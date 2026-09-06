Erre még Kapitány Istvánnak is érdemes lenne felfigyelnie: 3D nyomtatott elektróda hozhat áttörést a megújuló energia-tárolásban

A megújuló energia felfutásával a villamosenergia-tárolás mikéntje válik az egyik legfontosabb kérdéssé a világon szinte mindenhol, erre a problémára kínálhat új technológiai megoldást a Waterloo Egyetem kutatóinak fejlesztése. A 3D nyomtatással készített, különleges geometriájú elektróda 52 százalékos teljesítménynövekedést hozott a kísérletekben, így a rendszer már akár nagy léptékű energiatárolásra is alkalmas lehet.

Maxime van der Heijden kutatócsoprtja a Waterloo Egyetemen a megújuló energia tárolásának új távlatait vizsgálja. / Fotó: Waterloo Egyetem

A nap- és szélenergia hosszabb távú tárolásában jelenthet áttörést a forradalmi találmány

A Dr. Maxime van der Heijden, a Waterloo Egyetem vegyészmérnök professzora által vezetett kutatócsoport természetben előforduló struktúrákból merített ihletet, amikor újratervezte a redox áramlású akkumulátorok egyik kulcsfontosságú alkatrészét.

A redox áramlású akkumulátorok (RFB) olyan energiatároló rendszerek, amelyekben az energiát folyékony elektrolitok tárolják. Ezek külső tartályokban helyezkednek el, ezért a tárolókapacitás a tartályok méretének növelésével is bővíthető. Ez különösen értékessé teheti a technológiát a villamosenergia-hálózatok és a nagy megújuló energiaprojektek számára.

A megújuló energia terjedésével egyre fontosabb kérdéssé válik, hogyan lehet kezelni a termelés ingadozását. A naperőművek teljesítménye például erősen függ a napsütéstől, míg a villamosenergia-fogyasztás ritmusa ettől merőben eltér, a szélenergia termelése pedig szintén az időjárási körülményektől függ, így nem tudja követni a tényleges szükségletet az sem.

Az energiatárolás lehetővé teszi, hogy a többlettermelést későbbre raktározzák el, majd akkor adják vissza a hálózatnak, amikor arra szükség van. Ehhez azonban olyan rendszerekre van szükség, amelyek nagy mennyiségű energiát képesek gazdaságosan és biztonságosan tárolni.

„Ahelyett, hogy szilárd anyagokban halmoznák fel az energiát, külső tartályokban tartott folyékony elektrolitokban tárolják” – mondta van der Heijden. A vegyészmérnök professzor hozzátette: az energiatárolási kapacitás nagyobb tartályok alkalmazásával növelhető, ami alkalmassá teszi a technológiát nagyméretű megújuló energia- és hálózati alkalmazásokra is. A kutatók a redox áramlású akkumulátor egyik kulcsfontosságú elemét, a porózus elektródát tervezték újra.

A cél az volt, hogy pontosabban irányítsák az akkumulátorfolyadék mozgását, ám egyúttal nagyobb felületet is biztosítanak az energiát tároló és felszabadító kémiai reakciók számára.

Ebben kapott szerepet a 3D nyomtatás, ugyanis a technológiával olyan belső struktúrákat lehet kialakítani, amelyek hagyományos gyártási eljárásokkal jóval nehezebben valósíthatók meg.