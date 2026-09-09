Finnország lesz Európa adatközpontja – hihetetlen összeget fektet be a Google, nem kell hűteni, lehet fűteni

Az Alphabet tulajdonában lévő Google történetének legnagyobb európai beruházására készül: Finnországban legalább 13 milliárd euró értékben fejlesztené a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúráját.

A Google adatközpontja Haminában - Finnország lehet Európa MI-központja / Fotó: AFP

A következő két év beruházásai keretében legalább három új adatközpont épül, emellett bővítik a vállalat meglévő adatközpontját a délkelet-finnországi Haminában – közölte a Google szerdai közleményében. A Google lépése része a számítási kapacitások nagyszabású finnországi bővítésének:

az északi országban a tervezett vagy már megvalósítás alatt álló projektek becsült összértéke 43 milliárd euró.

Finnország előnyei

A beruházások kihasználják Finnország viszonylag hideg éghajlatának előnyeit, ami mérsékli a hűtési igényt,

miközben a szerverek által termelt hőt lakóépületek fűtésére is fel lehet használni.

Emellett az ország villamosenergia-termelésének 96 százaléka karbonmentes forrásokon, főként atomenergián és megújuló energián alapul.

Bőségesen rendelkezésre áll édesvíz is, és a legtöbb finnországi adatközpont zárt rendszerű vízkörrel működik, ami csökkenti a vízpazarlást.

Meglódul a finn ipar

A bejelentés lendületet adott azoknak a helyi vállalatoknak, amelyek profitálhatnak a projektből.

A Fortum közműcég részvényei több mint 11 százalékkal emelkedtek, ami közel négy éve a legnagyobb erősödés. A vállalat a loviisai atomerőmű termelésének felét értékesíti majd a Google számára.

A hálózati infrastruktúrát biztosító Nokia árfolyama volt, hogy 6 százalék pluszban is járt;

az Elisa távközlési szolgáltató részvényei 2 százalékkal drágultak. A vállalatok az új adatközpontok hálózati összeköttetésének kialakításában vesznek részt.

A vergődő finn gazdaságnak jól jönnek az MI-beruházások

A finnországi beruházás része az Alphabet azon törekvésének, hogy felgyorsítsa az MI-hez szükséges számítási kapacitások bővítését. A Szilícium-völgyi óriás júliusban 205 milliárd dollárra emelte idei tőkekiadási előrejelzésének felső határát, miközben riválisaival versenyez az MI-piac vezető pozíciójáért.

Munkahelyteremtés

Finnország számára a beruházás jelentős gazdasági ösztönzést jelent, miközben az ország nehezen tudja újraindítani a gazdasági növekedést. A gyenge kereslet, a szomszédos Oroszországgal folytatott kereskedelem összeomlása, valamint az államháztartás stabilizálását célzó fiskális szigorítás egyaránt megterheli a gazdaságot.

A munkanélküliségi ráta meghaladta a 10 százalékot, ami a legmagasabb az Európai Unióban.

A Google becslése szerint a projektek 16 ezer építőipari dolgozónak adnak majd munkát. Az új adatközpontok az ország északi részén fekvő Kajaaniban, Muhosban és Vaalában épülnek fel, ahol a vállalat korábban már földterületeket vásárolt. A Google szerint a helyszínek kiválasztásánál fontos szempont volt a meglévő villamosenergia-hálózati infrastruktúra kihasználása.