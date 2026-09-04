Most kapaszkodjon meg mindenki, megérkezett a 2027-es időjárás előrejelzése: sokkal durvább hőség és szárazság lesz, mint 2026-ban – az El Niño tombolni fog

Tovább erősödhet az El Niño időjárási jelenség, amely akár az eddig megfigyelt legerősebb eseménnyé is válhat. A jelenség hatásai 2027-re is átnyúlhatnak, világszerte növelve a szélsőséges időjárási események kockázatát – figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet (WMO) – írja a Reuters.

Tovább erősödhet az El Niño időjárási jelenség/Fotó: AFP / AFP

Az El Niño velünk maradhat

Az ENSZ meteorológiai szervezetének előrejelzése szerint csaknem 100 százalék az esélye annak, hogy az El Niño legalább 2027 februárjáig fennmarad. A jelenséget mindenekelőtt a Csendes-óceán szokatlanul magas vízhőmérséklete táplálja. A WMO szerint most először fordult elő, hogy ilyen nagy bizonyossággal jelezték előre az El Niño fennmaradását.

„Ha ez a tendencia folytatódik, erősebb lehet, mint bármi, amit a megfigyelések kezdete óta láttunk. Szó szerint kilóg majd a grafikonokról” – mondta Celeste Saulo, a WMO főtitkára egy genfi sajtótájékoztatón.

Mi az El Niño, és miért okoz problémát?

Az El Niño egy időszakosan visszatérő éghajlati jelenség, amelynek során a Csendes-óceán keleti részén a tengerfelszín hőmérséklete jelentősen megemelkedik. Kialakulásában a passzátszelek gyengülése is szerepet játszik.

A jelenség általában két-hét évente következik be, és akár egy évig is eltarthat. Hatására egyes térségekben rendkívül heves esőzések, máshol pedig súlyos aszályok alakulhatnak ki. Különösen Latin-Amerika időjárását befolyásolhatja, de egy erős El Niño az egész világon átrendezheti a csapadék- és hőmérsékleti viszonyokat.

A legerősebb események ráadásul olyan szélsőséges időjárási jelenségeket is felerősíthetnek, mint az aszályok és a tájfunok.

Egyre melegebb a Csendes-óceán

Az El Niño természetes eredetű jelenség, ezért közvetlenül nem a fosszilis energiahordozók használata miatt kialakuló klímaváltozás okozza. A melegebb óceán azonban felerősítheti a hatásait.

„Az El Niño a szemünk előtt válik szuperméretűvé. A tudomány nem hagy kétséget: a bolygó feltérképezetlen vizekre érkezett, és ezek a vizek egyre melegebbek”

– fogalmazott António Guterres, az ENSZ főtitkára.