Dörzsölheti a tenyerét Kapitány István: új energiafolyosóra kapcsolják rá Magyarországot, valósággá válik az MVM terve – 3000 kilométerről jöhet az áram

Azerbajdzsán 2032-től két új zöldenergia-folyosó üzembe helyezését tervezi. Parviz Shahbazov energiaügyi miniszter a Bakui Klímaügyi Akcióhéten jelentette be, hogy a Kaszpi-tenger–Fekete-tenger–Európa zöldenergia-folyosó megvalósíthatósági tanulmánya – amely összesen 3900 megawatt kapacitással számol – igazolta a projekt életképességét.

Magyarországra is érkezhet a térségből villamosenergia / Fotó: AFP

„A tervek szerint 2032-től mind e folyosó első üteme, mind a Közép-Ázsia–Azerbajdzsán zöldenergia-összeköttetés üzembe áll” – mondta a tárcavezető.

Az Interfax orosz hírügynökség értesülései szerint emellett további lépések történnek új, Törökország és Európa felé vezető energiafolyosók kialakítására Grúzián, a Zangezur-folyosón, valamint Azerbajdzsán Nahicseván régióján keresztül.

Shahbazov arról is beszámolt, hogy Azerbajdzsán közel 8 gigawatt összkapacitású nap- és szélerőművi projekteket valósít meg. Az ország emellett megerősíti villamosenergia-hálózatait, energiatároló rendszereket vezet be, növeli a villamosenergia-rendszer rugalmasságát, és új határkeresztező hálózati összeköttetéseket épít ki.

„Az idei év végére a szélenergia-termelés csaknem hatszorosára nő, míg a napenergia-termelés több mint 26 százalékkal emelkedik. 2027 végéig mintegy 2 gigawatt nap- és szélerőművi kapacitást integrálunk a villamosenergia-hálózatba, aminek köszönhetően az éves kibocsátás 2,4 millió tonnával csökken” – mondta Shahbazov.

Elnur Soltanov azerbajdzsáni energiaügyi miniszterhelyettes idén februárban közölte, hogy a Fekete-tengeri Energiafolyosó teljes körű üzembe helyezését 2040-re tervezik. Tájékoztatása szerint a projekt első szakasza 2032-ra, a második 2036-ra, a harmadik pedig 2040-re készül el.

Azerbajdzsán, Kazahsztán és Üzbegisztán kormányai között a zöld energia fejlesztéséről és továbbításáról szóló stratégiai partnerségi megállapodást a három ország államfője 2024 novemberében írta alá.

Az azerbajdzsáni Azerenerji OJSC, a kazahsztáni KEGOC és az üzbegisztáni National Electric Grid of Uzbekistan 2025. június 1-jén dokumentumot írt alá a Yasil Dehliz Birliyi LLC (Green Corridor Union, azaz Zöldfolyosó Szövetség) létrehozásáról. A társaság feladata a Közép-Ázsia–Azerbajdzsán Transzkaszpi Zöldenergia-folyosó projekt megvalósítása.