jelentős volatilitást mutatnak.

Az államok finanszírozási költségei is drasztikusan emelkedtek az elmúlt hetekben. Az európai állampapírhozamok több évtizedes csúcsokra kerültek, mivel a közel-keleti konfliktus eszkalálódása miatt a befektetők magasabb inflációt és további kamatemeléseket kezdtek árazni.

Az EKB júniusban 2023 óta először emelt kamatot, 2,25 százalékra növelve irányadó kamatát. Ezzel az első nagy jegybank lett, amely a háborúra reagálva kamatemelést hajtott végre. Christine Lagarde, az EKB elnöke akkor azt mondta, hogy

az inflációt felfelé, a gazdasági növekedést pedig lefelé mutató kockázatok övezik.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a döntéshozók „nem kötelezik el magukat előre egy meghatározott kamatpálya mellett”.

A következő ülésén az EKB változatlanul hagyta a kamatokat. A Kormányzótanács közölte, hogy „szorosan figyelemmel kíséri az [energiaár-]sokk intenzitását és időtartamát, valamint annak közvetett és másodkörös hatásait”.