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filmipar
Pókember
Star Wars

Pókember letaszította a trónról a Star Warst: több mint tízéves rekordot döntött meg – brutális összegért váltottak jegyet a nézők

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Új csúcstartója van az észak-amerikai mozipiacnak: a Pókember: Egy új nap megelőzte a Star Wars: Az ébredő Erőt. Tom Holland legújabb képregényfilmje mindössze 47 nap alatt ért fel a bevételi örökranglista élére.
VG
2026.09.17, 14:25
Frissítve: 2026.09.17, 14:25

A Sony és a Marvel szuperhősfilmje szeptember 15-ig 936,77 millió dollár jegybevételt termelt az Egyesült Államokban és Kanadában, ezzel megdöntötte a Star Wars: Az ébredő Erő több mint tíz éve fennálló rekordját. A 2015 decemberében bemutatott űreposz 936,66 millió dollárral zárta észak-amerikai pályafutását.

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A film gyártási költségét mintegy 225 millió dollárra becsülik, vagyis a világpiaci jegybevétel már ennek több mint tízszeresére rúg / Fotó: JacobHughes

A Pókember: Egy új napnak ehhez 47 moziban töltött napra volt szüksége. A film szeptember 15-én további 915 ezer dollárt gyűjtött, ezzel lépett az örökranglista élére – derül ki a Box Office Mojo adataiból.

A rekord ugyanakkor csak az inflációval nem korrigált bevételekre vonatkozik. Ha a jegyárak változását is figyelembe vesszük, továbbra sem a Pókember vezeti a rangsort: ebben az összevetésben az 1939-ben bemutatott Elfújta a szél őrzi az első helyet.

Világszerte is történelmi összeget hozott a film

A Destin Daniel Cretton rendezésében készült film nemcsak Észak-Amerikában tarolt. Világszerte már 2,45 milliárd dolláros bevételnél jár, amelyből több mint 1,5 milliárd dollár a nemzetközi piacokról származik. Ezzel a Pókember: Egy új nap minden idők harmadik legnagyobb globális kasszasikere lett az Avatar és a Bosszúállók: Végjáték mögött.

A produkció már a nyitóhétvégéjén jelezte, hogy történelmi eredményre készül: Észak-Amerikában 360 millió dollárral rajtolt, majd hat egymást követő hétvégén vezette a bevételi listát.

A film gyártási költségét mintegy 225 millió dollárra becsülik, vagyis a világpiaci jegybevétel már ennek több mint tízszeresére rúg.

A 2026-os mozis év más filmek számára is hozott kiugró pénzügyi eredményeket. Ahogy azt korábban lapunk megírta, hogyan termelt több mint 400 millió dollárt a mindössze 750 ezer dollárból készült Megszállottság, amely minden idők egyik legjobb filmes megtérülését érte el. A Pókember sikere ugyanakkor azt mutatja, hogy a nagy költségvetésű, ismert franchise-okra építő hollywoodi modell sem veszített az erejéből.

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