Felrobbantották Németország legnagyobb atomerőművét, most kitalálták, mi épüljön a helyére: sehol a világon nincs még ilyen – szuperenergia termelésére állnak át
Új fejezetet nyithat az atomenergia történetében a németországi Biblis: a korábban maghasadásos technológiával működő atomerőmű területén ugyanis lézeres magfúziós létesítményt hozna létre a német Focused Energy – írja az Euronews. A vállalat célja, hogy a kereskedelmi lézeres fúziós erőművek piacának egyik meghatározó szereplőjévé váljon.
Óriási a verseny a fúziós energia iparágában
A fúziós energia fejlesztéséért világszerte egyre intenzívebb verseny zajlik. Miként a Világgazdaság oldalán ebben az összeállításunkban bemutattuk, az Egyesült Államokban, Kínában és Európában is jelentős összegeket fordítanak a technológia fejlesztésére, miközben egyre több fúziós start-up jelenik meg. Különösen a lézeres fúzió iránt nőtt meg a befektetői érdeklődés.
A Focused Energy idén tavasszal 240 millió dolláros finanszírozást vont be, ami a vállalat szerint a fúziós iparág történetének legnagyobb első finanszírozási köre.
A biblisi telephely különleges lehetőséget kínál a fejlesztéshez:
az egykor Németország egyik legnagyobb atomerőművének számító létesítmény már nem termel áramot, a terület radioaktív mentesítése és az erőmű leszerelése folyamatban van.
A hűtőtornyokat lebontják, a hatalmas reaktordómok azonban megmaradnak. A tervek szerint az egykori A blokk épületében kaphat helyet a Focused Energy kísérleti létesítménye.
A projekt mögött az RWE, Európa egyik legnagyobb energetikai vállalata is felsorakozott: a telephely tulajdonosa 60 millió eurót fektetett a Focused Energybe.
A német start-up szerint az egyik legfontosabb előnyt éppen a meglévő infrastruktúra jelenti. Nem kell teljesen új telephelyet kialakítani, rendelkezésre állnak az épületek és a villamosenergia-hálózati csatlakozás is.
Összeomlott a dél-hesseni Biblis atomerőmű harmadik, nyolcvanméteres hűtőtornya, a negyedik tornyot jövő januárban bontják el. Míg Németországban lebontják, világszerte épülnek az atomerőművek – az atomerőmű felszámolásáról decemberben írtunk.
Öt év a demonstrátorig, 15 év az erőműig
A Focused Energy rendkívül gyors fejlesztési ütemet vázolt fel. Ulrich Sigel, a vállalat alelnöke szerint öt éven belül szeretnék működésbe hozni az első lézeres fúziós demonstrátort Biblisben.
- A következő mérföldkő a kísérleti erőmű lehet, amelyet a tervek szerint tíz éven belül építenének meg.
- A végső cél pedig egy olyan létesítmény, amely 15 éven belül kereskedelmi, versenyképes villamosenergia-termelésre képes.
A tervezett erőmű teljesítménye megközelítheti az 1 gigawattot, ami a vállalat számításai szerint mintegy kétmillió háztartás villamosenergia-ellátására lenne elegendő.
A technológia még tartogat kihívásokat
A fúziós energiatermelés középpontjában álló magfúzió lényege, hogy a Naphoz hasonlóan könnyű atommagokat egyesítenek, miközben jelentős mennyiségű energia szabadul fel. A lézeres megközelítésben nagy teljesítményű lézerekkel hozzák létre a szükséges extrém körülményeket.
A technológia ugyanakkor még messze van a széles körű kereskedelmi alkalmazástól.
A kritikusok szerint a fúziós erőművek megvalósítása rendkívül költséges lehet, és számos műszaki probléma vár még megoldásra.
Különösen az üzemanyagciklus jelent kihívást, de azt is bizonyítani kell, hogy a laboratóriumi körülmények között elért eredmények ipari méretben, folyamatos villamosenergia-termelés mellett is megismételhetők.
A Focused Energy szerint azonban a lézeres fúzió hosszabb távon akár a hagyományos atomenergiával és a megújuló energiaforrásokkal is versenyképes lehet. Ennek bizonyítása azonban még hátravan – Biblis pedig ennek az egyik legfontosabb európai tesztterepe lehet.