Deviza
EUR/HUF363,5 0% USD/HUF312,11 -0,16% GBP/HUF422,83 -0,13% CHF/HUF386,55 +0,04% PLN/HUF84,27 -0,03% RON/HUF69,17 -0,06% CZK/HUF14,99 -0,26% EUR/HUF363,5 0% USD/HUF312,11 -0,16% GBP/HUF422,83 -0,13% CHF/HUF386,55 +0,04% PLN/HUF84,27 -0,03% RON/HUF69,17 -0,06% CZK/HUF14,99 -0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX147 955,09 -0,68% MTELEKOM2 564 -0,16% MOL5 050 -0,3% OTP45 260 -0,93% RICHTER12 510 -0,56% OPUS305,5 -0,82% ANY6 540 -0,15% AUTOWALLIS128 -0,78% WABERERS4 370 +0,46% BUMIX9 345,74 -0,22% CETOP5 102,31 +0,4% CETOP NTR3 255,57 -0,75% BUX147 955,09 -0,68% MTELEKOM2 564 -0,16% MOL5 050 -0,3% OTP45 260 -0,93% RICHTER12 510 -0,56% OPUS305,5 -0,82% ANY6 540 -0,15% AUTOWALLIS128 -0,78% WABERERS4 370 +0,46% BUMIX9 345,74 -0,22% CETOP5 102,31 +0,4% CETOP NTR3 255,57 -0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
mesterséges intelligencia
adatközpont
tőzsde
Finnország
Google

Finnország lesz Európa adatközpontja – hihetetlen összeget fektet be a Google, nem kell hűteni, lehet fűteni

Az idő hideg, nem kell hűteni, az adatközpontok hőjével viszont lehet fűteni. Finnország ideális terep az MI-infrastruktúra számára, a Google 13 milliárd euró értékben fejleszt az északi országban.
D. GY.
2026.09.09., 13:06

Az Alphabet tulajdonában lévő Google történetének legnagyobb európai beruházására készül: Finnországban legalább 13 milliárd euró értékben fejlesztené a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúráját.

Finnország Google
A Google adatközpontja Haminában - Finnország lehet Európa MI-központja / Fotó: AFP

A következő két év beruházásai keretében legalább három új adatközpont épül, emellett bővítik a vállalat meglévő adatközpontját a délkelet-finnországi Haminában – közölte a Google szerdai közleményében. A Google lépése része a számítási kapacitások nagyszabású finnországi bővítésének: 

az északi országban a tervezett vagy már megvalósítás alatt álló projektek becsült összértéke 43 milliárd euró.

Finnország előnyei

  • A beruházások kihasználják Finnország viszonylag hideg éghajlatának előnyeit, ami mérsékli a hűtési igényt,
  • miközben a szerverek által termelt hőt lakóépületek fűtésére is fel lehet használni. 
  • Emellett az ország villamosenergia-termelésének 96 százaléka karbonmentes forrásokon, főként atomenergián és megújuló energián alapul. 
  • Bőségesen rendelkezésre áll édesvíz is, és a legtöbb finnországi adatközpont zárt rendszerű vízkörrel működik, ami csökkenti a vízpazarlást.

Meglódul a finn ipar

A bejelentés lendületet adott azoknak a helyi vállalatoknak, amelyek profitálhatnak a projektből. 

  • A Fortum közműcég részvényei több mint 11 százalékkal emelkedtek, ami közel négy éve a legnagyobb erősödés. A vállalat a loviisai atomerőmű termelésének felét értékesíti majd a Google számára. 
  • A hálózati infrastruktúrát biztosító Nokia árfolyama volt, hogy 6 százalék pluszban is járt; 
  • az Elisa távközlési szolgáltató részvényei 2 százalékkal drágultak. A vállalatok az új adatközpontok hálózati összeköttetésének kialakításában vesznek részt.
A vergődő finn gazdaságnak jól jönnek az MI-beruházások

A finnországi beruházás része az Alphabet azon törekvésének, hogy felgyorsítsa az MI-hez szükséges számítási kapacitások bővítését. A Szilícium-völgyi óriás júliusban 205 milliárd dollárra emelte idei tőkekiadási előrejelzésének felső határát, miközben riválisaival versenyez az MI-piac vezető pozíciójáért.

Munkahelyteremtés

Finnország számára a beruházás jelentős gazdasági ösztönzést jelent, miközben az ország nehezen tudja újraindítani a gazdasági növekedést. A gyenge kereslet, a szomszédos Oroszországgal folytatott kereskedelem összeomlása, valamint az államháztartás stabilizálását célzó fiskális szigorítás egyaránt megterheli a gazdaságot. 

A munkanélküliségi ráta meghaladta a 10 százalékot, ami a legmagasabb az Európai Unióban.

A Google becslése szerint a projektek 16 ezer építőipari dolgozónak adnak majd munkát. Az új adatközpontok az ország északi részén fekvő Kajaaniban, Muhosban és Vaalában épülnek fel, ahol a vállalat korábban már földterületeket vásárolt. A Google szerint a helyszínek kiválasztásánál fontos szempont volt a meglévő villamosenergia-hálózati infrastruktúra kihasználása.

Kulcskérdés a villamos energia

A Google közölte, hogy a projekteket kiszolgáló energetikai infrastruktúrát is bővíti: új szélenergia-vásárlási megállapodásokat köt, Kajaani területén pedig egy 94 megawattos akkumulátoros energiatároló rendszert létesít, amely hozzájárul a villamosenergia-hálózat kiegyensúlyozásához. Az adatközpontokat úgy alakítják ki, hogy alkalmasak legyenek a keletkező hő visszanyerésére.

A Fortum emellett 22 évre szóló villamosenergia-vásárlási megállapodást jelentett be a Google-lel, amely lefedi a loviisai atomerőmű meghosszabbított üzemidejét. A Fortum szerint 2030 és 2049 között a megállapodás a kétreaktoros erőmű kapacitásának 50 százalékára terjed ki.

A Finnországban adatközpontokat építő, üzemeltető vagy tervező további vállalatok között van a Microsoft Corp., az Nscale, az AtNorth Holding AB, a Pure Data Centres Group, a Nebius Group NV, a DayOne Data Centers és a Polarnode. Olyan sok projekt van folyamatban, hogy a kormány olyan törvényt tervez, amely regisztrációra kötelezné az adatközpontok üzemeltetőit, hogy a hatóságok nyomon tudják követni valamennyi létesítményt.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
1131 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
hőség

A hőségben megutálták a magyarok a sör egyik alkotórészét, meglepő lett a hatás

A sör jól csúszik a nagy melegben, csakhogy idén nem az a fajta sör fogyott nagyon erősen, mint egy éve.
7 perc
adatközpont

Finnország lesz Európa adatközpontja – hihetetlen összeget fektet be a Google, nem kell hűteni, lehet fűteni

Az idő hideg, nem kell hűteni, az adatközpontok hőjével viszont lehet fűteni.
8 perc
energiaválság

Rémülten szemlélik a piacok az olajár száguldását, inflációtól és kamatemeléstől tartanak a befektetők

részvénypiac olajár infláció Bessent
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu