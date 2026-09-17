Az üzemanyagárakon múlhat, bukik-e a német kancellár, Friedrich Merz sorsa már nem csak az AfD-től függ
Friedrich Merz sorsa már nemcsak a szeptember 20-i berlini és mecklenburg-elő-pomerániai tartományi választásokon, hanem a német benzinkutaknál is eldőlhet. A kancellár népszerűsége 14 százalékra zuhant, a CDU-CSU pártszövetség országos támogatottsága pedig egy felmérés szerint történelmi mélypontra, 18 százalékra esett, miközben az AfD 29 százalékkal vezeti a pártversenyt. A kancellárt már ezen a hétvégén menesztés fenyegeti, mindössze 16 hónappal azután, hogy hivatalba lépett, ambiciózus reformtervet ígért, és megfogadta, hogy visszahozza Németország vezető szerepét Európában.
A CDU mind a nyolc tartományi miniszterelnöke közös nyilatkozatban próbálta elejét venni a kancellárcseréről szóló találgatásoknak. Szerintük a választói bizalom visszaszerzéséhez nem személyi vitákra, hanem az emberek problémáinak meghallgatására és politikai cselekvésre van szükség. Merz a dokumentumot saját támogatásaként értékelte. A Reuters szerint a nyilatkozat célja egyértelműen a kancellár idő előtti távozásáról szóló vita lecsendesítése volt.
A levél azonban nem szüntette meg a kételyeket. Alexander Schweitzer, az SPD országos alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a dokumentumban egyszer sem szerepel Friedrich Merz neve. Úgy fogalmazott: ha futballedzőként ilyen támogatást kapna a klub vezetésétől, már azt keresné, hol van a sporttáskája.
Az üzemanyag ára perdöntő lesz
Hendrik Wüst észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök, akit Merz egyik lehetséges utódjaként emlegetnek a személyi viták lezárása mellett a benzinárak csökkentését is követelte. Szerinte az államnak vissza kellene adnia a fogyasztóknak a megugró üzemanyagárakból származó többlet-adóbevételt. Az E10-es benzin ára Németországban már elérte a literenkénti 2,30 eurót, a kormány pedig az üzemanyag áfájának 19-ről 7 százalékra történő ideiglenes csökkentését is mérlegeli. Ebben a helyzetben a Politico gondolatkísérletként öt forgatókönyvet vizsgált meg Merz politikai jövőjéről. Az esélyeket öt pontos skálán így értékelték:
1. Merz önként lemond – esély: 3/5
Merz vasárnap, közvetlenül a tartományi választások első eredményeinek ismertetése elé hívta össze a CDU vezetését. Állítólag azt akarja megtudni, támogatják-e még őt és reformprogramját. Ha nem, felszólíthatja ellenfeleit, hogy nevezzék meg az utódjelöltet. A leggyakrabban Wüst nevét említik, de szóba kerülhet
- Markus Söder bajor miniszterelnök,
- Boris Rhein hesseni kormányfő
- és Alexander Dobrindt belügyminiszter is.
A kancellárcserét nehezíti, hogy az utódnak az SPD támogatását is meg kellene szereznie, ami a koalíciós megállapodás újratárgyalásához vezethetne.
Bizalmatlansági indítvánnyal leváltják – esély: 1/5
A CDU vezetése önmagában nem kényszerítheti lemondásra Merzet. A német alaptörvény szerint konstruktív bizalmatlansági indítványra lenne szükség, a Bundestagnak Merz leváltásával egyidejűleg az utódját is meg kellene választania. Ehhez azonban előzetesen meg kellene egyezni az SPD-vel, miközben a kormány parlamenti többsége szűk. A portál ezért ezt rendkívül valószínűtlennek tartja.
Friedrich Merz maga kér bizalmi szavazást – esély: 2/5
A kancellár bizalmi szavazással bizonyíthatná, hogy még mögötte áll a koalíció. Ha elveszítené a voksolást, javasolhatná a Bundestag feloszlatását, az államfőnek pedig 21 napja lenne a döntésre. Az előrehozott választás azonban sem a CDU-CSU-nak, sem az SPD-nek nem érdeke, mert a jelenlegi felmérések alapján az AfD profitálna belőle a legtöbbet.
Az AfD segítségével alakítanak új kormányt – esély: 0/5
A CDU-CSU és az AfD együtt kényelmes parlamenti többséggel rendelkezne. Elméletileg ezért létrejöhetne egy, az AfD külső támogatására támaszkodó kisebbségi kormány vagy akár koalíció is. Merz is kizárta, hogy az AfD segítségével maradjon hatalmon.
Merz hivatalban marad – esély: 4/5
A szász-anhalti választások utóhatásaival ellentétben – ahol a pénzügyminiszter elcsüggedtnek tűnt és nem túl meggyőző beszédet mondott a Bundestagban –, most úgy tűnik, hogy harcolni akar a pozíciójáért. A Politico is ezt tartja a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy Merz marad. A tartományi miniszterelnökök levele ugyan nem volt egyértelmű hűségnyilatkozat, de azt jelzi, hogy a CDU vezetésében egyelőre nincs elegendő akarat az eltávolítására. A kancellár azonban csak akkor stabilizálhatja helyzetét, ha a párton belüli fegyverszünetet kézzelfogható eredmények követik, amit a választók a saját pénztárcájukon is éreznek.