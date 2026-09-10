Kibújt a szög a zsákból, ez a baja igazából Ausztriának a paksi fenékküszöbbel: rengeteg pénzről van szó, a legnagyobb cégei háborodtak fel Magyarország miatt

Nagy osztrák, elsősorban a folyami hajózásban érdekelt szállítmányozási vállalatok érdekeit sérthette az, hogy Magyarország a paksi atomerőmű működésének és azon keresztül energiabiztonságának fenntartása érdekében egy műszaki felépítménnyel, a fenékküszöb néven ismert műtárgy felhúzásával kívánja biztosítani a reaktorok számára a szükséges vízszintet. A fenékküszöb építése elsősorban Ausztria részéről heves reakciókat váltott ki, Bécs környezetvédelmi, hajózási, valamint szükséges egyeztetések elmaradásának szempontjaira hivatkozott. Könnyen lehet ugyanakkor, hogy csak az osztrák hajós logisztikai cégek érdekeit képviselte hevesen.

A fenékküszöb kérdése az azbeszt szennyezés mellett kiélezetté tette a magyar-osztrák viszonyt (illusztrációs célú képünkön várakozó teherhajók a Dunán)

Fotó: Lucian Coman / Shutterstock

Vízhiányos megoldásra, az energiabiztonságért kellett a fenékküszöb

A nyári hőség és szárazság miatt jelentősen csökkent a Duna vízszintje. Romániában augusztusban egy sziklát robbantottak fel a Duna egyik ágában, hogy több vizet vezessenek a cernavodăi atomerőműhöz. Magyarországon a paksi atomerőművet már július végén a megfelelő hűtővízellátás hiánya miatt szinte teljesen le kellett állítani, aminek kapcsán a kormányzat a hasonló helyzetek megelőzésére fenékküszöb építésébe kezdett.

A mintegy 150 ezer köbméter kőből készülő, nagyjából hatmilliárd forintos beruházás célja a vízszint megemelése, amely a tervek szerint akár egy méterrel is növelheti a Duna vízállását.

A megoldásnak azonban komoly ára van: a munkálatok idején a hajózóutat lezárták, ami a Der Strandard friss cikke szerint valójában súlyos érdekellentétet jelent az osztrák fuvarozókkal szemben – s tegyük is gyorsan hozzá, hogy a fenékküszöb nem válogat, annak megépítését valamennyi hajózásban érintett szereplő működésére hatással lehet.

Az osztrák ipar is megérzi a lezárást, de a fenékküszöb nem irányul országok ellen

A fenékküszöb dunai hajózásra gyakorolt hatása ugyanis természetesen nem ország- vagy cégfüggő, bár az összeállításból úgy tűnhet, az osztrák cégek kiemelten megsínylik a műveletet.

„Ez óriási kihívás a hajózás számára” – idézi a lap ezen vonatkozás kapcsán Herfried Leitner-r, a mintegy 400 teherhajót üzemeltető osztrák TTS vezetőjének rádiós nyilatkozatát. Szerinte a lezárás „masszívan korlátozza az osztrák vállalatok export- és importlehetőségeit”.

A korlátozás várhatóan november végéig tart, így többek között nyersanyagok, acéltermékek és műtrágyák szállítása is akadályokba ütközik.

A probléma az osztrák Voestalpine ellátási láncát is érinti. A vállalat jelenleg nem tudja hajón elszállíttatni a Kelet-Európából érkező vasércet.