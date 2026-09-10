Hozta a kötelezőt az EKB, de vészjósló indoklással - megszólalt Christine Lagarde inflációs veszélyre figyelmeztet, eldőlhet a forint sorsa

A forint reakciója egyelőre visszafogott az árfolyam nagyjából 364,2–365,8 körül mozog, vagyis a forint egy százalék alatti mértékben gyengült. Ez szintén arra utal, hogy a 25 bázispontos lépést a piac előre beárazta.

Mark Wall, a Deutsche Bank vezető európai közgazdásza szerint: „Az inflációs kockázatok erősödhetnek, és

most már valószínűbbnek tűnik egy újabb decemberi kamatemelés, mint az, hogy elmarad,

az EKB-nak azonban továbbra is óvatosan kell eljárnia. A gazdaság az elmúlt hat hónapban ellenállónak bizonyult, de a gyorsan emelkedő gázárak miatt egyre erőteljesebbé válik a negatív kínálati sokk. Ez előbb-utóbb visszaveti a gazdasági növekedést. A kérdés az, hogy milyen mértékben és mikor.”

Megszólalt Lagarde

Lagarde szerint

a munkaerőpiac továbbra is stabil, a munkanélküliségi ráta júliusban változatlanul 6,4 százalék volt.

A foglalkoztatás és a munkaerő-állomány növekedése tovább lassul, miközben a termelékenység fokozatosan javult.

Az EKB elnöke elmondta, hogy a rövid távú növekedési kilátások javultak a jegybank szakértőinek legutóbbi előrejelzéséhez képest, ami

elsősorban a lakossági fogyasztás ellenálló képességének,

középtávon pedig az állami kiadásoknak köszönhető.

A fogyasztást a fokozatosan csökkenő energiaárak és az erős munkaerőpiac támogathatják,

a növekedéshez egyre nagyobb mértékben járulhatnak hozzá az üzleti és lakásberuházások.

Lagarde hangsúlyozta, hogy az euróövezeti gazdaság az energiasokk okozta kedvezőtlen hatások ellenére is ellenállónak bizonyult a második negyedévben.

A növekedés országok és ágazatok széles körére kiterjedt, és az EKB értékelése szerint ez a tendencia valószínűleg a harmadik negyedévben is folytatódott.

Lagarde szerint a közel-keleti konfliktus, valamint Oroszország Ukrajna ellen indított indokolatlan háborújának közelmúltbeli fejleményei tovább emelték az energiaárak várható pályáját. Emiatt a teljes infláció várhatóan 2027 első felében is jóval az EKB célja felett marad.

Az EKB elnöke szerint ezt követően

az energiainfláció mérséklődhet, majd 2028 közepéig negatív tartományba kerülhet, ami lefelé húzza a teljes inflációt.

A magasabb energiaárak ugyanakkor várhatóan fokozatosan begyűrűznek a maginflációba és az élelmiszerárakba is.

Lagarde hozzátette, hogy a javuló gazdasági kilátások szintén valamivel magasabb maginflációhoz vezethetnek.

A maginfláció várhatóan 2027 elejéig tovább emelkedik, majd az év hátralévő részében magas szinten marad, és csak 2028-ban kezd mérséklődni.

Kockázat az energiaárakban

Lagarde arra figyelmeztetett, hogy az energiasokk tovább erősödhet, és a jelenleg vártnál nagyobb mértékben gyűrűzhet be más termékek és szolgáltatások áraiba, valamint a bérekbe.

Az EKB elnöke szerint különösen a gázárak emelkedhetnek tovább, ha újabb ellátási zavarok következnek be, vagy ha a szokatlanul hideg tél alacsony gáztárolói készletekkel párosul.

Lagarde az időjárási és egyéb természeti tényezők inflációs kockázataira is kitért. Mint mondta, a szélsőséges időjárási események, amelyeket az erősödő El Niño-jelenség, illetve általánosabban a kibontakozó klíma- és természeti válság is súlyosbíthat, a vártnál nagyobb mértékben emelhetik az élelmiszerárakat.