Felrobbantották Németország legnagyobb atomerőművét, most kitalálták, mi épüljön a helyére: sehol a világon nincs még ilyen – szuperenergia termelésére állnak át

Új fejezetet nyithat az atomenergia történetében a németországi Biblis: a korábban maghasadásos technológiával működő atomerőmű területén ugyanis lézeres magfúziós létesítményt hozna létre a német Focused Energy – írja az Euronews. A vállalat célja, hogy a kereskedelmi lézeres fúziós erőművek piacának egyik meghatározó szereplőjévé váljon.

A felrobbantott hűtőtornyú németországi biblisi atomerőmű helyén építene fúziós energiatermelő erőművet egy startup

Fotó: AFP

Óriási a verseny a fúziós energia iparágában

A fúziós energia fejlesztéséért világszerte egyre intenzívebb verseny zajlik. Miként a Világgazdaság oldalán ebben az összeállításunkban bemutattuk, az Egyesült Államokban, Kínában és Európában is jelentős összegeket fordítanak a technológia fejlesztésére, miközben egyre több fúziós start-up jelenik meg. Különösen a lézeres fúzió iránt nőtt meg a befektetői érdeklődés.

A Focused Energy idén tavasszal 240 millió dolláros finanszírozást vont be, ami a vállalat szerint a fúziós iparág történetének legnagyobb első finanszírozási köre.

A biblisi telephely különleges lehetőséget kínál a fejlesztéshez:

az egykor Németország egyik legnagyobb atomerőművének számító létesítmény már nem termel áramot, a terület radioaktív mentesítése és az erőmű leszerelése folyamatban van.

A hűtőtornyokat lebontják, a hatalmas reaktordómok azonban megmaradnak. A tervek szerint az egykori A blokk épületében kaphat helyet a Focused Energy kísérleti létesítménye.

A projekt mögött az RWE, Európa egyik legnagyobb energetikai vállalata is felsorakozott: a telephely tulajdonosa 60 millió eurót fektetett a Focused Energybe.

A német start-up szerint az egyik legfontosabb előnyt éppen a meglévő infrastruktúra jelenti. Nem kell teljesen új telephelyet kialakítani, rendelkezésre állnak az épületek és a villamosenergia-hálózati csatlakozás is.

Összeomlott a dél-hesseni Biblis atomerőmű harmadik, nyolcvanméteres hűtőtornya, a negyedik tornyot jövő januárban bontják el. Míg Németországban lebontják, világszerte épülnek az atomerőművek – az atomerőmű felszámolásáról decemberben írtunk.

Öt év a demonstrátorig, 15 év az erőműig

A Focused Energy rendkívül gyors fejlesztési ütemet vázolt fel. Ulrich Sigel, a vállalat alelnöke szerint öt éven belül szeretnék működésbe hozni az első lézeres fúziós demonstrátort Biblisben.

A következő mérföldkő a kísérleti erőmű lehet, amelyet a tervek szerint tíz éven belül építenének meg.

A végső cél pedig egy olyan létesítmény, amely 15 éven belül kereskedelmi, versenyképes villamosenergia-termelésre képes.

A tervezett erőmű teljesítménye megközelítheti az 1 gigawattot, ami a vállalat számításai szerint mintegy kétmillió háztartás villamosenergia-ellátására lenne elegendő.