Ursula von der Leyen ölébe hullt Európa: a vert német vezér csak órákra lát előre – Friedrich Merz a levegőért küzd a megsemmisülés közepette

Két éve sincs, hogy koalíciója felbomlásával politikai béna kacsává vált Olaf Shcolz szociáldemokrata (SPD) kancellár, hogy aztán pártja vereséget szenvedjen az előrehozott választásokon tavaly év elején. Utóda, Friedrich Merz máris elindult ugyanezen az úton, és a hétfői napon csak órákra látja előre a saját politikai sorsát, pedig még másfél éve sincs, hogy útjára bocsátotta az ország újraegyesítése óta legnagyobb német költekezési programot.

Friedrich Merz levegőért kapkod, az AfD ünnepel, de még mindig Merz kezében a kormányrúd Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Csak halvány előzetesnek bizonyult, amikor két hete Szász-Anhaltban először nyert tartományi választást a felemelkedő radikális jobboldali AfD, a magyar Fidesz szövetségese. Vasárnap Merz kormánykoalíció-vezető pártja, a CDU példátlan vereséget szenvedett még két tartományban. Mecklenburg-Elő-Pomerániában nem egyszerűen győzött az AfD, maga mögé utasítva a szociáldemokratákat: a CDU egyenesen kiesett a parlamentből, a háború óta először. Berlinben pedig a baloldali Linke mért vereséget a CDU-ra.

„Nem szépíthetjük a dolgot, ez katasztrófa volt” – mondta Merz újságíróknak közvetlenül az exit pollok vasárnapi közzététele után. Hozzátehetjük: előrelátható katasztrófa.

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Már a múlt héten elburjánzott a spekuláció a német médiában, hogy Merz akár már vasárnap megbukhat. Ezt három minimálisan szükséges lépéssel sikerült elhárítania, vagy legalábbis elodáznia:

Még a vasárnapi választás előtt, pénteken estére a koalíció gyorsan meglépte, amit előtte hosszú civakodás alatt sem sikerült, erről a fejleményről ezzel a címmel számoltunk be: Itt a bejelentés: Friedrich Merz meglépte azt, amit Magyar Péter nem mert – belenyúl a német kormány az üzemanyagárakba, jön az árplafon. A CDU nyolc tartományi miniszterelnöke már a múlt héten megpróbálta elejét venni egy nyílt párton belüli konfliktusnak azzal, hogy közös nyilatkozatban kiálltak a kancellár mellett – emlékeztet hétffőn a Bloomberg. Ugyanakkor – folytatja a hírügynökség – a párt számos tisztségviselője úgy véli, hogy Merz vezetése csak további károkat okozhat. A párton belüli források szerint még ha Merz egyelőre hatalmon is marad, távozására a vártnál hamarabb sor kerülhet. Merz maga fogadkozott, hogy továbbra is kancellár marad.

Hétfőn azonban a CDU elnöksége Berlinben folytatja a vasárnap estére összehívott értékelő ülését, és Merz továbbra is csak órákra lát előre politikai sorsát illetően. Nincs olyan információ, hogy Merz elleni bizalmi szavazás szerepelne a napirenden, vagy akár a Bundestagban, a párt és a koalíció mostantól azonban vékony jéggé vált a kancellár számára, amely könnyen beszakadhat.