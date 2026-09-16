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hulladék
műanyag palack
Törökország
szemét
export

Több százezer tonna szemetet exportál az EU egy olyan országba, ahol aztán senki nem tudja, mi történik vele – Brüsszel mégsem tesz semmit, saját szabályait szegi meg

Brüsszel a környezetvédelmi aggályok ellenére továbbra is engedélyezi a hatalmas mennyiségű hulladék Törökországba szállítását. Törökországba kerül az EU-ból kivitt műanyaghulladék több mint egyharmada.
D. GY.
2026.09.16., 12:13

Az EU továbbra is évente több százezer tonna műanyaghulladékot exportálhat Törökországba annak ellenére, hogy bizonyítékokat talált olyan környezeti károkra, amelyek akár az uniós szabályok megsértését is jelenthetik.

EU Törökország szemét szemétexport
Recikláló üzem Ankara mellett - az EU 510 ezer tonna uniós műanyaghulladékot exportált tavaly Törökországba / Fotó: Anadolu via AFP

A döntés azt jelenti, hogy továbbra is nyitva marad az EU hulladékexportjának legfontosabb piaca: Törökországba kerül az Unióból kivitt műanyaghulladék több mint egyharmada.

Nemzetközi hulladékkereskedelem

A Bizottság értékelése hosszú listát közölt azzal kapcsolatos aggályokról, hogyan kezelik Törökországban az EU-ból érkező hulladékot. A jelentés egyúttal rávilágít a nemzetközi hulladékkereskedelem gyakran átláthatatlan és nehezen ellenőrizhető világára. A problémák között említették, hogy 

  • csak „korlátozott” információk állnak rendelkezésre a műanyaghulladék kezeléséről, 
  • bizonytalan, hogy miként hajtják végre és tartatják be az uniós szabályozást, valamint 
  • az érintett szereplők is csak korlátozott mértékben vesznek részt a szabályozás végrehajtásában.

A Bizottság több érintettet is megkérdezett, akik úgy becsülték, hogy 

  • Törökországban a műanyaghulladék csupán mintegy 10 százalékát hasznosítják újra. 
  • A hulladék többsége továbbra is lerakókba kerül, nem megfelelően kezelik, vagy kijut a környezetbe. 
  • Ezeket az EU hulladékszállításról szóló rendeletének 45. cikke olyan lehetséges indokokként említi, amelyek alapján fel lehet függeszteni a hulladékexportot.

Saját szabályait szegi meg az EU

Az Európai Bizottság ennek ellenére arra a következtetésre jutott, hogy a hulladékszállításokat továbbra is engedélyezni kell.

Az értékelés azért összpontosított Törökországra, mert messze ez az ország az európai hulladék legnagyobb importőre. 

  • Tavaly az ország 510 ezer tonna uniós műanyaghulladékot importált, 
  • ami nagyjából 25 milliárd darab félliteres üdítőitalos palacknak felel meg. 
  • Ez az OECD-országokba exportált uniós műanyaghulladék 70 százaléknak, 
  • az összes EU-n kívülre exportált műanyaghulladéknak 36 százalékának felel meg. 

Az EU hulladékszállításról szóló rendelete korlátozza bizonyos hulladéktípusok harmadik országokba történő exportját a környezetszennyezés visszaszorítása érdekében. A szabályok alapján a Bizottságnak idén május 21-ig meg kellett vizsgálnia, hogy a nagy mennyiségű műanyaghulladékot importáló OECD-országokban a hulladék kezelése nem okoz-e jelentős környezeti vagy egészségügyi károkat.

Súlyos problémák a szemétexportban, "aggasztó ellentmondás"

A Bizottság szeptember 1-jei, késve elkészült értékelése ugyan „súlyos problémákra” hívta fel a figyelmet a belföldön keletkező és az importált műanyaghulladékkal kapcsolatban, mégis úgy ítélte meg, hogy az export folytatódhat. Megállapítása szerint Törökország megerősítette a műanyaghulladék kezelésére vonatkozó jogi kereteit, amelyek immár „nagy vonalakban összhangban állnak” a nemzetközi és uniós szabályokkal, és javult a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása is.

Lauren Weir, az Environmental Investigation Agency és a Rethink Plastic szövetség vezető kampányfelelőse szerint a jelentés „aggasztó ellentmondást” mutat a Bizottság megállapításai és a rendelet bizottsági értelmezése között. 

A rendelet védzáradéki eljárása kifejezetten lehetővé teszi a fellépést abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték a környezetvédelmi szempontból megfelelő hulladékgazdálkodásra

 – mondta, hozzátéve, hogy az EIA egyeztetni fog az ügyben a Bizottsággal.

Dr. Sedat Gündoğdu, a Çukurova Egyetem környezetvédelmi kutatója és a törökországi Microplastic Research Group vezetője szerint az uniós jog „kifejezetten intézkedést ír elő” azokban az esetekben, amikor nincs elegendő bizonyíték a környezetvédelmi szempontból megfelelő hulladékkezelésre. 

A Bizottság értékelése azt állítja, hogy nincs probléma, az ezt cáfoló elsöprő mennyiségű bizonyíték ellenére. Az EU-nak felelősséget kellene vállalnia az általa előidézett szennyezésért, és fel kellene függesztenie a Törökországba irányuló hulladékszállításokat ahelyett, hogy legitimálja ezt a szennyezést

 – mondta a Politico című lapnak.

A jelentés „egyaránt bemutatja az elért előrelépéseket és azokat a hiányosságokat, amelyeket még kezelni kell a környezetvédelmi szempontból megfelelő hulladékgazdálkodás biztosítása érdekében” – közölte az Európai Bizottság szóvivője. A Bizottság továbbra is szorosan együttműködik Törökországgal, és „gondosan figyelemmel kíséri” a fejleményeket annak érdekében, hogy elősegítse a fenntartható hulladékgazdálkodás megerősítését – tette hozzá a szóvivő. A helyzetet 2028 előtt ismételten felülvizsgálják.

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