Ursula von der Leyen ölébe hullt Európa: a vert német vezér csak órákra lát előre – Friedrich Merz a levegőért küzd a megsemmisülés közepette
Két éve sincs, hogy koalíciója felbomlásával politikai béna kacsává vált Olaf Shcolz szociáldemokrata (SPD) kancellár, hogy aztán pártja vereséget szenvedjen az előrehozott választásokon tavaly év elején. Utóda, Friedrich Merz máris elindult ugyanezen az úton, és a hétfői napon csak órákra látja előre a saját politikai sorsát, pedig még másfél éve sincs, hogy útjára bocsátotta az ország újraegyesítése óta legnagyobb német költekezési programot.
Csak halvány előzetesnek bizonyult, amikor két hete Szász-Anhaltban először nyert tartományi választást a felemelkedő radikális jobboldali AfD, a magyar Fidesz szövetségese. Vasárnap Merz kormánykoalíció-vezető pártja, a CDU példátlan vereséget szenvedett még két tartományban. Mecklenburg-Elő-Pomerániában nem egyszerűen győzött az AfD, maga mögé utasítva a szociáldemokratákat: a CDU egyenesen kiesett a parlamentből, a háború óta először. Berlinben pedig a baloldali Linke mért vereséget a CDU-ra.
„Nem szépíthetjük a dolgot, ez katasztrófa volt” – mondta Merz újságíróknak közvetlenül az exit pollok vasárnapi közzététele után. Hozzátehetjük: előrelátható katasztrófa.
Merz elslisszant a politikai végzet elől: a kérdés, hova menekülhet, és közben mire lesz képes?
Már a múlt héten elburjánzott a spekuláció a német médiában, hogy Merz akár már vasárnap megbukhat. Ezt három minimálisan szükséges lépéssel sikerült elhárítania, vagy legalábbis elodáznia:
- Még a vasárnapi választás előtt, pénteken estére a koalíció gyorsan meglépte, amit előtte hosszú civakodás alatt sem sikerült, erről a fejleményről ezzel a címmel számoltunk be: Itt a bejelentés: Friedrich Merz meglépte azt, amit Magyar Péter nem mert – belenyúl a német kormány az üzemanyagárakba, jön az árplafon.
- A CDU nyolc tartományi miniszterelnöke már a múlt héten megpróbálta elejét venni egy nyílt párton belüli konfliktusnak azzal, hogy közös nyilatkozatban kiálltak a kancellár mellett – emlékeztet hétffőn a Bloomberg. Ugyanakkor – folytatja a hírügynökség – a párt számos tisztségviselője úgy véli, hogy Merz vezetése csak további károkat okozhat. A párton belüli források szerint még ha Merz egyelőre hatalmon is marad, távozására a vártnál hamarabb sor kerülhet.
- Merz maga fogadkozott, hogy továbbra is kancellár marad.
Hétfőn azonban a CDU elnöksége Berlinben folytatja a vasárnap estére összehívott értékelő ülését, és Merz továbbra is csak órákra lát előre politikai sorsát illetően. Nincs olyan információ, hogy Merz elleni bizalmi szavazás szerepelne a napirenden, vagy akár a Bundestagban, a párt és a koalíció mostantól azonban vékony jéggé vált a kancellár számára, amely könnyen beszakadhat.
Merz így biztosan nincs olyan helyzetben, hogy szembeszállhasson Brüsszel hatalomösszpontosító terveivel, igaz, ennek korábban se mutatta sok jelét, a maga bajával volt elfoglalva.
A kancellár Európának kellene, hogy víziót adjon – más teszi helyette, készséggel
A másik kulcspozícióban lévő német, az európai bizottsági elnök Ursula von der Leyen – aki az áprilisi magyar választáson már megszabadult egy nehézsúlyú politikai ellenféltől – akadály nélkül menedzselheti végig az európai hatalmi kártyák újralesoztását a következő hónapokban. Friedrich Merz választási mizériája neki tulajdonképp most még jól is jön: az AfD és szövetségesei azonban veszélyt jelentenek hosszabb távra.
A hatalom-újraelosztásra a tavaszi francia választások előtt mindenképpen sort kerítenének, nehogy győzzön az AfD ottani megfelelője: ebben az esetben a már szintén meggyengült Emmanuel Macron helyett egy erős beleszólóval kellene zöldágra vergődnie Brüsszel urának a hatalomelosztásban.
Ismét nehézsúlyú szereplővé válhat-e a német kancellár, akit az európai jövő főmérnökei közé kellene sorolnia annak a ténynek, hogy Európa legnagyobb gazdasága élén áll?
Most nem sokan fogadnának rá, hogy igen. Németországban és az Európai Unióban általában is nagy reményeket fűztek a német költekezés beindulásához: Merznek is ez maradhat az egyetlen reménysugár. Csakhogy általános vélemény szerint reformok nélkül a német gazdaságon a pénzszórás sem segít. Hogyan tud reformokat levezényelni egy béna kacsa? Ezt találgatja most mindenki, aki nem arra fogad, hogy Merz kancellári pályafutása végére ért.
Az évek óta tartó gazdasági stagnálás hozzájárult ehhez a széttöredezettséghez. Most pedig a politikai széttöredezettség még nehezebbé teszi a stagnálásból való kitörést
– idézi a Bloomberg Carsten Brzeski, az ING Research globális makrogazdasági vezetője jegyzetét.
Friedrich Merz megmenti, vagy mélybe húzza a süllyedő hajót?
Merz a gazdaságot hozná rendbe, ezért marad, csakhogy a gazdaságot nem tudja rendbe hozni, aki nem uralja a politikát. Ez a CDU dilemmája: a kérdés, ha megtartják Merzet, nem folytatódik-e a párt soha nem látott ütemű hanyatlása. A válasz azért nem egyértelmű, mert az AfD előretörésének megállításához ettől függetlenül se találják a kulcsot.
Az AfD a saját előretörését annak tulajdonította, hogy a CDU feladta a konzervatív politikai teret.
„Nem a mi dolgunk a CDU megsemmisítése, erről a választók döntöttek” – mondta Tino Chrupalla, a párt társelnöke hétfőn Berlinben újságíróknak. „A CDU látszólag konzervatív – de már nem konzervatív. Már nem folytat konzervatív politikát.”
Az AfD társelnöke, Alice Weidel hétfőn azt mondta, hogy pártja közelmúltbeli választási sikerei Friedrich Merz kancellár konzervatív Kereszténydemokrata Uniójának (CDU) végét jelzik.
Egyértelmű, hogy mi váltottuk fel a CDU-t néppártként
– mondta, különösen a párt Mecklenburg-Elő-Pomerániában aratott „gigantikus, briliáns” győzelmére utalva.