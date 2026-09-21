Elon Musk újabb őrült tervet dobott be: Teslák száguldanának a nagyvárosok között – Las Vegasban már bizonyított a technika, most jöhet a nagyobb projekt

Újabb nagyszabású közlekedési tervvel rukkolt elő Elon Musk: a tulajdonában álló Boring Company olyan alagút építésén dolgozik, ami Austin és San Antonio városát köti össze, és a jelenlegi akár két és fél órás utazást mindössze 30 percre csökkentené. A két texasi nagyváros nagyjából 130 kilóméterre fekszik egymástól, így messze ez lenne Musk alagútépítő vállalatának egyik legambiciózusabb amerikai projektje.

Elon Musk újabb őrültnek tűnő tervet dobott be: Teslák száguldanának a föld alatt két texasi nagyváros között – Las Vegasban már bizonyított az alagút, most jöhet a nagyobb projekt / Fotó: AFP

Teslák a föld alatt

Musk a tervet a Hyperloop egyszerűbb előfutáraként írta le, és 320 kilométer/óra körüli sebességről is szó esett. Ez már jóval nagyobb vállalás annál, amit a Boring Company jelenlegi közlekedési rendszerei tudnak, de a projekt mögött álló elképzelés nem új:

Musk évek óta azon dolgozik, hogy a felszíni forgalom egy részét több szinten kiépíthető föld alatti úthálózatokba vigye.

A Boring Company Loop nevű rendszere nem egy hagyományos metró. A cég saját meghatározása szerint inkább egy föld alatti gyorsforgalmi úthálózatra hasonlít, ahol az elektromos autók köztes megállás nélkül viszik az utasokat a kiválasztott állomásra. A vállalat nem is bonyolítja túl a magyarázatot: egyszerűen „Teslák az alagutakban” néven is emlegeti a rendszert – írja a Bloomberg.

A működő referencia Las Vegas:

a Vegas Loop a Boring Company szerint már több mint négymillió utast szállított,

jelenleg 14 állomással működik, egy-egy utazás pedig jellemzően 2-8 percig tart.

Clark megye és Las Vegas városa ennél jóval nagyobb hálózatot hagyott jóvá: összesen mintegy 109 kilométernyi alagút és 123 állomás szerepel az engedélyezett rendszerben. A koncepció lényege, hogy a járműnek nem kell minden köztes állomáson megállnia. A Boring Company szerint ezért egy sűrű hálózat is gyors maradhat, miközben új állomások viszonylag kis helyen kialakíthatók. Ez az a modell, amelyet Muskék Las Vegasból más amerikai városokba is át akarnak vinni.

Nashville-ben már tényleg fúrnak

A következő nagy amerikai próba Nashville. A Music City Loop közel 40 kilométeres hálózatként kötné össze a belvárost, a fontosabb városi negyedeket és a nemzetközi repülőteret. A Boring Company terve szerint a repülőtér és a belváros közötti utat körülbelül tíz perc alatt lehetne megtenni Tesla Model Y és Model X járművekkel.

Az első fúrógép tavasszal kezdett dolgozni,

augusztusban pedig már két Prufrock gép építette az alagutakat,

miközben egy harmadik berendezés érkezését szeptemberre tervezték.

A repülőtéri és belvárosi állomások előkészítése is halad. Az Austin–San Antonio elképzelés ehhez képest is léptékváltást jelentene. Nashville-ben egy városi és repülőtéri hálózat készül, Texasban viszont két nagyvárost kellene több mint száz kilométeres távolságon összekötni, ráadásul olyan sebességgel, amely lényegesen meghaladná a jelenlegi Loop-rendszerekét.