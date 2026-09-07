Koporsókkal vonultak Brüsszelben az Európai Bizottság székházához: temetik az európai munkavállalókat, 300 ezer európai áldozata lehet a kínai térnyerésnek

Tíz jelképes koporsóval és kamionkonvojjal vonultak hétfőn az Európai Bizottság brüsszeli székházához az európai acél- és fémipar képviselői. Az Eurometal arra figyelmeztet, hogy a feldolgozóiparban akár 300 ezer munkahely is megszűnhet 2026 hátralévő részében. Az iparági szervezet jelezte, az európai gyártókat egyre nagyobb energia-, karbon- és szabályozási költségek terhelik, míg a Kínából érkező késztermékek és alkatrészek sok esetben nem szembesülnek ezekkel azonos terhekkel. A szakmai szervezet attól tart, hogy ennek következtében nemcsak munkahelyek, hanem teljes gyártási láncok kerülhetnek Európán kívülre - írja az EU Today.

Az európai termelésért demonstrált az Eurometal európai acél- és fémipari szakmai érdekképviseleti szervezet/Fotó: Anadolu via AFP

Látványos demonstrációval próbálta felhívni az Európai Bizottság figyelmét hétfőn az európai ipar romló versenyképességére az Eurometal. Az európai acélkereskedőket, -feldolgozókat és a kapcsolódó gyártóágazatokat képviselő szervezet felvonulást Brüsszelben. Az Eurometal hivatalos programja szerint 15 kamion és több mint 200 résztvevő jelentkezett a megmozdulásra.

300 ezer munkahely kerülhet veszélybe az Eurometal szerint

Az Eurometal súlyos következményektől tart. Az EU Today a szervezet előrejelzésére hivatkozva arról írt, hogy

2026 hátralévő részében akár 300 ezer feldolgozóipari munkahely szűnhet meg az Európai Unióban.

Ez nem a már bejelentett leépítések összesített száma, és nem is az Európai Bizottság hivatalos előrejelzése, hanem az Eurometal iparági becslése. A szervezet szerint az európai gyártók versenyképességét egy olyan szabályozási különbség is rontja, amely egyre nagyobb előnyt biztosíthat az unión kívüli termelőknek.

Az EU-ba érkező acélt kereskedelemvédelmi intézkedések, kvóták és a karbonkibocsátásához kapcsolódó szabályok terhelik. Viszont az unión kívül előállított számos késztermékre és feldolgozott termékre nem feltétlenül vonatkoznak ugyanezek a kötelezettségek. „Nem támogatásokat vagy különleges bánásmódot kérünk. Tisztességes versenyt kérünk” – fogalmazott Alexander Julius, az Eurometal elnöke a szervezet közleményében. Hangsúlyozta: az európai gyártók a világ legszigorúbb környezetvédelmi és klímavédelmi előírásainak teljesítésébe fektetnek jelentős összegeket, miközben számos importált termék ezekkel nem egyenértékű kötelezettségek mellett kerül az európai piacra.