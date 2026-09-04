Most kapaszkodjon meg mindenki, megérkezett a 2027-es időjárás előrejelzése: sokkal durvább hőség és szárazság lesz, mint 2026-ban – az El Niño tombolni fog
Tovább erősödhet az El Niño időjárási jelenség, amely akár az eddig megfigyelt legerősebb eseménnyé is válhat. A jelenség hatásai 2027-re is átnyúlhatnak, világszerte növelve a szélsőséges időjárási események kockázatát – figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet (WMO) – írja a Reuters.
Az El Niño velünk maradhat
Az ENSZ meteorológiai szervezetének előrejelzése szerint csaknem 100 százalék az esélye annak, hogy az El Niño legalább 2027 februárjáig fennmarad. A jelenséget mindenekelőtt a Csendes-óceán szokatlanul magas vízhőmérséklete táplálja. A WMO szerint most először fordult elő, hogy ilyen nagy bizonyossággal jelezték előre az El Niño fennmaradását.
„Ha ez a tendencia folytatódik, erősebb lehet, mint bármi, amit a megfigyelések kezdete óta láttunk. Szó szerint kilóg majd a grafikonokról” – mondta Celeste Saulo, a WMO főtitkára egy genfi sajtótájékoztatón.
Mi az El Niño, és miért okoz problémát?
Az El Niño egy időszakosan visszatérő éghajlati jelenség, amelynek során a Csendes-óceán keleti részén a tengerfelszín hőmérséklete jelentősen megemelkedik. Kialakulásában a passzátszelek gyengülése is szerepet játszik.
A jelenség általában két-hét évente következik be, és akár egy évig is eltarthat. Hatására egyes térségekben rendkívül heves esőzések, máshol pedig súlyos aszályok alakulhatnak ki. Különösen Latin-Amerika időjárását befolyásolhatja, de egy erős El Niño az egész világon átrendezheti a csapadék- és hőmérsékleti viszonyokat.
A legerősebb események ráadásul olyan szélsőséges időjárási jelenségeket is felerősíthetnek, mint az aszályok és a tájfunok.
Egyre melegebb a Csendes-óceán
Az El Niño természetes eredetű jelenség, ezért közvetlenül nem a fosszilis energiahordozók használata miatt kialakuló klímaváltozás okozza. A melegebb óceán azonban felerősítheti a hatásait.
„Az El Niño a szemünk előtt válik szuperméretűvé. A tudomány nem hagy kétséget: a bolygó feltérképezetlen vizekre érkezett, és ezek a vizek egyre melegebbek”
– fogalmazott António Guterres, az ENSZ főtitkára.
A WMO adatai szerint a mostani El Niño során a Csendes-óceán egyes részein már több mint 2 Celsius-fokkal magasabb a vízhőmérséklet a megszokottnál. A jelenlegi esemény mindössze a negyedik olyan, amelyet 1950 óta a „nagyon erős” kategóriába soroltak.
A hatások már most érzékelhetők:
- a trópusi térségekben termesztett mezőgazdasági termékek piacára is hatással van a jelenség,
- Közép-Amerika úgynevezett száraz folyosóján pedig súlyos élelmezési válságot idézett elő.
2027 akár a legmelegebb év is lehet
A WMO szerint az El Niño várhatóan az idei év végén éri el csúcspontját. Bár ezt követően fokozatosan gyengülhet, a hatásai még 2027-ben is érezhetők lesznek, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövő év globálisan is rendkívül meleg legyen.
A szervezet éghajlat-előrejelzési szolgálatának vezetője, Wilfran Moufouma Okia szerint az El Niño után rendszerint megfigyelhető egy átmeneti „hőmérsékleti lökés” a globális átlaghőmérsékletben.
„Általában egy El Niño-eseményt követően a globális hőmérsékletben is látunk egy ilyen lökést”
– mondta, utalva arra, hogy 2024 jelenleg a valaha mért legmelegebb év.
A szakember szerint ezért 2027 akár új globális hőmérsékleti rekordot is hozhat, és az év lehet a valaha mért legmelegebb.
A mezőgazdaságnak is fel kell készülnie
A várható hatások miatt a WMO fokozza a felkészültséget és a korai előrejelző rendszerek alkalmazását. A cél, hogy az egyes országok minél hamarabb reagálhassanak a változó időjárási körülményekre.
Egyes térségekben például olyan növényfajták termesztésére állhatnak át, amelyek jobban ellenállnak az aszálynak. Ez különösen fontos lehet a mezőgazdaságban, ahol a szélsőséges hőség, a csapadékhiány és a kiszámíthatatlan időjárás közvetlenül veszélyeztetheti a termést és az élelmiszer-ellátást.
„A WMO elkötelezett amellett, hogy szorosan együttműködjön az ENSZ-szel és a humanitárius rendszer partnereivel, és biztosítsa a katasztrófavédelem, valamint az olyan éghajlatérzékeny ágazatok számára szükséges éghajlati információkat és elemzéseket, mint a mezőgazdaság, az egészségügy, az energia- és a vízgazdálkodás”
– mondta Celeste Saulo.
A mostani előrejelzések alapján tehát az El Niño nem egyszerűen egy újabb időjárási ciklus lehet: ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, 2027-ben a világ több pontján az eddigieknél is nagyobb hőhullámokkal, aszályokkal és egyéb szélsőséges időjárási eseményekkel kell számolni.