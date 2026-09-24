Kemény döntésre készül Macron, amihez Hszi Csin-pingnek is lesz egy két szava: kizárná Franciaország az elektromos autók állami támogatásából a kínai autógyártókat

Franciaország nem vezet be új vámot, és nem tiltja meg nyíltan a kínai gyártású elektromos autók értékesítését – ehelyett egyszerűen feljebb tolja azt a mércét, amelyet a támogatás megszerzéséhez teljesíteni kell. A francia Ökológiai Átmenetért Felelős Minisztérium társadalmi konzultációt indított az elektromos autók környezeti értékelési kritériumainak felülvizsgálatáról, és a tervezetben szereplő számok elárulják, kinek fog fájni a legjobban a változás – írja az E-cars.

Kizárná Franciaország az elektromos autók állami támogatásából a kínai autógyártókat/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Így működik jelenleg az elektromos járművek támogatása

Franciaországban 2023 vége óta az elektromos járművek közvetlen vásárlási támogatását egy úgynevezett környezeti pontszámhoz kötik. Ez azt jelenti, hogy nem elég elektromosnak lenni ahhoz, hogy egy modell jogosult legyen az állami – pontosabban ma már energiaszolgáltatói – támogatásra: azt is figyelembe veszik, mennyi szén-dioxid-kibocsátás keletkezik a jármű gyártása és Franciaországba szállítása során.

A támogatást időközben átnevezték Véhicule Particulier Électrique (VPE), vagyis elektromos személygépkocsi támogatásra, a finanszírozás módja is megváltozott – a költségeket ma már nem közvetlenül az állam állja, hanem az energiaszolgáltatók az úgynevezett CEE-rendszeren keresztül.

A lényeg azonban nem változott: az elektromos autóknak környezeti szempontból meg kell felelniük egy küszöbnek ahhoz, hogy a vásárlójuk pénzt kapjon értük.

A burkolt „Made in Europe” logika

A rendszer működése miatt a szakértők és az iparági elemzők gyakorlatilag egy burkolt „Made in Europe” stratégiaként tekintenek rá. Mivel a Kínában gyártott autók energiaellátásában jelentős szerepet játszanak a szénerőművek, a szállítási útvonal pedig jóval hosszabb, mint egy Európában gyártott modell esetében, a kínai gyártmányú elektromos autók jelentős része eleve nehezebben tudja teljesíteni a szigorú CO2-követelményt. Ez nem egy kimondott importkorlátozás – inkább egy olyan szabályrendszer, amely a kibocsátási matematika miatt szelektál, anélkül, hogy bármelyik márkát név szerint megnevezné.