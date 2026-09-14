Rezsinövekedés: itt van az évi 1 millió forintos energiaszámlák kora: Belgiumban már tudják, mi következik

A flamand energia- és közműszabályozó, a VNR legfrissebb számítása szerint egy új szerződést kötő háztartás éves földgázszámlája mintegy 1900 euróra jöhet ki, míg a villamos energia körülbelül 1380 eurót emészt fel – számol be arról a Brussels Times . Ez összesen csaknem 3300 euró, több mint 820 euróval magasabb a 2026 elején becsült éves költségnél.

Egy belgiumi házba frissen beépített digitális földgázfogyasztás-mérő (illusztráció)

Fotó: Joeri Mostmans / Shutterstock

Energiaszámla: a földgáz ára több mint 50 százalékkal ugrott meg

A drágulás legnagyobb részét a gáz adja. Egy évi mintegy 17 ezer kilowattórát fogyasztó háztartás szeptemberben csaknem 1900 eurós éves számlával számolhat, ami több mint 650 euróval haladja meg az év eleji szintet. Ez nagyjából 53 százalékos emelkedés.

A villamos energia ára ennél mérsékeltebben nőtt:

a körülbelül 3500 kilowattórás éves fogyasztással, nappali és éjszakai tarifát használó háztartások számlája mintegy 1380 euró lehet,

ami közel 170 eurós, 14 százalékos emelkedést jelent januárhoz képest.

A számítások az újonnan megkötött szerződésekre vonatkoznak, így nem jelenti azt, hogy valamennyi belga háztartás azonnal ekkora drágulást tapasztal. A korábban kötött szerződések ugyanis a lejáratukig részben védelmet nyújthatnak a jelenlegi piaci árakkal szemben. A változó tarifák esetében pedig a következő hónapok nagykereskedelmi áralakulása határozza meg, hogy végül magasabb vagy alacsonyabb lesz-e a számla.

A közel-keleti konfliktus újra felnyomja az energiaárakat

Az energiaárak emelkedése szorosan összefügg a közel-keleti konfliktus kiéleződésével. A Hormuzi-szoros gyors újranyitásának reményei az elmúlt hetekben elhalványultak. A Perzsa-öbölből érkező olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok szempontjából kulcsfontosságú útvonal bizonytalansága az olajpiacot is megmozgatta.

Európában közben a földgáz ára is tovább emelkedik: a holland TTF tőzsdei gázár a múlt csütörtökön átlépte a megawattóránkénti 80 eurót, és ezzel sorozatban már a hatodik kereskedési napon drágult.

A földgáz-árfolyam így 2023 januárja óta nem látott szintre került.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az európai gáztárolók töltöttsége továbbra is elmarad az előző évektől. A kontinens tárolói jelenleg mintegy 67 százalékos töltöttségen állnak, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 80, egy évvel korábban pedig 93 százalékon voltak.