Új adókhoz, nagyobb brüsszeli hatalomhoz kért támogatást Ursula von der Leyen jobbkeze, de Budapestről feltünően hallgat

Bukarestben is közölte az EU sürgető igényeit António Costa, az Európai Tanács elnöke, akinek formálisan nem főnöke Ursula von der Leyen, de az Európai Bizottság sürgető költségvetési és politikai igényei érdekében jár európai körúton. Ez már nem az első állomás, Costa körülbelül ugyanazt mondja el minden fővárosban Brüsszel igényeiről, a tagállamokat leginkább érdeklő legforróbb ügyek azonban rendre kimaradnak: csütörtökön Bukarestben, ahogy szerdán Budapesten is. A hétéves költségvetés elfogadtatása a francia választás előtt lassan Brüsszel körmére ég, miközben rengeteg a vitatott kérdés: Magyarország számára is nyílik manőverezési pálya.

Az EU új adókat akar, mindenhol elmondja körútján Costa, és nem kérdi, a tagállamok mit akarnak Fotó: NurPhoto via AFP

Costa augusztus 25-e óta járt körbe, már 9 tagállamban járt és még négy állomás van vissza a pénteken záruló körúton. Közleményt csak Luxemburgból Horvátországból és Romániából tett közzé, – Magyarországról nem –, ezekben ugyanaz az üzenet. A forrós kérdések, amelyek egyes tagállamokat érintenek, rendre kimaradnak.

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Amit az EU akar, annak a lényege, amit mindenütt elmondott Costa:

1. Az év végéig el akarják fogadtatni az új hétéves EU-költségvetést, habár az csak 2028-tól indul ("rossznyelvek" szerint azért, nehogy a francia radikális jobboldal esetleges tavaszi választási győzelme összekavarja a vonalakat).

2. "A végső megállapodásban kulcsszerepet fog játszani az úgynevezett új saját források – vagyis az Európai Unió új bevételi forrásainak – kiegyensúlyozott és ambiciózus csomagja" – fogalmaz a romániai közlemény. (Ez új, központi adókat jelent, ha nem is így nevezik őket, amelyek évi 58,5 milliárd eurót csatornáznának Brüsszelbe.)

3. A költségvetés új struktúrájú lesz és új módon osztja el a forrásokat (a tervek kritikusai szerint példátlan hatalmat koncentrálva az Európai Bizottság iridáiba, de Costa persze nem így foglamazott).

4. Az EU elszánt, hogy új tagokat vesz fel, mint Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni államok, és hogy támogatja Ukrajnát az EU-t is megosztani igyekvő Oroszországgal szemben.