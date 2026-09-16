Deviza
EUR/HUF364,43 -0,26% USD/HUF315,86 -0,25% GBP/HUF425,17 -0,34% CHF/HUF385,8 -0,23% PLN/HUF83,83 -0,41% RON/HUF69,3 -0,26% CZK/HUF14,99 -0,34% EUR/HUF364,43 -0,26% USD/HUF315,86 -0,25% GBP/HUF425,17 -0,34% CHF/HUF385,8 -0,23% PLN/HUF83,83 -0,41% RON/HUF69,3 -0,26% CZK/HUF14,99 -0,34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX153 832,65 +0,2% MTELEKOM2 568 -0,31% MOL5 220 +0,96% OTP47 040 +0,21% RICHTER12 560 -0,8% OPUS284 -0,35% ANY6 350 0% AUTOWALLIS125 -0,4% WABERERS4 350 +1,15% BUMIX9 208,17 +0,55% CETOP5 010,56 -0,37% CETOP NTR3 217,62 -0,37% BUX153 832,65 +0,2% MTELEKOM2 568 -0,31% MOL5 220 +0,96% OTP47 040 +0,21% RICHTER12 560 -0,8% OPUS284 -0,35% ANY6 350 0% AUTOWALLIS125 -0,4% WABERERS4 350 +1,15% BUMIX9 208,17 +0,55% CETOP5 010,56 -0,37% CETOP NTR3 217,62 -0,37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
uniós tagság
Kanada
Európai Unió

Történelmi bejelentést tett Ursula von der Leyen: megnyitná a kapukat Kanada előtt – az Európai Unió karjaiba löki az országot Donald Trump

Soha nem látott együttműködés körvonalazódik az Európai Unió és Kanada között. Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban bejelentette: azt szeretné, ha Kanada lehetne az Európai Unió első társult tagja.
Zováthi Domokos
2026.09.16., 10:18

Megnyitná az Európai Unió ajtaját Kanada előtt Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke az unió helyzetéről szóló éves beszédében, az Európai Parlament előtt jelentette be, hogy támogatja Kanada társult tagságát.

Weekly College of Commissioners Meeting in Brussels európai unió
Jelenleg nincs olyan hivatalos Európai Uniós tagsági kategória, amelynek alapján Kanada egyszerűen társult taggá válhatna / Fotó: Anadolu via AFP

Szeretnék együtt dolgozni azon, hogy megnyissuk az ajtót Kanada előtt, hogy az Európai Unió első társult tagja legyen

– jelentette ki von der Leyen. A bejelentés azért különleges, mert jelenleg nincs olyan hivatalos uniós tagsági kategória, amelynek alapján Kanada egyszerűen társult taggá válhatna. Egy új konstrukció létrehozásáról lenne szó, amely a teljes jogú uniós tagságnál lazább, ugyanakkor a jelenlegi együttműködésnél jóval szorosabb kapcsolatot teremthetne Brüsszel és Ottawa között.

Kanada nem akar teljes jogú EU-tag lenni

Mark Carney kanadai miniszterelnök az elmúlt napokban az Európai Unióval kialakítandó új típusú együttműködésről beszélt.

Carney ugyanakkor egyértelművé tette, hogy Kanada nem teljes jogú EU-tagságot szeretne. Ehelyett egy „egyedülálló szövetség” kialakítását szorgalmazza Európával.

A két fél már jelenleg is szoros gazdasági kapcsolatban áll egymással. Kanada és az EU között érvényben van a CETA szabadkereskedelmi megállapodás, a tárgyalások azonban ennél mélyebb együttműködésről szólnak.

A lehetséges új kapcsolat a kereskedelem mellett több stratégiai területre is kiterjedhet. Kanada és az EU egyebek mellett az energia, a kritikus nyersanyagok, a mesterséges intelligencia, a digitális biztonság, a kutatás és az oktatás területén is szorosabb együttműködést keres. A közeledésnek fontos védelmi vetülete is van: Kanada már csatlakozott egy európai védelmi beszerzési kezdeményezéshez.

Egyre fontosabb Európa Kanada számára

Ottawa európai nyitása egybeesik az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi feszültségek erősödésével. Kanada exportjának jelenleg mintegy 72 százaléka az Egyesült Államokba irányul, Carney pedig azt szeretné, ha országa egy évtizeden belül megduplázná az Egyesült Államokon kívüli külkereskedelmét.

Európának közben szintén érdeke lehet az együttműködés mélyítése. Kanada jelentős energia- és kritikusnyersanyag-készletekkel rendelkezik, miközben az Európai Unió éppen 

  • az Oroszországtól
  • és Kínától

való stratégiai függőség csökkentésére törekszik. A társult tagság pontos tartalma ugyanakkor még nem alakult ki. A következő időszak tárgyalásain dőlhet el, hogy milyen jogokat és kötelezettségeket jelentene Kanada számára az új státusz, illetve milyen területeken kapcsolódhatna szorosabban az Európai Unióhoz.

Von der Leyen szerdai bejelentése mindenesetre egyértelmű politikai támogatást adott az elképzelésnek:

ha létrejön az új konstrukció, Kanada lehet az első ország, amely az Európai Unió társult tagjává válik.

Donald Trump miatt is Európa felé fordul Kanada

Kanada és az Európai Unió közeledése közben látványosan megromlott Ottawa és Washington viszonya Donald Trump visszatérése óta. Az Egyesült Államok és Kanada között kereskedelmi háború alakult ki:

az amerikai elnök augusztusban 50 százalékos vámokat vetett ki mintegy 20 milliárd dollárnyi kanadai termékre, miután kudarcba fulladtak a két ország tárgyalásai, Kanada pedig szeptemberben 15–50 százalékos megtorló vámokkal válaszolt több mint 700 amerikai termékre.

Trump emellett többször felvetette, hogy Kanada lehetne az Egyesült Államok 51. tagállama, amit a kanadai vezetés visszautasított. Mark Carney kormánya ebben a helyzetben igyekszik csökkenteni az Egyesült Államoktól való gazdasági függőségét:

a miniszterelnök célja, hogy egy évtizeden belül megduplázza Kanada Egyesült Államokon kívüli kereskedelmét.

Az Európai Unióval tervezett új, szorosabb kapcsolat ennek a külgazdasági fordulatnak is fontos része lehet.

Ajánlott videók

Továbbiak
10 perc
diplomácia

A Mol fizetheti meg az orosz diplomaták kiutasítását Szerbiában: a szomszédok rettegnek, de van pótmegoldásuk – „Talán csak azt tehetjük, hogy végrehajtunk egyfajta csendes államosítást"

Moszkva meglepő ponton sújthat le.
8 perc
barnamezős

Hamarosan bemutatják a Wekerle-programot: 20 ezer új ingatlan épülhet – az Airbnb- és a bérlakáspiacot is teljesen átalakíthatja a kormány

A Wekerle Sándor Lakásépítési Program részletszabályainak kidolgozása az év végére fejeződik be, a koncepció legfontosabb sarokpontjait pedig ősszel fektethetik le – erősítette meg Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár a Világgazdaságnak. 
8 perc
műanyag palack

Több százezer tonna szemetet exportál az EU egy olyan országba, ahol aztán senki nem tudja, mi történik vele – Brüsszel mégsem tesz semmit, saját szabályait szegi meg

Törökországba kerül az EU-ból kivitt műanyaghulladék több mint egyharmada.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu