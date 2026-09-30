Brüsszel kimondta, amitől mindenki tartott: a legrosszabbra készülnek, képtelenek megvédeni az európaiakat – 50 millió ember kerülhet komoly bajba

Az uniós energiaügyi miniszterek kedden, a Dublinban tartott informális találkozón nehéz helyzettel szembesültek – írta a Politico. Az energiaárak elszabadultak, a földgáz ára a tél közeledtével csaknem négyéves csúcson jár. Eközben az európai gáztartalékok szokatlanul alacsonyak, ráadásául a közel-keleti konfliktus miatt a Hormuzi-szoros továbbra is zárva van, és Trump vissza akarja fogni az amerikai dízel exportját. A helyzet nem valami rózsás, hadd engedjük meg magunknak ezt a kevésbé professzionális megközelítést.

Az európai kormányok nem tudják kivédeni az energiaárak emelkedését, drága lesz a fűtés/Fotó: NurPhoto via AFP

A helyzet meglehetősen riasztó

Dan Jörgensen energiaügyi biztos azt mondta, hogy az EU idén már több mint 100 milliárd euróval fizetett többet az energiáért úgy, hogy ezért egyetlen plusz „molekula” gázt vagy olajat sem kapott. A biztos szerint nem azzal kell számolni, hogy fizikailag elfogy az energia, hanem az, hogy a magas árak miatt a háztartások és az ipar nehéz helyzetbe kerül. A Financial Times által idézett számítás szerint az európai autósok több mint 30 euróval fizetnek többet egy tank dízelért, mint az amerikai-iráni háború előtt. Jörgensen pedig arra figyelmeztetett, hogy télen még rosszabb lehet a helyzet. Az energiaügyi biztos Dublinban közölte: „nagyon magas” energiaárakra számítanak, egy átlagos télen is közel 50 millió európai nem képes megfelelően felfűteni az otthonát. Majd hozzátette: „Ez a tél még rosszabb lehet” – írja az egyik ír portál.

Brüsszel válasza: még több elektromos energia

A Politico szerint a miniszterek és uniós tisztviselők úgy vélik, hogy hosszabb távon Európa a megújuló energiára építhet, de ehhez fejleszteni kell az elektromos hálózatokat és át kell alakítani az árampiacot. – Az egyik legjobb dolog, amit ilyen helyzetben tehetünk, és ami rövid távon is működik, az az aktív villamosítás – mondta a portálnak a biztos. Jörgensen ugyanakkor rögtön elismerte, hogy ez egyáltalán nem oldja meg a mostani problémákat. Ehhez számos nagy strukturális átalakításra van szükség, ezek azonban nem holnap, sőt akár még ebben az évben sem éreztetik majd a hatásukat – jelezte.