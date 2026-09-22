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Emmanuel Macron
energiapiac
Ursula von der Leyen

Megrémült Macron az energiaválságtól, már Ursula von der Leyennek könyörög segítségért

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Emmanuel Macron francia elnök arra kéri az Európai Bizottságot, hogy egy évvel halassza el az olaj- és gázipari cégek metánkibocsátására vonatkozó uniós szabályok szigorítását, és átmenetileg enyhítsen az üzemanyagokra vonatkozó előírásokon is. Párizs az elszálló energiaárak miatt sürgeti Brüsszelt, miközben a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása tovább fokozza az európai energiapiac bizonytalanságát.
VG
2026.09.22, 14:42

Emmanuel Macron francia elnök arra kérte az Európai Bizottságot, hogy egy évvel halassza el annak az uniós szabályozásnak az alkalmazását, amely pénzbírsággal sújtaná azokat az olaj- és gázipari vállalatokat, amelyek nem jelentik megfelelően a metánkibocsátásukat. Macron szerint a lépés hozzájárulhatna ahhoz, hogy Európa mérsékelje a megugró energiaárakat – írja a Politico.

Macron az energiaárak meredek emelkedése miatt Ursula von der Leyenhez fordult
Macron az energiaárak meredek emelkedése miatt Ursula von der Leyenhez fordult/Fotó: Anadolu via AFP

Meredeken emelkednek az energiaárak

A francia elnök Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez fordult azzal a kéréssel, hogy átmenetileg enyhítsék az üzemanyagok összetételére és a metánkibocsátásra vonatkozó uniós előírásokat.

A kezdeményezés hátterében az energiaárak újabb meredek emelkedése áll. A közel-keleti konfliktus miatt az olaj ára május óta nem látott magasságba emelkedett, miközben a földgáz ára több mint kétszeresére nőtt ahhoz képest, ahol az Irán elleni amerikai és izraeli légicsapások, valamint a Hormuzi-szoros lezárása előtt állt.

A magas üzemanyagárak Franciaországban is egyre nagyobb politikai nyomást helyeznek a kormányra, és a társadalmi elégedetlenség fokozódásának veszélyét is magukban hordozzák. Párizsnak ugyanakkor korlátozottak a lehetőségei az üzemanyagokat terhelő hazai adók csökkentésére. Mivel a Perzsa-öböl térségében zajló konfliktus lezárása továbbra sem látszik, Macron most Brüsszeltől vár segítséget.

Egy év haladékot kérnek a metánszabályokra

A francia elnök azt szeretné, ha az EU egy évvel elhalasztaná azoknak az új szabályoknak a bevezetését, amelyek alapján megbírságolhatják az olaj- és gázipari cégeket, ha nem számolnak be megfelelően metánkibocsátásukról.

A szabályozás célja, hogy visszaszorítsa a metán kibocsátását, amely a klímaváltozást előidéző egyik legerősebb üvegházhatású gáz. Jelentős mennyiség kerülhet a légkörbe a szén, az olaj és a földgáz kitermelése, feldolgozása és szállítása során.

Az előírásokat ugyanakkor komoly bírálatok érték az Egyesült Államok kormánya és a fosszilisenergia-ipar részéről. Szerintük a szigorú szabályok elriaszthatják az Európába irányuló olaj- és gázszállítókat, ami végső soron az európai energiabiztonságot veszélyeztetheti.

Az Európai Bizottság korábban már azt javasolta a tagállamoknak, hogy 2029 végéig ne szabjanak ki bírságot a szabályokat megszegő vállalatokra. Macron azonban ennél is egyértelműbb garanciát szeretne: levelében arra kérte Brüsszelt, hogy jogilag is rögzítse a szabályok egyéves halasztását, így nagyobb kiszámíthatóságot biztosítva a fosszilis energiahordozók importőreinek.

Az üzemanyagok összetételén is lazítana Párizs

Macron nemcsak a metánszabályozás átmeneti enyhítését javasolta. A francia elnök szerint ideiglenesen lazítani lehetne az üzemanyagok minőségére vonatkozó uniós előírásokon is. Ezek többek között 

  • az üzemanyagok sűrűségét 
  • és párolgási tulajdonságait szabályozzák.

Emellett azt is kezdeményezte, hogy az EU átmenetileg engedélyezze nagyobb mennyiségű bioüzemanyag felhasználását a dízelben.

„Úgy vélem, érdemes felhívnom a figyelmét több olyan pontra, amelyek európai szintű kezelése és végrehajtása rövid távon együttesen erősíthetné import- és termelési kapacitásainkat” 

– írta Macron a von der Leyennek küldött levelében.

Párizs már hónapok óta próbálja fékezni az árrobbanást

A francia kormány hónapok óta üzemanyag-támogatásokkal igyekszik enyhíteni a leginkább érintett ágazatok terheit. A francia elnökválasztási kampány közeledtével Macron pénteken a pártok vezetőit és az elnökjelölteket is válságtanácskozásra hívta. A megbeszélésen arról tájékoztatta őket, hogyan hajtják felfelé az üzemanyagárakat az ukrajnai háború, valamint a közel-keleti konfliktus fejleményei.

Macron egyúttal bejelentette, hogy Franciaország G7-találkozót kezdeményez az egekbe szökő üzemanyagárak és a közel-keleti válság egyéb következményeinek megvitatására.

A francia kormány egyelőre kizárja az üzemanyagot terhelő adók általános csökkentését. Egy ilyen intézkedés ugyanis jelentős bevételkiesést okozna az államnak, miközben Párizs éppen a költségvetési kiadások visszafogására törekszik.

A kormány már feladta azt a korábbi célját is, hogy az idei költségvetési hiányt a GDP 5 százalékára szorítsa le. Döntését a közel-keleti háborúval és a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedéssel indokolta.

Sébastien Lecornu miniszterelnök ugyanakkor azt ígéri, hogy jövőre sikerül elérni az 5 százalékos hiánycélt. Ehhez a kormány összesen 54 milliárd eurós költségvetési megszorítással számol.

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