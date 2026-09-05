Új világtérképet fogadott el az ENSZ pénteken – Amerika volt az egyetlen, aki leszavazta

A Togo által kezdeményezett és az Afrikai Unió tagállamai által támogatott határozatot 164 igen szavazattal, az Egyesült Államok ellenszavazata mellett fogadták el. Hat ország, Észtország, Grúzia, Litvánia, Moldova, Szerbia és Ukrajna, tartózkodott – írja a TVN24.pl.

Új világtérképet fogadott el az ENSZ pénteken – Trump-nak nagyon nem tetszik a döntés Fotó: Tama2u

A határozatban az ENSZ arra ösztönzi a világ országait és intézményeit, hogy a 16. század óta széles körben használt hagyományos Mercator-térképet egy újra cseréljék, amely a földrajztudósok szerint hűbben tükrözi az országok és kontinensek méretét. A világ ma legnépszerűbb térképét 1569-ben alkotta meg Gerardus Mercator flamand matematikus. Ennek a vetületnek az egyedisége elsősorban abban rejlik, hogy az Egyenlítőhöz közeli régiók sokkal kisebbnek tűnnek, mint amilyenek valójában, míg a sarkokhoz legközelebb esők sokkal nagyobbaknak.

Ezen a térképen Grönland csak alig kisebbnek tűnik, mint Afrika, pedig a valóságban 14-szer kisebb.

Alternatív megoldásként említhető az úgynevezett egyenlő területű hengeres vetület, amelyet a skót James Gall és a német Arno Peters után Gall-Peters térképként ismernek. Ez sokkal pontosabban tükrözi azt a tényt, hogy – ahogy Togo javaslata is hangsúlyozza – Afrika magában foglalhatná „az egész Egyesült Államokat, Kínát, Indiát, Japánt, Mexikót és Európa nagy részét, és még így is jelentős mennyiségű hely maradna”.

A pénteki határozat nem tiltja a Mercator térkép használatát, csupán egy pontosabb változat használatára ösztönöz. „A térképek alakítják a világról alkotott képünket. Irányítják az oktatást, táplálják a képzeletet és befolyásolják a kollektív érzékelést” – idézte az ENSZ Robert Dussey togói külügyminisztert.

Az Egyesült Államok elutasította a határozatot, hangsúlyozva, hogy az egy meghatározott „politikai programot” támogat, és elvonja a figyelmet „a nemzetközi béke, a jólét és a jó kapcsolatok valódi kérdéseiről”.

Ugyanakkor az ENSZ-határozatoknak nincs végrehajtó erejük, de ha egy indítványt többségi szavazással elfogadnak, az az iskolai tantervek és a használt technológiák frissítéséhez vezethet.