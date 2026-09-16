Több százezer tonna szemetet exportál az EU egy olyan országba, ahol aztán senki nem tudja, mi történik vele – Brüsszel mégsem tesz semmit, saját szabályait szegi meg

Az EU továbbra is évente több százezer tonna műanyaghulladékot exportálhat Törökországba annak ellenére, hogy bizonyítékokat talált olyan környezeti károkra, amelyek akár az uniós szabályok megsértését is jelenthetik.

Recikláló üzem Ankara mellett - az EU 510 ezer tonna uniós műanyaghulladékot exportált tavaly Törökországba / Fotó: Anadolu via AFP

A döntés azt jelenti, hogy továbbra is nyitva marad az EU hulladékexportjának legfontosabb piaca: Törökországba kerül az Unióból kivitt műanyaghulladék több mint egyharmada.

Nemzetközi hulladékkereskedelem

A Bizottság értékelése hosszú listát közölt azzal kapcsolatos aggályokról, hogyan kezelik Törökországban az EU-ból érkező hulladékot. A jelentés egyúttal rávilágít a nemzetközi hulladékkereskedelem gyakran átláthatatlan és nehezen ellenőrizhető világára. A problémák között említették, hogy

csak „korlátozott” információk állnak rendelkezésre a műanyaghulladék kezeléséről,

bizonytalan, hogy miként hajtják végre és tartatják be az uniós szabályozást, valamint

az érintett szereplők is csak korlátozott mértékben vesznek részt a szabályozás végrehajtásában.

A Bizottság több érintettet is megkérdezett, akik úgy becsülték, hogy

Törökországban a műanyaghulladék csupán mintegy 10 százalékát hasznosítják újra.

A hulladék többsége továbbra is lerakókba kerül, nem megfelelően kezelik, vagy kijut a környezetbe.

Ezeket az EU hulladékszállításról szóló rendeletének 45. cikke olyan lehetséges indokokként említi, amelyek alapján fel lehet függeszteni a hulladékexportot.

Saját szabályait szegi meg az EU

Az Európai Bizottság ennek ellenére arra a következtetésre jutott, hogy a hulladékszállításokat továbbra is engedélyezni kell.

Az értékelés azért összpontosított Törökországra, mert messze ez az ország az európai hulladék legnagyobb importőre.

Tavaly az ország 510 ezer tonna uniós műanyaghulladékot importált,

ami nagyjából 25 milliárd darab félliteres üdítőitalos palacknak felel meg.

Ez az OECD-országokba exportált uniós műanyaghulladék 70 százaléknak,

az összes EU-n kívülre exportált műanyaghulladéknak 36 százalékának felel meg.

Az EU hulladékszállításról szóló rendelete korlátozza bizonyos hulladéktípusok harmadik országokba történő exportját a környezetszennyezés visszaszorítása érdekében. A szabályok alapján a Bizottságnak idén május 21-ig meg kellett vizsgálnia, hogy a nagy mennyiségű műanyaghulladékot importáló OECD-országokban a hulladék kezelése nem okoz-e jelentős környezeti vagy egészségügyi károkat.