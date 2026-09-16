Nagy döntést hoztak Amerikában szerda este, ez Magyarországig ér: azonnal reagált a forint árfolyama, de a java csak most következik – évek óta nem tett ilyet a FED
Megemelte az irányadó dollárkamatot a Fed, vagyis az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve. A lépés a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 3,75-4,00 százalékra emelte az irányadó dollárkamat célsávját a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén.
A szerda esti lépés azért is különleges, mert
a mostani volt az első kamatemelés 2023 óta.
Az irányadó kamatsáv öt előző, egymást követő ülésen maradt változatlan. A Fed legutóbb tavaly decemberben 25 bázisponttal csökkentette a kamatot. A kamatemelés egyhangú döntéssel született Kevin Warsh Fed-elnök vezetése alatt, aki május végén lépett hivatalba.
Nagy döntést hoztak Amerikában: feszülten figyel a forint árfolyama a Fed-re
A jegybank közleménye szerint a mostani lépés elősegíti az infláció gyorsabb visszatérését a Fed 2 százalékos céljához. A Federal Open Market Committee (FOMC) közleménye a döntést
- a tartósan magas inflációval,
- valamint az iráni háborúval összefüggő energiapiaci sokk gazdasági hatásaival indokolta.
Az indoklás szerint az amerikai gazdaság továbbra is szilárd ütemben bővül, a belföldi kereslet ellenállónak bizonyult, a termelékenység növekedése erős, a beruházások élénkek, miközben a munkaerőpiac változatlanul stabil.
A döntéshozók ugyanakkor kiemelték, hogy az infláció továbbra is magas. A friss negyedéves előrejelzések alapján a Fed illetékeseinek többsége további kamatemelést tart szükségesnek még az idén.
A kamatpályáról előrejelzést benyújtó 18 döntnök közül 16 legalább egy újabb, 25 bázispontos emelést vár 2026 végéig. A medián prognózis szerint az irányadó kamatsáv az év végére 4,00-4,25 százalékra emelkedhet, és 2027 végén is ezen a szinten maradhat.
Ez érdemi változás a júniusi előrejelzéshez képest, amikor a Fed-nél még egy idei kamatemelést és 2027-re egy hasonló mértékű kamatcsökkentést valószínűsítettek. Az új prognózis szerint a kamatláb csökkenése csak 2028-ban kezdődhet meg, míg 2029-ben 3,50-3,75 százalék közötti szintre mérséklődhet.
A fejlemény nyomán a dollárral szemben már gyengült is a forint, most a 318-as szintnél van a váltás.
Az összefüggés az, hogy ha magasak a kamatok Amerikában, kiszívják a megtakarításokat a feltörekvő országokból.
Így teljesíthet az amerikai gazdaság
A gazdasági előrejelzésekben a Fed már felfelé módosította inflációs várakozásait.
- A személyes fogyasztási kiadások árindexével (PCE) mért infláció idei medián előrejelzése 3,7 százalékra emelkedett a júniusi 3,6 százalékról. A döntéshozók továbbra is 2,3 százalékos inflációt várnak 2027-re, míg 2028-ra 2,1 százalékot valószínűsítenek a korábbi 2,0 százalék helyett.
- A Fed várakozásai szerint az infláció csak 2029-ben térhet vissza a 2 százalékos célhoz. Ez egyéves csúszás a júniusi prognózishoz képest, amely még 2028-ra jelezte a cél elérését.
A növekedési és foglalkoztatási kilátások ugyanakkor kissé javultak. Az amerikai gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzést
2,2 százalékról 2,3 százalékra emelték, míg a munkanélküliségi ráta év végi várakozását 4,3 százalékról 4,1 százalékra csökkentették.
A Fed 2029-ig lényegében változatlan, 4,1 százalékos munkanélküliséggel számol. A hosszabb távú kamatszintre vonatkozó becslést szintén emelték: a döntéshozók medián várakozása szerint a hosszú távú szövetségi alapkamatszint 3,2 százalék lehet a júniusi 3,1 százalék helyett.
A Fed közleményéből kikerült az a korábbi megfogalmazás, amely a magas inflációt elsősorban kínálati zavarokkal és az energiaszektor problémáival magyarázta. Elemzők szerint ez arra utal, hogy a jegybank egyre inkább széles körű és tartós inflációs nyomást érzékel az amerikai gazdaságban.