Hamarosan jönnek az új uniós adók – António Costa európai körútja után elárulta, mit lehet tudni róluk
A tagállamok kormányai nagyobb valószínűséggel támogatják majd az Európai Unió következő hétéves költségvetési ciklusához kapcsolódó új uniós adókat, ha azok olyan bevételeket teremtenek, amelyeket a tagállamok jelenleg még nem szednek be – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke.
A portugál politikus a Politico-nak adott interjújában először ismertette, mire jutott a 25 fővárost érintő körútja során a tárgyalások egyik legnehezebb kérdésével kapcsolatban, vagyis hogy miként lehet támogatást szerezni az új uniós bevételi források számára, amelyek új bevételeket biztosítanának az uniós költségvetésnek.
Ez ugyanis alapvetően határozhatja meg, hogy az uniós kormányok képesek lesznek-e az év végéig megállapodni a költségvetésről – még mielőtt a 2027-es franciaországi, olaszországi, spanyolországi és lengyelországi választások kisiklatnák a tárgyalásokat –, anélkül, hogy csökkenteniük kellene az új prioritásokra szánt kiadásokat, vagy nagyobb hozzájárulást kellene kérniük a tagállami kormányoktól.
„Ha nem hozunk létre új saját forrásokat, akkor több pénzt kell kérnünk a tagállamoktól. Tudjuk, hogy a nemzeti hozzájárulásokat ésszerű határok között kell tartanunk. Ehhez hiteles, új saját forrásokból álló csomagra van szükségünk” – mondta Costa.
Az asztalon lévő lehetőségek közül azonban néhányat – például a dohánytermékekre kivetett adót – a tagállamok vitatnak, mivel szerintük ezek már jelenleg is beszedett nemzeti bevételeket csapolnának meg. A dohánytermékeket ugyanis az Európai Unió valamennyi országában már nemzeti szinten adóztatják, így egy uniós adó egyszerűen a tagállami bevételeket csökkenthetné. Az újabb termékekre, például a vape-ekre és az e-cigarettákra azonban sok országban még nem vetnek ki adót.
„Nem mindegy, hogy ugyanazt vagy valami mást adóztatunk. Ha valami másról van szó, akkor az valóban új pénz. Ez pedig azt jelenti, hogy könnyebb megállapodást elérni” – mondta erről Costa, aki szerint a végén egy olyan csomagra van szükség, amelyben minden tagállam számára kellő egyensúly érvényesül.
A magyar kormány megelőzte Costát
Pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben a dohány- és nikotintermékek új jövedékiadó-mértékeit rögzítő törvénymódosítás, amely november 1-jén lép hatályba. A jogszabály célként jelöli meg a dohányzás társadalmi és gazdasági terheinek ellensúlyozását, a szükséges költségvetési bevételek biztosítását, valamint az egyes dohánytermékek adóztatása közötti különbségek mérséklését.
A pénzügyminiszter a dohánytermékek jövedéki adójáról elmondta, hogy a cigaretta esetében a jövedéki adó emelése 9, a hevített dohány esetében 25, a finomra vágott fogyasztási dohány esetében 26 százalék lesz. A végső fogyasztói árnál a cigarettánál 5, a hevített dohánytermékeknél mintegy 10 százalékos emelkedés várható attól függően, hogy a gyártók az emelést milyen mértéken hárítják át a fogyasztókra.
Az ír kormány, amely az EU Tanácsának soros, hat hónapos elnökségét tölti be, októberre új tárgyalási csomagot készít elő. Ennek alapját a tagállami kormányok álláspontjáról készített értékelése képezi, mind a kiadáscsökkentések, mind az új adók tekintetében.
Ezek lehetnek az új európai uniós adók
Az Európai Bizottság tavaly közzétett eredeti javaslata öt olyan új bevételi forrást tartalmazott, amelyek a becslések szerint évente együttesen több mint 60 milliárd eurót hoznának az uniós költségvetésnek. A tárgyalások során azonban a kormányok ellenálltak azoknak a lehetőségeknek, amelyek megítélésük szerint aránytalanul nagy terheket rónának rájuk.
- A kevésbé népszerű elképzelések között szerepel a CORE néven ismert, az Európában működő vállalatokra kivetendő adó, amelyet Németország és más országok elleneznek.
- Ellenállásba ütközött az a javaslat is, amely a szennyező vállalatoktól származó bevételeket az uniós költségvetésbe irányítaná. Ezt Lengyelország és más kelet-európai országok utasítják el.
Az Európai Parlament további bevételi forrásokat javasolt a kriptovalutákra, az online szerencsejátékokra és a nagy digitális vállalatokra kivetett adók formájában. Az Európai Bizottság májusban mindegyik új lehetőség kapcsán elkészítette a várható bevételekre vonatkozó becsléseket.
Costa szerint a kriptovalutákra kivetett adó különösen jó lehetőség, mivel a tagállamok jelenleg nem adóztatják ezt a szektort. Szerinte mindenki egyetért abban, hogy nincs ok arra, hogy a kriptovaluták adómentesek maradjanak. Hozzátette ugyanakkor, hogy még néhány technikai kérdést rendezni kell ennek kapcsán.
Costa a digitális adót összetettebbnek nevezte, mivel a kormányok megosztottak annak kialakítását és hatályát illetően is. Úgy látja, hogy sok ország szeretne digitális adót. Vannak országok, ahol már jelenleg is létezik hasonló, mások inkább a CORE részeként építenék be, megint mások pedig nem támogatják az ötletet. A politikus szerint a végeredmény attól is függene, hogy az adó a vállalatokra, a fogyasztókra vagy a reklámokra terjedne-e ki.
Az új bevételekről szóló vita szorosan összefügg a költségvetés nagyságáról folyó szélesebb körű vitával. Amikor Ciprus töltötte be az EU Tanácsának elnökségét 2026 első hat hónapjában, már akkor 32 milliárd euróval csökkentette az Európai Bizottság eredeti javaslatát. Írország várhatóan ismét módosítja majd az összeget, miközben Németország és más kormányok több százmilliárd eurós csökkentést szorgalmaznak.
Kitartanak a prioritások mellett
Costa ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az uniós prioritásokra fordított kiadások csökkentése ellenállást válthat ki a kormányok részéről.
„Ki akar csökkenteni a védelemre fordított kiadásokból? Senki. Ki akar csökkenteni a versenyképességre fordított kiadásokból? Senki. Ki akar csökkenteni a mezőgazdaságra fordított kiadásokból? Senki” – sorolta az Európai Tanács elnöke.
António Costa szerint minden vezető, akivel beszélt, továbbra is elkötelezett amellett, hogy az év végéig megállapodás szülessen, így a következő költségvetés 2028. január 1-jén hatályba léphessen. Megállapodás hiányában ugyanis az EU-nak csökkentenie kellene a gazdálkodóknak, a vállalkozásoknak, a kutatóknak és a hallgatóknak nyújtott támogatásokat.