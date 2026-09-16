Öt éve nincs meg az inflációs cél, egyre nagyobb a nyomás: a Fed Trump akaratával dacolva kamatemelésre készül – „muszáj emelniük, követeli a piac"
A Federal Reserve (Fed) várhatóan szerdán, 2023 óta először emeli meg a kamatokat, miután a döntéshozók egyre kevésbé bíznak abban, hogy az infláció a jegybank legalább enyhe beavatkozása nélkül kellő mértékben mérséklődik.
Ez várhatóan feszültséget okoz Kevin Warsh Fed-elnök és Donald Trump elnök kapcsolatában. A Fed tisztviselői december óta változatlanul, 3,5–3,75 százalékos sávban tartják az irányadó kamatot, mivel a döntéshozók többsége úgy vélte, hogy az infláció csökkenésének megtorpanását átmeneti tényezők okozzák.
"Muszáj emelniük"
Az év során azonban folyamatosan erősödtek a kételyek ezzel az állásponttal kapcsolatban a Fed-en belül, és a közelmúltban közzétett, vártnál magasabb inflációs adat úgy tűnik, végül legalább egy rövid távú kamatemelés felé billentette a mérleget. A befektetők kedden több mint 90 százalék esélyt adtak egy 25 bázispontos emelésnek ezen a héten, és az év végéig egy további kamatemelést is beáraztak.
„Egy ponton muszáj lesz kamatot emelniük” – mondta Sebnem Kalemli-Ozcan, a Brown Egyetem közgazdászprofesszora.
Sőt, minél tovább halogatják ezt, annál tartósabbá válik az infláció, és később annál nagyobb problémát jelent majd
A Fed magyar idő szerint szerdán este 8-kor teszi közzé az ülés utáni közleményét, az aktualizált gazdasági előrejelzésekkel és kamatprognózisokkal együtt. Warsh fél órával később tart sajtótájékoztatót.
Aggodalmak a Fehér Házban
Egy kamatemelés újabb kritikákat válthat ki a Fehér Házból. Trump még vasárnap is megismételte álláspontját, miszerint az Egyesült Államoknak kellene rendelkeznie a világ legalacsonyabb hitelfelvételi költségeivel.
- Az elnök jelentősen visszafogta a Fed elleni támadásait, mióta Warshot nevezte ki Jerome Powell utódjának a jegybank élére.
- Még azt is felvetette, hogy Warshra más Fed-tisztviselők gyakorolnak nyomást a kamatemelés érdekében, akiket Trump "politikusnak” nevezett.
Warsh azonban egy augusztus végi beszédében világossá tette, hogy az alapvető inflációs nyomás nem enyhült érdemben, és a Fednek „van még dolga”, amennyiben nem kap újabb megerősítést arról, hogy az infláció a jegybank 2 százalékos célja felé tart.
Két héttel később az adatok azt mutatták, hogy az élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó maginfláció a vártnál nagyobb mértékben emelkedett augusztusban. Bár a növekedés jelentős részét a vezeték nélküli telefonszolgáltatások árának rekordmértékű megugrása okozta, számos elemző szerint
a Fed nem hagyhatta figyelmen kívül az adatot, miután több mint öt éve nem sikerült elérnie 2 százalékos inflációs célját.
A sajtótájékoztató szinte fontosabb lesz, mint maga a döntés
Warsh megjegyzéseit kiemelt figyelemmel követik majd, amikor válaszol az újságírók kérdéseire. A július 29-i ülés utáni sajtótájékoztatóján nem adott egyértelmű magyarázatot arra, hogy a Fed miért tartotta változatlanul a kamatokat, és kevés betekintést engedett abba is, hogyan látja a gazdaság helyzetét.
Ez a hosszú lejáratú kötvényhozamok megugrásához, valamint a kereskedők és közgazdászok részéről érkező kritikák hullámához vezetett.
A Fed-elnök múlt havi, wyomingi Jackson Hole-ban tartott beszéde ugyanakkor láthatóan enyhítette a befektetők aggodalmait. Egy szerdai kamatemelés tovább mérsékelheti a korábbi kommunikációból eredő károkat.
Az újságírók várhatóan ismét részletes magyarázatot kérnek majd a bizottság döntésére, és megpróbálnak bármilyen jelzést kicsikarni arra vonatkozóan, hogy egyetlen kamatemelés egy hosszabb kamatemelési ciklus kezdetét jelentheti-e. Bár Warsh valószínűleg nem ad egyértelmű iránymutatást a kamatok jövőbeli pályájáról, ismét csalódást okozhat a befektetőknek, ha nem kívánja részletesebben ismertetni, hogyan értékeli jelenleg a gazdaság helyzetét.
Ellentétek a Feden belül
A Fed-en belül egész évben erősödtek azok az aggodalmak, hogy több, látszólag átmeneti tényező – köztük a vámok és az iráni háború – azt kockáztatja, hogy a magas infláció tartósan beépül a lakosság várakozásaiba. A jegybank júliusi ülésén három tisztviselő ellenezte a döntést, és magasabb kamatok mellett foglalt állást. A mostani ülésen egy kamatemelést több olyan döntéshozó is támogathat, akik már az augusztusi inflációs jelentés előtt jelezték, hogy az árfolyamatok javulására lenne szükségük ahhoz, hogy továbbra is indokoltnak lássák a kamatok változatlanul tartását.
Az egyhangú döntés azonban korántsem nem biztos.
- Christopher Waller Fed-kormányzó vegyes jelzéseket adott arról, hogyan értékeli az inflációt,
- John Williams, a New York-i Fed elnöke pedig a hónap elején azt mondta, továbbra is vannak arra utaló jelek, hogy a dezinflációs folyamat folytatódik.
- Több közgazdász azt is valószínűsítette, hogy Michelle Bowman felügyeletért felelős alelnök – akit a Fehér Házhoz közel állónak tartanak – a kamatok változatlanul tartása mellett szavazhat.
A döntéshozók ezen a héten aktualizált gazdasági előrejelzéseiket és kamatprognózisaikat is benyújtják. A Bloomberg közelmúltbeli felmérésében megkérdezett közgazdászok arra számítanak, hogy a munkanélküliségre és az inflációra vonatkozó kilátások lényegében változatlanok maradnak. A kamatprognózisokból ugyanakkor kiderülhet, hány Fed-tisztviselő számít további kamatemelésekre az év során.
Ezek az előrejelzések azonban valószínűleg nem tartalmazzák Warsh saját prognózisát, mivel akkor sem vett részt a folyamatban, amikor a tisztviselők legutóbb, júniusban benyújtották előrejelzéseiket.
A befektetők szeme világszerte a Fed ma esti kamatdöntésére és az utána elhangzó üzenetekre szegeződik. A piac jelenleg több, mint 90 százalék valószínűséggel kamatemelést áraz a Fedtől, ami az elmúlt napokban rontotta a részvénypiaci hangulatot. A ma reggeli emelkedés a határidős részvényindexeknél valószínűleg egyfajta korrekció lehet. Makrogazdasági adatok terén Európában az ipari termelés volumene lehet ma érdekes, az Egyesült Államokban a kiskereskedelmi forgalomról és az import árindexről is érkeznek friss számok - írják az MBH Bank elemzői.