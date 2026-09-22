Megrémült Macron az energiaválságtól, már Ursula von der Leyennek könyörög segítségért

Emmanuel Macron francia elnök arra kérte az Európai Bizottságot, hogy egy évvel halassza el annak az uniós szabályozásnak az alkalmazását, amely pénzbírsággal sújtaná azokat az olaj- és gázipari vállalatokat, amelyek nem jelentik megfelelően a metánkibocsátásukat. Macron szerint a lépés hozzájárulhatna ahhoz, hogy Európa mérsékelje a megugró energiaárakat – írja a Politico.

Macron az energiaárak meredek emelkedése miatt Ursula von der Leyenhez fordult/Fotó: Anadolu via AFP

Meredeken emelkednek az energiaárak

A francia elnök Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez fordult azzal a kéréssel, hogy átmenetileg enyhítsék az üzemanyagok összetételére és a metánkibocsátásra vonatkozó uniós előírásokat.

A kezdeményezés hátterében az energiaárak újabb meredek emelkedése áll. A közel-keleti konfliktus miatt az olaj ára május óta nem látott magasságba emelkedett, miközben a földgáz ára több mint kétszeresére nőtt ahhoz képest, ahol az Irán elleni amerikai és izraeli légicsapások, valamint a Hormuzi-szoros lezárása előtt állt.

A magas üzemanyagárak Franciaországban is egyre nagyobb politikai nyomást helyeznek a kormányra, és a társadalmi elégedetlenség fokozódásának veszélyét is magukban hordozzák. Párizsnak ugyanakkor korlátozottak a lehetőségei az üzemanyagokat terhelő hazai adók csökkentésére. Mivel a Perzsa-öböl térségében zajló konfliktus lezárása továbbra sem látszik, Macron most Brüsszeltől vár segítséget.

Egy év haladékot kérnek a metánszabályokra

A francia elnök azt szeretné, ha az EU egy évvel elhalasztaná azoknak az új szabályoknak a bevezetését, amelyek alapján megbírságolhatják az olaj- és gázipari cégeket, ha nem számolnak be megfelelően metánkibocsátásukról.

A szabályozás célja, hogy visszaszorítsa a metán kibocsátását, amely a klímaváltozást előidéző egyik legerősebb üvegházhatású gáz. Jelentős mennyiség kerülhet a légkörbe a szén, az olaj és a földgáz kitermelése, feldolgozása és szállítása során.

Az előírásokat ugyanakkor komoly bírálatok érték az Egyesült Államok kormánya és a fosszilisenergia-ipar részéről. Szerintük a szigorú szabályok elriaszthatják az Európába irányuló olaj- és gázszállítókat, ami végső soron az európai energiabiztonságot veszélyeztetheti.