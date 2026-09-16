Öt éve nincs meg az inflációs cél, egyre nagyobb a nyomás: a Fed Trump akaratával dacolva kamatemelésre készül – „muszáj emelniük, követeli a piac"

A Federal Reserve (Fed) várhatóan szerdán, 2023 óta először emeli meg a kamatokat, miután a döntéshozók egyre kevésbé bíznak abban, hogy az infláció a jegybank legalább enyhe beavatkozása nélkül kellő mértékben mérséklődik.

Kevin Warsh, a Fed elnöke: a kamatemelésen túl a befektetők elvárják tőle, hogy elmondja véleményét az amerikai gazdaságról / Fotó: AFP

Ez várhatóan feszültséget okoz Kevin Warsh Fed-elnök és Donald Trump elnök kapcsolatában. A Fed tisztviselői december óta változatlanul, 3,5–3,75 százalékos sávban tartják az irányadó kamatot, mivel a döntéshozók többsége úgy vélte, hogy az infláció csökkenésének megtorpanását átmeneti tényezők okozzák.

"Muszáj emelniük"

Az év során azonban folyamatosan erősödtek a kételyek ezzel az állásponttal kapcsolatban a Fed-en belül, és a közelmúltban közzétett, vártnál magasabb inflációs adat úgy tűnik, végül legalább egy rövid távú kamatemelés felé billentette a mérleget. A befektetők kedden több mint 90 százalék esélyt adtak egy 25 bázispontos emelésnek ezen a héten, és az év végéig egy további kamatemelést is beáraztak.

„Egy ponton muszáj lesz kamatot emelniük” – mondta Sebnem Kalemli-Ozcan, a Brown Egyetem közgazdászprofesszora.

Sőt, minél tovább halogatják ezt, annál tartósabbá válik az infláció, és később annál nagyobb problémát jelent majd

- tette hozzá.

A Fed magyar idő szerint szerdán este 8-kor teszi közzé az ülés utáni közleményét, az aktualizált gazdasági előrejelzésekkel és kamatprognózisokkal együtt. Warsh fél órával később tart sajtótájékoztatót.

Aggodalmak a Fehér Házban

Egy kamatemelés újabb kritikákat válthat ki a Fehér Házból. Trump még vasárnap is megismételte álláspontját, miszerint az Egyesült Államoknak kellene rendelkeznie a világ legalacsonyabb hitelfelvételi költségeivel.

Az elnök jelentősen visszafogta a Fed elleni támadásait, mióta Warshot nevezte ki Jerome Powell utódjának a jegybank élére.

Még azt is felvetette, hogy Warshra más Fed-tisztviselők gyakorolnak nyomást a kamatemelés érdekében, akiket Trump "politikusnak” nevezett.

Warsh azonban egy augusztus végi beszédében világossá tette, hogy az alapvető inflációs nyomás nem enyhült érdemben, és a Fednek „van még dolga”, amennyiben nem kap újabb megerősítést arról, hogy az infláció a jegybank 2 százalékos célja felé tart.