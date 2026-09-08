Francia atomprojektbe szállt be a Paksi Atomerőmű – komoly lehetőséget kapott a Framatome

A Framatome és négy közműszolgáltató – a csehországi CEZ, a finnországi Fortum, a hazai MVM Paksi Atomerőmű (Magyarország) és a szlovákiai Slovenské elektrárne (Szlovákia) képviselői szerződést írtak alá a Framatome-mel arról, hogy együtt fogják előmozdítani egy 100 százalékban szuverén, európai VVER 440 üzemanyag-tervének fejlesztését. A hosszú távú együttműködés célja a 440 megawattos (MW) VVER (nyomottvizes) reaktoraik jövőbeni diverzifikációja és üzemanyag-ellátása az MVM közleménye szerint.

A Framatome tisztán európai üzemanyagot fejlesztene partnereivel/Fotó: Paksi Atomerőmű

A teljes projekt az első fázisban, az üzemanyag-kazetta és szállítókonténerének tervezésénél tart. Ezt egy ólomteszt-kazetta (LTA) program követi, erre alapozva adható majd ki az újratöltési engedély minden érintett atomerőmű esetében. Mindezt egy integrált és robusztus, 100 százalékban európai tervezési és ellátási lánc teszi lehetővé, amely a Framatome francia és német üzemanyaggyártó üzemeit is magában foglalja.

Dúskálunk a diverzifikációban

A közlemény nem tér ki rá, de emlékezetes, hogy két éve már született egy Framatome-MVM szándéknyilatkozat arról, hogy a francia cég 2027-től üzemanyagot szállító a Paksi Atomerőműnek, németországi gyárából. Annak a megállapodásnak az volt az érdekessége, hogy a termék valójában orosz lincenc alapján készülne. Nem világos, hogy a most bejelentett, 100 százalékban európai fejlesztés fogalmába belefér-e az aláírók szerint az, hogy orosz lincenc alapján dolgoznak, vagy pont arról szó az egyezség, hogy teljesen kizárják az orosz felet. Ez ellen szól, hogy piaci vélemények szerint igencsak kihívásos szinte a nulláról indulva tisztán európai üzemanyagot fejleszteni, és főleg ahhoz 2028-as szállítást ígérni, tekintettel a fejlesztés és az engedélyeztetés számottevő időigényére.

Ugyanakkor a Paksi Atomerőmű élhet mindkét lehetőséggel, hiszen a Világgazdaság információi szerint a 2024-es, orosz licenc alapján Lingenben törénő gyártásról történt megállapodás jelenleg is él. Ráadásul a mostani aláírás csak a diverzifikáció egy további lépcsője lenne, és nem is a második: a Paksi Atomerőmű tavaly az amerikai Westinghouse-szal is megállapodott arról, hogy az 2028-tól üzemanyagot szállít a magyarországi atomerőműnek.