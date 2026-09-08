Francia atomprojektbe szállt be a Paksi Atomerőmű – komoly lehetőséget kapott a Framatome
A Framatome és négy közműszolgáltató – a csehországi CEZ, a finnországi Fortum, a hazai MVM Paksi Atomerőmű (Magyarország) és a szlovákiai Slovenské elektrárne (Szlovákia) képviselői szerződést írtak alá a Framatome-mel arról, hogy együtt fogják előmozdítani egy 100 százalékban szuverén, európai VVER 440 üzemanyag-tervének fejlesztését. A hosszú távú együttműködés célja a 440 megawattos (MW) VVER (nyomottvizes) reaktoraik jövőbeni diverzifikációja és üzemanyag-ellátása az MVM közleménye szerint.
A teljes projekt az első fázisban, az üzemanyag-kazetta és szállítókonténerének tervezésénél tart. Ezt egy ólomteszt-kazetta (LTA) program követi, erre alapozva adható majd ki az újratöltési engedély minden érintett atomerőmű esetében. Mindezt egy integrált és robusztus, 100 százalékban európai tervezési és ellátási lánc teszi lehetővé, amely a Framatome francia és német üzemanyaggyártó üzemeit is magában foglalja.
Dúskálunk a diverzifikációban
A közlemény nem tér ki rá, de emlékezetes, hogy két éve már született egy Framatome-MVM szándéknyilatkozat arról, hogy a francia cég 2027-től üzemanyagot szállító a Paksi Atomerőműnek, németországi gyárából. Annak a megállapodásnak az volt az érdekessége, hogy a termék valójában orosz lincenc alapján készülne. Nem világos, hogy a most bejelentett, 100 százalékban európai fejlesztés fogalmába belefér-e az aláírók szerint az, hogy orosz lincenc alapján dolgoznak, vagy pont arról szó az egyezség, hogy teljesen kizárják az orosz felet. Ez ellen szól, hogy piaci vélemények szerint igencsak kihívásos szinte a nulláról indulva tisztán európai üzemanyagot fejleszteni, és főleg ahhoz 2028-as szállítást ígérni, tekintettel a fejlesztés és az engedélyeztetés számottevő időigényére.
Ugyanakkor a Paksi Atomerőmű élhet mindkét lehetőséggel, hiszen a Világgazdaság információi szerint a 2024-es, orosz licenc alapján Lingenben törénő gyártásról történt megállapodás jelenleg is él. Ráadásul a mostani aláírás csak a diverzifikáció egy további lépcsője lenne, és nem is a második: a Paksi Atomerőmű tavaly az amerikai Westinghouse-szal is megállapodott arról, hogy az 2028-tól üzemanyagot szállít a magyarországi atomerőműnek.
Minden nagyon szép....
Az MVM idéz mind az öt aláírótól olyan kijelentést, amely szerint örümükre szolgál a francia társasággal induló munka. Ezen felül
- Grégoire Ponchon, a Framatome vezérigazgatója ezen felül a közös jövőképről és a határokon átnyúló csapatmunka előnyeiről beszélt,
- Bohdan Zronek, a CEZ Csoport igazgatótanácsának tagja és a Nukleáris Divízió igazgatója a nukleáris üzemanyag-beszállítóinak diverzifikálásáról, az ellátásbiztonság megerősítéséről és cége erőműveinek hatékony működéséről,
- Petra Lundström, a Fortum nukleáris tevékenységéért felelős ügyvezető alelnöke szintén az energiaellátás biztonságáról és a teljes nukleáris üzemanyag-értéklánc diverzifikálásáról,
- Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű vezérigazgatója, kitért az atomerőmű üzemidejének további meghosszabbítására, az energiaszuverenitás megőrzése és erősítése is,
- végül Branislav Stryvek, a Slovenské elektrárne igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy az atomenergia Szlovákia és egész Európa energiabiztonságának egyik pillére.
Nagy lehetőséget kapott a Framatome
A Framatome és tizenhét érdekelt fél, köztük ez a négy európai VVER közmű, dolgozik ezen új VVER üzemanyag-technológia fejlesztésén, többek között a Framatome biztonságos és alternatív VVER európai projekt – a SAVE – keretében, amelyet az Európai Unió az Euratom kutatási és képzési programja finanszíroz.
Jelenleg tizenkilenc VVER reaktor működik az Európai Unióban, köztük tizenöt VVER 440 MW teljesítményű reaktor Csehországban, Finnországban, Magyarországon és Szlovákiában.
A Framatome tervei szerint 2028-tól kezdődően gyártja első saját tervezésű ólomüzemanyag-kazettáit.
Célja, hogy hozzájáruljon a meglévő nukleáris flotta biztonságos, megbízható és zavartalan üzeméhez, és felkészüljön a következő generációs nukleáris üzemanyagra.
Lionel Gaiffe, a Framatome üzemanyag-üzletágának alelnöke az aláírást mérföldkőnek nevezte Európa energiajövője szempontjából, amely tükrözi az érintettek elkötelezettségét a nukleáris ipar és a VVER reaktorokat üzemeltető európai országok energiapolitikájának támogatása iránt. A Framatome az egyetlen üzemanyag-beszállító, amely képes garantálni a 100 százalékban szuverén európai technológiát.”
A Framatome 80,5 százaléka a franciaországi EDF csoporté, a fennmaradó hányad a a Mitsubishi Heavy Industriesé.