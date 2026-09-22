Hamarosan jönnek az új uniós adók – António Costa európai körútja után elárulta, mit lehet tudni róluk

A tagállamok kormányai nagyobb valószínűséggel támogatják majd az Európai Unió következő hétéves költségvetési ciklusához kapcsolódó új uniós adókat, ha azok olyan bevételeket teremtenek, amelyeket a tagállamok jelenleg még nem szednek be – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke.

António Costa, az Európai Tanács elnöke / Fotó: Yiannis Kourtoglou / AFP

A portugál politikus a Politico-nak adott interjújában először ismertette, mire jutott a 25 fővárost érintő körútja során a tárgyalások egyik legnehezebb kérdésével kapcsolatban, vagyis hogy miként lehet támogatást szerezni az új uniós bevételi források számára, amelyek új bevételeket biztosítanának az uniós költségvetésnek.

Ez ugyanis alapvetően határozhatja meg, hogy az uniós kormányok képesek lesznek-e az év végéig megállapodni a költségvetésről – még mielőtt a 2027-es franciaországi, olaszországi, spanyolországi és lengyelországi választások kisiklatnák a tárgyalásokat –, anélkül, hogy csökkenteniük kellene az új prioritásokra szánt kiadásokat, vagy nagyobb hozzájárulást kellene kérniük a tagállami kormányoktól.

„Ha nem hozunk létre új saját forrásokat, akkor több pénzt kell kérnünk a tagállamoktól. Tudjuk, hogy a nemzeti hozzájárulásokat ésszerű határok között kell tartanunk. Ehhez hiteles, új saját forrásokból álló csomagra van szükségünk” – mondta Costa.

Az asztalon lévő lehetőségek közül azonban néhányat – például a dohánytermékekre kivetett adót – a tagállamok vitatnak, mivel szerintük ezek már jelenleg is beszedett nemzeti bevételeket csapolnának meg. A dohánytermékeket ugyanis az Európai Unió valamennyi országában már nemzeti szinten adóztatják, így egy uniós adó egyszerűen a tagállami bevételeket csökkenthetné. Az újabb termékekre, például a vape-ekre és az e-cigarettákra azonban sok országban még nem vetnek ki adót.

„Nem mindegy, hogy ugyanazt vagy valami mást adóztatunk. Ha valami másról van szó, akkor az valóban új pénz. Ez pedig azt jelenti, hogy könnyebb megállapodást elérni” – mondta erről Costa, aki szerint a végén egy olyan csomagra van szükség, amelyben minden tagállam számára kellő egyensúly érvényesül.

A magyar kormány megelőzte Costát Pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben a dohány- és nikotintermékek új jövedékiadó-mértékeit rögzítő törvénymódosítás, amely november 1-jén lép hatályba. A jogszabály célként jelöli meg a dohányzás társadalmi és gazdasági terheinek ellensúlyozását, a szükséges költségvetési bevételek biztosítását, valamint az egyes dohánytermékek adóztatása közötti különbségek mérséklését. A pénzügyminiszter a dohánytermékek jövedéki adójáról elmondta, hogy a cigaretta esetében a jövedéki adó emelése 9, a hevített dohány esetében 25, a finomra vágott fogyasztási dohány esetében 26 százalék lesz. A végső fogyasztói árnál a cigarettánál 5, a hevített dohánytermékeknél mintegy 10 százalékos emelkedés várható attól függően, hogy a gyártók az emelést milyen mértéken hárítják át a fogyasztókra.

Az ír kormány, amely az EU Tanácsának soros, hat hónapos elnökségét tölti be, októberre új tárgyalási csomagot készít elő. Ennek alapját a tagállami kormányok álláspontjáról készített értékelése képezi, mind a kiadáscsökkentések, mind az új adók tekintetében.