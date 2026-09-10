Hozta a kötelezőt az EKB, de vészjósló indoklással - megszólalt Christine Lagarde inflációs veszélyre figyelmeztet, eldőlhet a forint sorsa
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 2,5 százalékra emelte betéti kamatát az EKB. A döntés megfelel a piaci várakozásoknak.
Az EKB inflációs veszélyre figyelmetet
A döntés indoklása szerint a közel-keleti konfliktus továbbra is inflációs nyomást gerjeszt, és
az infláció várhatóan huzamosabb ideig jóval a cél fölött marad.
A mai döntés hangsúlyozza a jegybank elkötelezettségét amellett, hogy a monetáris politikát úgy alakítsa, hogy az infláció középtávon stabilizálódjon a 2 százalékos célon. A közlemény legfontosabb eleme, hogy a 2027-es és 2028-as inflációs prognózist felfelé módosította az EKB, miközben a növekedési előrejelzést 2026-ra és 2027-re javította. Ez azt sugallja, hogy az EKB-nak lehet tere további szigorításra, ha az energiaár-sokk tartós marad.
Az EKB szakértőinek új előrejelzésében szereplő alappálya szerint a teljes infláció
- 2026-ban átlagosan 3,0 százalék,
- 2027-ben 2,5 százalék,
- 2028-ban pedig 2,1 százalék lehet.
Az energia- és élelmiszerárakat nem tartalmazó infláció esetében az alappálya
- 2026-ra 2,5 százalékos,
- 2027-re 2,6 százalékos,
- 2028-ra pedig 2,3 százalékos értékkel számol.
A júniusi prognózishoz képest a 2026-os inflációs előrejelzés nem változott, míg a 2027-es és 2028-as prognózist felfelé módosították.
A gazdasági növekedésre vonatkozó alappálya
- 2026-ra 0,9 százalékos,
- 2027-re 1,4 százalékos,
- 2028-ra pedig 1,5 százalékos bővülést jelez.
- A 2026-os és 2027-es előrejelzést egyaránt felfelé módosították, ami elsősorban az euróövezeti gazdaság vártnál nagyobb ellenálló képességét tükrözi.
A kilátásokat továbbra is jelentős bizonytalanság övezi:
az infláció esetében a kockázatok felfelé, a gazdasági növekedés esetében pedig lefelé mutatnak.
Az energiasokkal kapcsolatban az EKB szakértői által összeállított frissített forgatókönyvek azt szemléltetik, hogy az energiasokk intenzitására és időtartamára, valamint annak közvetett és másodkörös hatásaira vonatkozó különböző feltételezések mellett a növekedés és az infláció igen széles tartományban alakulhat - áll a közleményben.
A forint reakciója egyelőre visszafogott az árfolyam nagyjából 364,2–365,8 körül mozog, vagyis a forint egy százalék alatti mértékben gyengült. Ez szintén arra utal, hogy a 25 bázispontos lépést a piac előre beárazta.
Mark Wall, a Deutsche Bank vezető európai közgazdásza szerint: „Az inflációs kockázatok erősödhetnek, és
most már valószínűbbnek tűnik egy újabb decemberi kamatemelés, mint az, hogy elmarad,
az EKB-nak azonban továbbra is óvatosan kell eljárnia. A gazdaság az elmúlt hat hónapban ellenállónak bizonyult, de a gyorsan emelkedő gázárak miatt egyre erőteljesebbé válik a negatív kínálati sokk. Ez előbb-utóbb visszaveti a gazdasági növekedést. A kérdés az, hogy milyen mértékben és mikor.”
Megszólalt Lagarde
Lagarde szerint
a munkaerőpiac továbbra is stabil, a munkanélküliségi ráta júliusban változatlanul 6,4 százalék volt.
A foglalkoztatás és a munkaerő-állomány növekedése tovább lassul, miközben a termelékenység fokozatosan javult.
Az EKB elnöke elmondta, hogy a rövid távú növekedési kilátások javultak a jegybank szakértőinek legutóbbi előrejelzéséhez képest, ami
- elsősorban a lakossági fogyasztás ellenálló képességének,
- középtávon pedig az állami kiadásoknak köszönhető.
- A fogyasztást a fokozatosan csökkenő energiaárak és az erős munkaerőpiac támogathatják,
- a növekedéshez egyre nagyobb mértékben járulhatnak hozzá az üzleti és lakásberuházások.
Lagarde hangsúlyozta, hogy az euróövezeti gazdaság az energiasokk okozta kedvezőtlen hatások ellenére is ellenállónak bizonyult a második negyedévben.
A növekedés országok és ágazatok széles körére kiterjedt, és az EKB értékelése szerint ez a tendencia valószínűleg a harmadik negyedévben is folytatódott.
Lagarde szerint a közel-keleti konfliktus, valamint Oroszország Ukrajna ellen indított indokolatlan háborújának közelmúltbeli fejleményei tovább emelték az energiaárak várható pályáját. Emiatt a teljes infláció várhatóan 2027 első felében is jóval az EKB célja felett marad.
Az EKB elnöke szerint ezt követően
- az energiainfláció mérséklődhet, majd 2028 közepéig negatív tartományba kerülhet, ami lefelé húzza a teljes inflációt.
- A magasabb energiaárak ugyanakkor várhatóan fokozatosan begyűrűznek a maginflációba és az élelmiszerárakba is.
Lagarde hozzátette, hogy a javuló gazdasági kilátások szintén valamivel magasabb maginflációhoz vezethetnek.
A maginfláció várhatóan 2027 elejéig tovább emelkedik, majd az év hátralévő részében magas szinten marad, és csak 2028-ban kezd mérséklődni.
Kockázat az energiaárakban
Lagarde arra figyelmeztetett, hogy az energiasokk tovább erősödhet, és a jelenleg vártnál nagyobb mértékben gyűrűzhet be más termékek és szolgáltatások áraiba, valamint a bérekbe.
Az EKB elnöke szerint különösen a gázárak emelkedhetnek tovább, ha újabb ellátási zavarok következnek be, vagy ha a szokatlanul hideg tél alacsony gáztárolói készletekkel párosul.
Lagarde az időjárási és egyéb természeti tényezők inflációs kockázataira is kitért. Mint mondta, a szélsőséges időjárási események, amelyeket az erősödő El Niño-jelenség, illetve általánosabban a kibontakozó klíma- és természeti válság is súlyosbíthat, a vártnál nagyobb mértékben emelhetik az élelmiszerárakat.
A jegybankár hangsúlyozta, hogy a csütörtöki kamatdöntést egyhangúlag hozta meg az EKB Kormányzótanácsa. Az EKB elnöke szerint a mostani döntés egyértelmű volt, lényegében nem volt kérdéses. A jövőbeli lépésekről Lagarde azt mondta, hogy azokról minden egyes ülésen külön döntenek, vagyis a jegybank továbbra sem kötelezi el magát előre egy meghatározott kamatpálya mellett.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az EKB eltökélt inflációs céljának elérése mellett.
A jegybank célja, hogy az infláció középtávon 2 százalékon stabilizálódjon.
Befektetői aggodalmak
A bejelentést követő sajtótájékoztatón a befektetők arra figyelnek, hogy a jegybank kommunikációja jelez-e előre további szigorítást. A nettó energiaimportőrének számító euróövezetben az infláció azóta haladja meg az EKB 2 százalékos célját, hogy a közel-keleti háború veszélybe sodorta a Hormuzi-szoroson keresztüli áruszállítást, aminek következtében az olajárak megugrottak, és továbbra is jelentős volatilitást mutatnak.
Az államok finanszírozási költségei is drasztikusan emelkedtek az elmúlt hetekben.
Az európai állampapírhozamok több évtizedes csúcsokra kerültek, mivel a közel-keleti konfliktus eszkalálódása miatt a befektetők magasabb inflációt és további kamatemeléseket kezdtek árazni.
Az EKB júniusban 2023 óta először emelt kamatot, 2,25 százalékra növelve irányadó kamatát. Ezzel az első nagy jegybank lett, amely a háborúra reagálva kamatemelést hajtott végre.
A forint sorsa a tét, az EKB-n múlik az MNB mozgástere
Az EKB kamatpályája a forint szempontjából elsősorban a magyar és az euróövezeti kamatszint különbségén keresztül fontos. Az MNB alapkamat jelenleg 5,50 százalék; az EKB júniusban 25 bázisponttal emelt, júliusban pedig változatlanul hagyta kamatait.
A magasabb magyar kamatszint továbbra is jelentős kamatelőnyt biztosít a forintnak, ami támogatja a hazai deviza vonzerejét.
Ugyanakkor az MNB már megkezdte a lazítást: júliusban és augusztusban is 25-25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot. Ha az EKB tovább emel, miközben az MNB folytatja a kamatcsökkentést, a kamatkülönbözet szűkül, ami önmagában forintgyengítő tényező.
Ezzel szemben egy tartósan változatlan vagy később csökkenő EKB-kamat nagyobb mozgásteret adhat az MNB-nek a lazításra anélkül, hogy jelentősen romlana a forint relatív kamatpozíciója.
Az MNB külön is hangsúlyozza, hogy a devizapiaci stabilitás fontos szempont a monetáris politikában. A forint az elmúlt hónapokban érezhetően gyengült: az EKB referenciaárfolyama június elején 355 körüli, szeptember 9-én már 363,95 forint volt az euróval szemben. Ezért egy vártnál szigorúbb EKB-pálya különösen akkor jelenthet kockázatot a forintra, ha közben a piac gyors MNB-kamatcsökkentéseket kezd árazni. A következő időszakban tehát az euró/forint árfolyam egyik kulcskérdése az lesz, hogy milyen gyorsan záródik az MNB–EKB kamatolló, illetve mekkora kamatprémiumot követelnek meg a befektetők a forint tartásáért.