Az üzemanyagárakon múlhat, bukik-e a német kancellár, Friedrich Merz sorsa már nem csak az AfD-től függ

Friedrich Merz sorsa már nemcsak a szeptember 20-i berlini és mecklenburg-elő-pomerániai tartományi választásokon, hanem a német benzinkutaknál is eldőlhet. A kancellár népszerűsége 14 százalékra zuhant, a CDU-CSU pártszövetség országos támogatottsága pedig egy felmérés szerint történelmi mélypontra, 18 százalékra esett, miközben az AfD 29 százalékkal vezeti a pártversenyt. A kancellárt már ezen a hétvégén menesztés fenyegeti, mindössze 16 hónappal azután, hogy hivatalba lépett, ambiciózus reformtervet ígért, és megfogadta, hogy visszahozza Németország vezető szerepét Európában.

Friedrich Merz végjátéka több ponton bizonytalan még/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A CDU mind a nyolc tartományi miniszterelnöke közös nyilatkozatban próbálta elejét venni a kancellárcseréről szóló találgatásoknak. Szerintük a választói bizalom visszaszerzéséhez nem személyi vitákra, hanem az emberek problémáinak meghallgatására és politikai cselekvésre van szükség. Merz a dokumentumot saját támogatásaként értékelte. A Reuters szerint a nyilatkozat célja egyértelműen a kancellár idő előtti távozásáról szóló vita lecsendesítése volt.

A levél azonban nem szüntette meg a kételyeket. Alexander Schweitzer, az SPD országos alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a dokumentumban egyszer sem szerepel Friedrich Merz neve. Úgy fogalmazott: ha futballedzőként ilyen támogatást kapna a klub vezetésétől, már azt keresné, hol van a sporttáskája.

Az üzemanyag ára perdöntő lesz

Hendrik Wüst észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök, akit Merz egyik lehetséges utódjaként emlegetnek a személyi viták lezárása mellett a benzinárak csökkentését is követelte. Szerinte az államnak vissza kellene adnia a fogyasztóknak a megugró üzemanyagárakból származó többlet-adóbevételt. Az E10-es benzin ára Németországban már elérte a literenkénti 2,30 eurót, a kormány pedig az üzemanyag áfájának 19-ről 7 százalékra történő ideiglenes csökkentését is mérlegeli. Ebben a helyzetben a Politico gondolatkísérletként öt forgatókönyvet vizsgált meg Merz politikai jövőjéről. Az esélyeket öt pontos skálán így értékelték:

1. Merz önként lemond – esély: 3/5

Merz vasárnap, közvetlenül a tartományi választások első eredményeinek ismertetése elé hívta össze a CDU vezetését. Állítólag azt akarja megtudni, támogatják-e még őt és reformprogramját. Ha nem, felszólíthatja ellenfeleit, hogy nevezzék meg az utódjelöltet. A leggyakrabban Wüst nevét említik, de szóba kerülhet

Markus Söder bajor miniszterelnök,

Boris Rhein hesseni kormányfő

és Alexander Dobrindt belügyminiszter is.

A kancellárcserét nehezíti, hogy az utódnak az SPD támogatását is meg kellene szereznie, ami a koalíciós megállapodás újratárgyalásához vezethetne.