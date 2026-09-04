Deviza
EUR/HUF362,98 +0,25% USD/HUF312,11 +0,25% GBP/HUF422,83 +0,38% CHF/HUF386,25 +0,19% PLN/HUF84,05 +0,32% RON/HUF69,11 +0,23% CZK/HUF15,01 +0,25% EUR/HUF362,98 +0,25% USD/HUF312,11 +0,25% GBP/HUF422,83 +0,38% CHF/HUF386,25 +0,19% PLN/HUF84,05 +0,32% RON/HUF69,11 +0,23% CZK/HUF15,01 +0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 846,45 +0,36% MTELEKOM2 602 +0,54% MOL4 982 -0,86% OTP45 560 +1,25% RICHTER12 800 -0,08% OPUS315 -0,32% ANY6 500 -0,92% AUTOWALLIS128 -1,56% WABERERS4 480 +0,22% BUMIX9 392,35 -0,39% CETOP5 050,44 +1,19% CETOP NTR3 265,33 +0,59% BUX148 846,45 +0,36% MTELEKOM2 602 +0,54% MOL4 982 -0,86% OTP45 560 +1,25% RICHTER12 800 -0,08% OPUS315 -0,32% ANY6 500 -0,92% AUTOWALLIS128 -1,56% WABERERS4 480 +0,22% BUMIX9 392,35 -0,39% CETOP5 050,44 +1,19% CETOP NTR3 265,33 +0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
El Nino
globális hőmérséklet
időjárás

Most kapaszkodjon meg mindenki, megérkezett a 2027-es időjárás előrejelzése: sokkal durvább hőség és szárazság lesz, mint 2026-ban – az El Niño tombolni fog

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Minden eddiginél erősebb El Niño alakulhat ki, amelynek hatásai 2027-re is átnyúlhatnak – figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a Csendes-óceán szokatlanul meleg vize miatt várhatóan februárig kitart, és a szakemberek szerint jövőre akár új globális hőmérsékleti rekord is születhet. A szélsőséges időjárás az aszálytól a heves esőzésekig a mezőgazdaságot és az élelmiszer-ellátást is komoly kihívás elé állíthatja.
VG
2026.09.04, 07:00

Tovább erősödhet az El Niño időjárási jelenség, amely akár az eddig megfigyelt legerősebb eseménnyé is válhat. A jelenség hatásai 2027-re is átnyúlhatnak, világszerte növelve a szélsőséges időjárási események kockázatát – figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet (WMO) – írja a Reuters.

El Niño, időjárás, meteorológia, műhold
Tovább erősödhet az El Niño időjárási jelenség/Fotó: AFP /  AFP

Az El Niño velünk maradhat

Az ENSZ meteorológiai szervezetének előrejelzése szerint csaknem 100 százalék az esélye annak, hogy az El Niño legalább 2027 februárjáig fennmarad. A jelenséget mindenekelőtt a Csendes-óceán szokatlanul magas vízhőmérséklete táplálja. A WMO szerint most először fordult elő, hogy ilyen nagy bizonyossággal jelezték előre az El Niño fennmaradását.

„Ha ez a tendencia folytatódik, erősebb lehet, mint bármi, amit a megfigyelések kezdete óta láttunk. Szó szerint kilóg majd a grafikonokról” – mondta Celeste Saulo, a WMO főtitkára egy genfi sajtótájékoztatón.

Mi az El Niño, és miért okoz problémát?

Az El Niño egy időszakosan visszatérő éghajlati jelenség, amelynek során a Csendes-óceán keleti részén a tengerfelszín hőmérséklete jelentősen megemelkedik. Kialakulásában a passzátszelek gyengülése is szerepet játszik.

A jelenség általában két-hét évente következik be, és akár egy évig is eltarthat. Hatására egyes térségekben rendkívül heves esőzések, máshol pedig súlyos aszályok alakulhatnak ki. Különösen Latin-Amerika időjárását befolyásolhatja, de egy erős El Niño az egész világon átrendezheti a csapadék- és hőmérsékleti viszonyokat.

A legerősebb események ráadásul olyan szélsőséges időjárási jelenségeket is felerősíthetnek, mint az aszályok és a tájfunok.

Egyre melegebb a Csendes-óceán

Az El Niño természetes eredetű jelenség, ezért közvetlenül nem a fosszilis energiahordozók használata miatt kialakuló klímaváltozás okozza. A melegebb óceán azonban felerősítheti a hatásait.

„Az El Niño a szemünk előtt válik szuperméretűvé. A tudomány nem hagy kétséget: a bolygó feltérképezetlen vizekre érkezett, és ezek a vizek egyre melegebbek” 

– fogalmazott António Guterres, az ENSZ főtitkára.

A WMO adatai szerint a mostani El Niño során a Csendes-óceán egyes részein már több mint 2 Celsius-fokkal magasabb a vízhőmérséklet a megszokottnál. A jelenlegi esemény mindössze a negyedik olyan, amelyet 1950 óta a „nagyon erős” kategóriába soroltak.

A hatások már most érzékelhetők: 

  • a trópusi térségekben termesztett mezőgazdasági termékek piacára is hatással van a jelenség, 
  • Közép-Amerika úgynevezett száraz folyosóján pedig súlyos élelmezési válságot idézett elő.

2027 akár a legmelegebb év is lehet

A WMO szerint az El Niño várhatóan az idei év végén éri el csúcspontját. Bár ezt követően fokozatosan gyengülhet, a hatásai még 2027-ben is érezhetők lesznek, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövő év globálisan is rendkívül meleg legyen.

A szervezet éghajlat-előrejelzési szolgálatának vezetője, Wilfran Moufouma Okia szerint az El Niño után rendszerint megfigyelhető egy átmeneti „hőmérsékleti lökés” a globális átlaghőmérsékletben.

„Általában egy El Niño-eseményt követően a globális hőmérsékletben is látunk egy ilyen lökést” 

– mondta, utalva arra, hogy 2024 jelenleg a valaha mért legmelegebb év.

A szakember szerint ezért 2027 akár új globális hőmérsékleti rekordot is hozhat, és az év lehet a valaha mért legmelegebb.

A mezőgazdaságnak is fel kell készülnie

A várható hatások miatt a WMO fokozza a felkészültséget és a korai előrejelző rendszerek alkalmazását. A cél, hogy az egyes országok minél hamarabb reagálhassanak a változó időjárási körülményekre.

Egyes térségekben például olyan növényfajták termesztésére állhatnak át, amelyek jobban ellenállnak az aszálynak. Ez különösen fontos lehet a mezőgazdaságban, ahol a szélsőséges hőség, a csapadékhiány és a kiszámíthatatlan időjárás közvetlenül veszélyeztetheti a termést és az élelmiszer-ellátást.

„A WMO elkötelezett amellett, hogy szorosan együttműködjön az ENSZ-szel és a humanitárius rendszer partnereivel, és biztosítsa a katasztrófavédelem, valamint az olyan éghajlatérzékeny ágazatok számára szükséges éghajlati információkat és elemzéseket, mint a mezőgazdaság, az egészségügy, az energia- és a vízgazdálkodás”

– mondta Celeste Saulo.

A mostani előrejelzések alapján tehát az El Niño nem egyszerűen egy újabb időjárási ciklus lehet: ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, 2027-ben a világ több pontján az eddigieknél is nagyobb hőhullámokkal, aszályokkal és egyéb szélsőséges időjárási eseményekkel kell számolni.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu