Fájdalmas tél vár Európára, ismét elszálltak az áramárak – a megújulók közel sem tudják ellensúlyozni az iráni háború negatív hatását

Európa a 2022-es energiaválság óta nem látott áramárakkal fordul rá a télre, a januári német nagykereskedelmi ár már 60 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Hideg tél esetén további 50 százalékos áremelkedés is jöhet, egyedüli könnyebbséget csak az enyhe, szeles és napos idő hozhatna a nagyarányú megújulóenergia-kitettség miatt.

Idén a szélerőművek sem mentik meg Németországot a drasztikus energiaár-emelkedéstől Fotó: Bloomberg/Krisztian Bocsi

Az Európai Unió komoly energiapiaci kockázatokkal fordul rá a télre

A januári német nagykereskedelmi áram ára már 180 euró fölé emelkedett megawattóránként, több mint 60 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi szintet. A drágulást elsősorban a földgáz árának megugrása hajtja, a közel-keleti háború és az európai energiatermelés kiesései pedig tovább növelik a nyomást – írja a Bloomberg energiapiaci elemzésében.

Mindeközben a tagállamok csak nehezen töltik vissza gáztárolóikat a szállítmányokért fokozodó nemzetközi verseny miatt. A helyzetet tovább nehezítette az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása, amely elvágta a katari szállításokat is, ugyanis Európa az orosz vezetékes gázt többek közt az öböl menti országokból érkező LNG-re cserélte le.

Ulf Ek, a Northlander Commodity Advisors befektetési igazgatója szerint a hideg tél és tartós közel-keleti ellátási problémák következményeként a nagykereskedelmi ár akár további 50 százalékkal is nőhet.

Ebben az esetben a gáz és a szén is tovább drágulhat, így a legkedvezőbb forgatókönyvhöz enyhe, szeles és napos időre lenne szükség, amely visszafogná a fosszilis erőművek iránti igényt.

Elemzők igyekeznek megnyugtatni, hogy a nagykereskedelmi drágulás nem jelenik meg azonnal teljes egészében a lakossági számlákban, mert a szolgáltatók az áram egy részét előre vásárolják meg. Ugyanakkor ennek némileg ellentmond, hogy Nagy-Britanniában januárban akár 25 százalékkal is emelkedhetnek a háztartások energiaköltségei, míg Norvégiában állami támogatásokkal igyekeznek fékezni a drágulást.

Arról nem is beszélve, hogy a magasabb energiaárak a vállalatok költségeit és az inflációt is növelhetik, ráadásul a befektetők további kamatemelésekre számítanak.