Finnország lesz Európa adatközpontja – hihetetlen összeget fektet be a Google, nem kell hűteni, lehet fűteni
Az Alphabet tulajdonában lévő Google történetének legnagyobb európai beruházására készül: Finnországban legalább 13 milliárd euró értékben fejlesztené a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúráját.
A következő két év beruházásai keretében legalább három új adatközpont épül, emellett bővítik a vállalat meglévő adatközpontját a délkelet-finnországi Haminában – közölte a Google szerdai közleményében. A Google lépése része a számítási kapacitások nagyszabású finnországi bővítésének:
az északi országban a tervezett vagy már megvalósítás alatt álló projektek becsült összértéke 43 milliárd euró.
Finnország előnyei
- A beruházások kihasználják Finnország viszonylag hideg éghajlatának előnyeit, ami mérsékli a hűtési igényt,
- miközben a szerverek által termelt hőt lakóépületek fűtésére is fel lehet használni.
- Emellett az ország villamosenergia-termelésének 96 százaléka karbonmentes forrásokon, főként atomenergián és megújuló energián alapul.
- Bőségesen rendelkezésre áll édesvíz is, és a legtöbb finnországi adatközpont zárt rendszerű vízkörrel működik, ami csökkenti a vízpazarlást.
Meglódul a finn ipar
A bejelentés lendületet adott azoknak a helyi vállalatoknak, amelyek profitálhatnak a projektből.
- A Fortum közműcég részvényei több mint 11 százalékkal emelkedtek, ami közel négy éve a legnagyobb erősödés. A vállalat a loviisai atomerőmű termelésének felét értékesíti majd a Google számára.
- A hálózati infrastruktúrát biztosító Nokia árfolyama volt, hogy 6 százalék pluszban is járt;
- az Elisa távközlési szolgáltató részvényei 2 százalékkal drágultak. A vállalatok az új adatközpontok hálózati összeköttetésének kialakításában vesznek részt.
A finnországi beruházás része az Alphabet azon törekvésének, hogy felgyorsítsa az MI-hez szükséges számítási kapacitások bővítését. A Szilícium-völgyi óriás júliusban 205 milliárd dollárra emelte idei tőkekiadási előrejelzésének felső határát, miközben riválisaival versenyez az MI-piac vezető pozíciójáért.
Munkahelyteremtés
Finnország számára a beruházás jelentős gazdasági ösztönzést jelent, miközben az ország nehezen tudja újraindítani a gazdasági növekedést. A gyenge kereslet, a szomszédos Oroszországgal folytatott kereskedelem összeomlása, valamint az államháztartás stabilizálását célzó fiskális szigorítás egyaránt megterheli a gazdaságot.
A munkanélküliségi ráta meghaladta a 10 százalékot, ami a legmagasabb az Európai Unióban.
A Google becslése szerint a projektek 16 ezer építőipari dolgozónak adnak majd munkát. Az új adatközpontok az ország északi részén fekvő Kajaaniban, Muhosban és Vaalában épülnek fel, ahol a vállalat korábban már földterületeket vásárolt. A Google szerint a helyszínek kiválasztásánál fontos szempont volt a meglévő villamosenergia-hálózati infrastruktúra kihasználása.
Kulcskérdés a villamos energia
A Google közölte, hogy a projekteket kiszolgáló energetikai infrastruktúrát is bővíti: új szélenergia-vásárlási megállapodásokat köt, Kajaani területén pedig egy 94 megawattos akkumulátoros energiatároló rendszert létesít, amely hozzájárul a villamosenergia-hálózat kiegyensúlyozásához. Az adatközpontokat úgy alakítják ki, hogy alkalmasak legyenek a keletkező hő visszanyerésére.
A Fortum emellett 22 évre szóló villamosenergia-vásárlási megállapodást jelentett be a Google-lel, amely lefedi a loviisai atomerőmű meghosszabbított üzemidejét. A Fortum szerint 2030 és 2049 között a megállapodás a kétreaktoros erőmű kapacitásának 50 százalékára terjed ki.
A Finnországban adatközpontokat építő, üzemeltető vagy tervező további vállalatok között van a Microsoft Corp., az Nscale, az AtNorth Holding AB, a Pure Data Centres Group, a Nebius Group NV, a DayOne Data Centers és a Polarnode. Olyan sok projekt van folyamatban, hogy a kormány olyan törvényt tervez, amely regisztrációra kötelezné az adatközpontok üzemeltetőit, hogy a hatóságok nyomon tudják követni valamennyi létesítményt.