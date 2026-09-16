Nagy döntést hoztak Amerikában szerda este, ez Magyarországig ér: azonnal reagált a forint árfolyama, de a java csak most következik – évek óta nem tett ilyet a FED

Megemelte az irányadó dollárkamatot a Fed, vagyis az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve. A lépés a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 3,75-4,00 százalékra emelte az irányadó dollárkamat célsávját a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén.

Nagy döntést hoztak Amerikában, a hatása Magyarországig ér: feszülten figyel a forint árfolyama a Fed-re / Fotó: AFP

A szerda esti lépés azért is különleges, mert

a mostani volt az első kamatemelés 2023 óta.

Az irányadó kamatsáv öt előző, egymást követő ülésen maradt változatlan. A Fed legutóbb tavaly decemberben 25 bázisponttal csökkentette a kamatot. A kamatemelés egyhangú döntéssel született Kevin Warsh Fed-elnök vezetése alatt, aki május végén lépett hivatalba.

Nagy döntést hoztak Amerikában: feszülten figyel a forint árfolyama a Fed-re

A jegybank közleménye szerint a mostani lépés elősegíti az infláció gyorsabb visszatérését a Fed 2 százalékos céljához. A Federal Open Market Committee (FOMC) közleménye a döntést

a tartósan magas inflációval, valamint az iráni háborúval összefüggő energiapiaci sokk gazdasági hatásaival indokolta.

Az indoklás szerint az amerikai gazdaság továbbra is szilárd ütemben bővül, a belföldi kereslet ellenállónak bizonyult, a termelékenység növekedése erős, a beruházások élénkek, miközben a munkaerőpiac változatlanul stabil.

A döntéshozók ugyanakkor kiemelték, hogy az infláció továbbra is magas. A friss negyedéves előrejelzések alapján a Fed illetékeseinek többsége további kamatemelést tart szükségesnek még az idén.

A kamatpályáról előrejelzést benyújtó 18 döntnök közül 16 legalább egy újabb, 25 bázispontos emelést vár 2026 végéig. A medián prognózis szerint az irányadó kamatsáv az év végére 4,00-4,25 százalékra emelkedhet, és 2027 végén is ezen a szinten maradhat.

Ez érdemi változás a júniusi előrejelzéshez képest, amikor a Fed-nél még egy idei kamatemelést és 2027-re egy hasonló mértékű kamatcsökkentést valószínűsítettek. Az új prognózis szerint a kamatláb csökkenése csak 2028-ban kezdődhet meg, míg 2029-ben 3,50-3,75 százalék közötti szintre mérséklődhet.

A fejlemény nyomán a dollárral szemben már gyengült is a forint, most a 318-as szintnél van a váltás.

Az összefüggés az, hogy ha magasak a kamatok Amerikában, kiszívják a megtakarításokat a feltörekvő országokból.